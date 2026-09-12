Cuba recibe nuevo envío de ayuda humanitaria de México, apoyado por Caricom

Acto de entrega y recibimiento en el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

La Isla depende cada vez más de la solidaridad internacional para paliar los apagones y la escasez

La Habana/Cuba recibió el decimotercer envío de ayuda humanitaria procedente de México, esta vez acompañado por donativos de los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), según informó este viernes el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) de la Isla.

Durante el acto de entrega de las donaciones, el director general de cooperación internacional del Mincex, William Díaz, agradeció el apoyo del pueblo y gobierno de México, así como la contribución de los Estados miembros de Caricom. El director reconoció que la ayuda llega en un contexto marcado por la limitación al acceso a alimentos, medicamentos y combustibles, causado por el “recrudecimiento del bloqueo económico de EE UU contra Cuba”.

Por su parte, el embajador de México en La Habana, Miguel Díaz Reynoso, criticó “el castigo ilegal y condenable” del "recrudecimiento del cerco energético" impuesto por EE UU al régimen cubano e insistió en que “Cuba no está sola”.

El embajador de Guyana en la Isla, Halim Majeed, representante de Caricom en la ceremonia, abogó por “continuar y repetir estos actos de solidaridad, por pequeños que sean”.

La llegada de esta nueva carga se suma a otras operaciones de ayuda humanitaria para mitigar los efectos de la crisis energética

El contenido del envío no fue aclarado por ninguna de las partes presentes. En los últimos años, México ha sido uno de los socios regionales más activos en el apoyo humanitario a Cuba con envíos de combustible y cargamentos con productos esenciales.

La llegada de esta nueva carga se suma a otras operaciones de ayuda humanitaria recibidas desde las agencias de la ONU, España, Brasil, Uruguay, China, Corea del Sur, Japón, Canadá y Colombia, para mitigar los efectos de la crisis energética y económica en la Isla, que depende cada vez más de la ayuda internacional.

El Convoy Nuestra América, integrado por activistas de varios países de Europa, México y EE UU, y la ONG española Open Arms también han trasladado varias toneladas de alimentos, insumos médicos, paneles solares, sistemas fotovoltaicos y materiales educativos.

Cuba padece una profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se ha agravado progresivamente desde enero con el bloqueo petrolero aplicado por EE UU, al que Washington ha sumado una serie de sanciones que han reforzado su política de “máxima presión” sobre la Isla, exigiendo cambios al régimen.

La Isla vive su peor crisis económica desde 1959, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial, acentuadas por las debilidades estructurales de su producción y prolongados apagones que pueden alcanzar más de 20 horas y hasta varios días consecutivos en amplias zonas del país.