Cuba retira sin explicación a la mitad del personal en su embajada en Corea del Sur

El embajador, Claudio Raúl Monzón Baeza, pronuncia un discurso, el 10 de junio de 2025, durante la ceremonia de apertura de la representación de Cuba en Seúl.

Los dos países restablecieron sus relaciones en 2024 y abrieron representaciones diplomáticas en 2025 en las dos capitales, provocando el disgusto de Corea del Norte

Madrid/La mitad de los diplomáticos de la Embajada de Cuba en Seúl ha regresado a Cuba recientemente, reduciendo de cuatro a dos la representación de la Isla en el país asiático. La información ha sido revelada por el diario Seoul Economic Daily, que cita fuente de la cancillería surcoreana e indica, específicamente, que el retorno no obedece a una rotación rutinaria de personal, sino que se trata de una decisión de La Habana.

En Seúl se quedan el embajador, Claudio Monzón, y la consejera Patricia Flechilla Prometa.

Consultada por el medio, la Embajada cubana no ha dado explicaciones sobre esta importante reducción de personal, pero ha asegurado que la decisión no tiene motivaciones políticas. En círculos diplomáticos, sostiene el Seoul Economic Daily, había cierto temor de que La Habana hubiera querido expresar así algún malestar con Corea del Sur o, peor aún, que sea un paso atrás en la recuperación de las relaciones entre ambos países. Seúl ha realizado, remarca el medio, un importante esfuerzo en los últimos años por ganarse la confianza de aliados tradicionales de Corea del Norte, como es el caso de Cuba.

Seúl ha realizado, remarca el medio, un importante esfuerzo en los últimos años por ganarse la confianza de aliados tradicionales de Corea del Norte, como es el caso de Cuba

La reapertura de las embajadas en La Habana y Seúl fue la formalización de la recuperación de unos lazos rotos en 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder e interrumpió la relación con el país, mientras intercambiaba diplomáticos con Corea del Norte en menos de un año. Durante décadas, Corea del Sur y la Isla vivieron de espaldas en cierto sentido, aunque en 2015 comenzó un relativo acercamiento que coincidía con el deshielo entre Washington y La Habana. Aquel año comenzaron a realizarse intercambios económicos en materia tecnológica y energética, que se vieron limitados por la falta de un escenario diplomático propicio.

En 2022, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, el país exportó bienes a Cuba por un valor de 14 millones de dólares e importó por otros 7 millones. Antes de la pandemia, cada año viajaban a la Isla unos 14.000 ciudadanos surcoreanos y en torno a un millar de descendientes de coreanos que migraron durante la ocupación japonesa (1910-1945) vivían en Cuba. Todos ellos necesitan "asistencia consular sistemática", advirtió la cancillería en 2023.

En febrero de 2024, Seúl sorprendió anunciando el restablecimiento de relaciones con La Habana. El comunicado indicaba que el de Cuba era el único Gobierno del continente con el que no había vínculos pese a que "los dos países han ampliado la cooperación centrándose en campos no políticos como la cultura, el intercambio humano y la cooperación para el desarrollo. En particular, se considera que la difusión de una conciencia amistosa entre los dos pueblos a través del reciente intercambio cultural activo contribuyó al establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países".

A principios de 2025 se anunció quienes estarían al frente de las sedes diplomáticas, con Claudio Monzón en Seúl y Lee Ho-yul, quien hasta ese momento formaba parte de la delegación en México, en La Habana. "Esperamos que la apertura de la embajada mejore la comodidad de nuestros ciudadanos residentes o visitantes en Cuba al proporcionarles servicios consulares y protección, y que contribuya a ampliar los intercambios y la cooperación bilateral", dijo el Ministerio de Exteriores surcoreano en un comunicado a mediados de enero, cuando abrió la representación.

En aquel momento, la prensa asiática ya especulaba con el malestar de Pyongyang, hasta el punto de que los medios norcoreanos estuvieron cerca de un año sin apenas publicar nada en relación a Cuba, una anomalía en el país y un síntoma a tener en cuenta en una nación tan opaca.

La agencia estatal de noticias KCNA informó escuetamente del mensaje de Año Nuevo enviado por Kim Jong-un a Miguel Díaz-Canel, omitiendo llamativamente las habituales referencias al “pueblo hermano” de Cuba.

Según el Seoul Economic Daily, hay cinco personas destinadas en la embajada de Corea del Sur en La Habana y no hay planes de hacer cambios

El acercamiento diplomático ha sido muy efectivo en el ámbito de la cooperación humanitaria y el intercambio comercial. El Gobierno surcoreano ha realizado importantes envíos de ayuda alimentaria, con el arroz como protagonista, y dado asistencia técnica para enfrentar el colapso energético que sufre la Isla. Este junio, delegaciones de la Cámara de Comercio de Cuba y la Asociación de Importadores de Corea (Koima) mantuvieron un encuentro en Seúl para impulsar el comercio bilateral, estancado en torno a los 40 millones de dólares –43 en 2023, de los que 36 fueron favorables al país asiático–.

Los principales productos exportados desde Corea son tecnología, vehículos –maquinaria pesada especialmente– y productos plásticos, mientras Cuba envía tabaco, alcohol, chatarra metálica y productos biotecnológicos.

“Las empresas no pueden acercarse al mercado de la misma manera que lo harían en otros lugares”, dijo el embajador Lee este junio, a la vez que pidió analizar los negocios “caso por caso” para evitar problemas con las sanciones. “Las empresas coreanas con activos o vínculos financieros en Estados Unidos deberían actuar con un alto grado de cautela”, añadió.

Según el Seoul Economic Daily, hay cinco personas destinadas en la embajada de Corea del Sur en La Habana y no hay planes de hacer cambios.