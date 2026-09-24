Cuba recibe un nuevo lote de 5.000 sistemas fotovoltaicos donados por China

Díaz-Canel anunció este miércoles la intención de "independizar el bombeo de agua de La Habana" con energía solar

La Habana/Un nuevo lote de 5.000 sistemas solares fotovoltaicos donados por el Gobierno de China llegó a Cuba con destino a un proyecto para electrificar centros públicos y viviendas en regiones apartadas de la isla.

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, anunció en las redes sociales el arribo del donativo, procedente de su país y transportado en 200 contenedores.

"China está acompañando la transición energética de Cuba y acompañando sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida del pueblo con acciones concretas", afirmó el diplomático chino en un video que acompaña el anuncio.

"China está acompañando la transición energética de Cuba y acompañando sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida del pueblo con acciones concretas"

La Habana y Pekín mantienen una estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la Isla, aunque las declaraciones no han pasado de un mero apoyo verbal y donativos puntuales como el actual.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció "al Partido, Gobierno y pueblo de China por su solidaridad y ayuda material sincera, en momentos en que el gobierno de EE UU recrudece su bloqueo contra Cuba, y mantiene un cerco energético que ocasiona daños considerables a la población" en un mensaje en las redes sociales.

Este es el tercer donativo de 5.000 paneles fotovoltaicos enviados por China en los últimos meses, tras el recibido en noviembre de 2025 para las viviendas que quedaron aisladas en el extremo oriental de la isla tras el paso del huracán Melissa.

El pasado agosto arribó un cargamento similar que fue asignado a instituciones de servicios de salud y urgencias médicas, guarderías, funerarias, dependencias estatales de niños sin amparo familiar y sucursales bancarias, entre otros centros, según informó entonces el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó en marzo sobre un plan para instalar sistemas solares en centros vitales en todos los municipios del país, así como en viviendas aisladas, incluyendo aquellas que nunca han tenido acceso a la electricidad.

Este miércoles, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, actualizó en su nuevo programa radiofónico Criterio Compartido que hasta la fecha, se han instalado en el país 1.418 megavatios (MW) de capacidad fotovoltaica, distribuidos en 144 parques, y citó la meta de más de 1.500 MW para cerrar el año.

Sobre las fuentes renovables refirió que aportan actualmente el 21,4% de la generación eléctrica del país. Además detalló que estas han sido instaladas en el 99% de los policlínicos, el 47% de los hospitales, el 89% de los hogares de ancianos y casas de abuelos, el 99% de los hogares maternos, el 98% de las funerarias y el 16% de las casas estatales de niños sin amparo familiar.

Asimismo indicó que disponen de sistemas fotovoltaicos el 72% de los bancos, el 97% de las emisoras de radio y el 25% de las radiobases.

Asimismo indicó que disponen de sistemas fotovoltaicos el 72% de los bancos, el 97% de las emisoras de radio y el 25% de las radiobases

La intención es, también, lograr que en los primeros meses del próximo año sea posible "la independencia del bombeo de agua de La Habana del SEN.

Los mayores inconvenientes están aún en la falta de baterías para almacenar la energía generada, así como la imposibilidad de utilizar el total para no descompensar la escasez de la térmica. La mayoría de las centrales termoeléctricas –responsables del 40% de la generación–fueron construidas en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado y diariamente alrededor de la mitad de las 16 unidades generadoras instaladas no están operativas por averías o mantenimientos.

En tales circunstancias, la situación energética del país es "crítica" y "extremadamente tensa", y ha escalado a máximos en los últimos meses con ocho desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en lo que va de 2026.

La principal apuesta del Gobierno cubano para salir de esta crisis ha sido la energía solar, principalmente con el apoyo chino, y ha puesto en marcha un programa para levantar 92 parques solares con empresas de ese país para llegar a una potencia instalada total de unos 2.000. megavatios (MW).

Pero la envergadura de la crisis tal que el déficit sigue incrementándose pese a la ampliación de la energía solar. Para este jueves se prevé una afectación de 2.133 MW en la hora pico, después de ayer haber alcanzado los 2.170 MW.

La producción de energía con los parques solares fotovoltaicos este miércoles fue de 3343 MWh, con 520 MW como máxima potencia entregada, que moderaron el déficit en el horario de la mañana, con 1.660 MW.

La falta de combustible para la generación distribiuda y las averías en las termoeléctricas –que reducen esta aportación en 467 MW– son la base de la precaria situación. Están fuera de servicio la unidad 8 de Mariel, la Antonio Guiteras, la unidad 6 de Nuevitas, la 2 de Felton y la 6 de Renté. Por mantenimiento, tampoco aportan las unidades 3 de Santa Cruz del Norte, 5 de Nuevitas y 5 de Renté.