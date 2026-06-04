Rubio propone el modelo checo o polaco para una transición en Cuba

"Existen personas dentro del ámbito tecnocrático del Gobierno que podrían desempeñar algún rol en esto, pero no tenemos nombres", dijo el secretario de Estado

Madrid/Cuba volvió a ocupar su lugar en la segunda jornada de la comparecencia de Marco Rubio ante una comisión de la Cámara de Representantes de EE UU en la que el secretario de Estado afirmó, este miércoles, que hay personas dentro del régimen con las que se puede negociar una transición.

"Existen personas dentro del ámbito tecnocrático del Gobierno que podrían desempeñar algún rol en esto. Pero si me preguntan si existe un individuo en el que confiaríamos y que nos apoyaría para liderar esta transición de principio a fin, no puedo darle ese nombre ahora mismo", indicó Rubio.

Aunque se abstuvo de dar alguna idea de quién podría ser el objetivo, sí dio una pista de que no sería alguien de primera línea. "Eso se vuelve un poco más difícil a medida que se sube en los escalafones, por la inclinación ideológica que algunos tienen", añadió.

"Eso se vuelve un poco más difícil a medida que se sube en los escalafones, por la inclinación ideológica que algunos tienen"

El jefe de la diplomacia respondía a preguntas de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, quien insistió en saber si el modelo de Venezuela podría replicarse en Cuba, en referencia a esa suerte de Delcy Rodríguez escogida de dentro del régimen para cambiarlo. Rubio admitió que la situación en la Isla le interesa particularmente y subrayó que su objetivo era evitar el caos.

"Claramente, hay individuos dentro del aparato de poder que entienden que lo que tienen no es sostenible y que debe ser reconstruido. Pero no tienen poder. Y si lo tienen, tampoco saben cómo hacerlo", insistió.

Aunque volvió a criticar al Gobierno recurriendo al emporio militar Gaesa para afirmar que no va a “permitirles beneficiarse del juego que han estado jugando, en el que roban dinero al pueblo cubano en beneficio de ese conglomerado a expensas de la gente de Cuba”, Rubio insistió en la vía del acuerdo.

"Creo que queremos mirar a modelos como la República Checa o Polonia, cómo hicieron la transición. Y una de las cosas que hicieron fue preservar algunas instituciones en su sociedad para aportar estabilidad y longevidad al proyecto", explicó. Las palabras dieron continuidad al discurso del día anterior en el que, mientras hablaba de la precaria situación de la Isla y su afinidad con Estados supuestamente hostiles con EE UU, como China y Rusia, afirmó que el cambio pasaba por un nuevo sistema, inseparable de otro liderazgo.

“Necesitan una reforma sistémica y seria”, dijo para, a continuación, preguntarse y contestarse si el país podía ocuparse de sí mismo. “Creo que la respuesta es que sí pueden, pero no creo que este sistema sea capaz de reformarse a menos que nuevas personas tomen el control o se imponga una nueva mentalidad”, subrayó

“Ahora hemos hablado con ellos, les hemos ofrecido lo que creo que debe pasar para que su economía se recupere”, dijo sin más detalles.

En los últimos meses, la prensa internacional ha citado como parte de las negociaciones a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del ex presidente y conocido como El Cangrejo, que habría hablado con el propio Rubio. También se ha nombrado al hijo del nonagenario, el general Alejandro Castro Espín.

Venezuela también salió a la palestra en la cita, cuando Rubio fue preguntado sobre unas posibles elecciones en el país sudamericano, precisamente al cumplirse cinco meses de la captura de Nicolás Maduro.

“Nos gustaría verla lo antes posible, pero recuerden que han pasado cinco meses: ni cinco años, ni 50 meses", dijo sobre las elecciones en Venezuela

“Nos gustaría verlas lo antes posible, pero recuerden que han pasado cinco meses: ni cinco años, ni 50 meses. Cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que ese país ha pasado, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral”, declaró.

Salazar, a la salida de la comisión, contempló que las elecciones en Venezuela podrían celebrarse en el año 2027, aunque consideró aceptable que sean en 2028 si eso garantiza las condiciones adecuadas para el desarrollo de unos comicios legítimos.

“Yo apuesto a que las elecciones sean en 2027, pero si es en el año 2028, está bien. Estos son procesos que hay que establecer bien para que los resultados sean buenos”, sostuvo.