Cuba se prepara para la guerra con generales envejecidos y retratos de los Castro

La Habana/En las imágenes difundidas por la televisión nacional sobre el ejercicio estratégico Moncada 2026 predominan los oficiales de avanzada edad sentados alrededor de largas mesas, en salones presididos por fotografías de Fidel y Raúl Castro. No abundan las escenas de combate ni las demostraciones de armamento. La guerra que el régimen cubano asegura estar preparando parece librarse, por ahora, entre videoconferencias, papeles y discursos sobre la necesidad de defender la Revolución.

El Gobierno puso en marcha este miércoles unas maniobras militares que se extenderán hasta el jueves en todo el territorio nacional y que culminarán el viernes 6 de noviembre con el Día Nacional de la Defensa. Según las autoridades, el objetivo es elevar la preparación de los mandos, las tropas, las estructuras territoriales y la economía para hacer frente a una eventual agresión extranjera, en un momento de elevadas tensiones con Estados Unidos.

Sin embargo, los propios reportes oficiales revelan que los ejercicios no se limitan a ensayar una respuesta ante una hipotética invasión. También incluyen escenarios de desestabilización interna y pérdida de gobernabilidad, una preocupación especialmente significativa en un país golpeado por los apagones, la escasez de alimentos, la inflación, el deterioro de los servicios públicos y el descontento.

La prensa informó de ejercicios destinados a enfrentar situaciones que afecten el orden interior, entre ellas crecientes reclamos sociales, actos vandálicos y posibles ataques contra parques fotovoltaicos y otras instalaciones estratégicas

En Ciego de Ávila, por ejemplo, los participantes simularon una situación sociopolítica agravada por la actuación de un supuesto enemigo con el propósito de provocar la "ingobernabilidad social", según explicó un reportaje del Canal Cubano de Noticias. A partir de ese escenario, las autoridades establecieron objetivos y misiones estratégicas para la defensa del territorio.

En Artemisa, la preparación fue todavía más explícita. La prensa provincial informó de ejercicios destinados a enfrentar situaciones que afecten el orden interior, entre ellas crecientes reclamos sociales, actos vandálicos y posibles ataques contra parques fotovoltaicos y otras instalaciones estratégicas. También se abordó la actuación de los destacamentos de Respuesta Rápida, los grupos de vigilancia y los llamados “cibercombatientes”.

La inclusión de estas situaciones en unas maniobras presentadas como respuesta a una amenaza militar estadounidense revela hasta qué punto la doctrina defensiva del régimen mezcla la protección del territorio con el mantenimiento del control político y social por la fuerza, aun si una buena parte del propio pueblo al que dice defender se convierte en el verdadero enemigo.

En paralelo, algunas páginas oficiales en Facebook han comenzado a recurrir a imágenes de apariencia artificial o fuertemente retocadas para ilustrar contenidos militares

En el Ejército Central, el inicio del Moncada 2026 estuvo encabezado por el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, y el jefe de ese ejército, general de división Raúl Villar Kessel. Una videoconferencia sirvió para insistir en la necesidad de fortalecer las capacidades de dirección y respuesta ante situaciones complejas.

En Matanzas, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo, examinó los principales problemas que afectan a la población y el funcionamiento de las zonas de defensa. En Las Tunas, las actividades estuvieron centradas en preparar el paso a la "completa disposición para la defensa", mediante la coordinación de los órganos de dirección y los grupos de trabajo.

En paralelo, algunas páginas oficiales en Facebook han comenzado a recurrir a imágenes de apariencia artificial o fuertemente retocadas para ilustrar contenidos militares. Esta tendencia resulta llamativa después de las críticas y los memes que han provocado anteriores publicaciones sobre la preparación para la defensa, en las que aparecían armas de varias décadas de antigüedad, métodos de entrenamiento desfasados y participantes cuya condición física dista de la imagen de un ejército preparado para combatir. Ya en enero, este diario había señalado el contraste entre el discurso triunfalista de Díaz-Canel y el armamento obsoleto exhibido por la televisión nacional.

La población tiene que enfrentar diariamente problemas mucho más inmediatos que una hipotética guerra

El ejercicio Moncada forma parte de la doctrina de la "Guerra de Todo el Pueblo", promovida por Fidel Castro durante la década de 1980. Su estrategia consiste en involucrar a las estructuras militares, políticas, económicas y civiles en la resistencia ante una eventual invasión, con el propósito de elevar el costo de una ocupación extranjera.

La convocatoria de este año se produce en medio de un endurecimiento de las relaciones entre La Habana y Washington. El pasado 23 de octubre, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó durante un acto en Florida que, una vez concluidas las operaciones contra Irán, buques de su país podrían aproximarse a las costas cubanas. También mencionó al secretario de Estado, Marco Rubio, como encargado de negociar una salida a la situación de la Isla.

Para los cubanos, acostumbrados a escuchar durante casi siete décadas las advertencias sobre una invasión estadounidense, las nuevas maniobras llegan en un momento particularmente crítico. La población tiene que enfrentar diariamente problemas mucho más inmediatos que una hipotética guerra: conseguir alimentos, encontrar medicinas, disponer de agua y sobrevivir a los apagones.