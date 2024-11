Cuba tiene la tercera tasa más alta de feminicidios en América Latina

La Habana/La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha incluido por primera vez a Cuba en su informe anual sobre feminicidios en la región. El estudio, publicado este viernes, indica que la Isla registró 60 asesinatos por violencia machista en 2023.

La cifra, no obstante, procedente de "registros proporcionados por los organismos oficiales de cada país", es mucho menor que las recopiladas por ONG y medios independientes. Este diario, en concreto, reportó 87 feminicidios en 2023, 45% más que el dato oficial. En cualquier caso, suponen toda una novedad, pues el Gobierno cubano no había proporcionado hasta ahora información a la Cepal sobre feminicidios.

Con los 60 crímenes machistas reflejados por la Cepal, la tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres resulta en 1,1 (tomando en cuenta que la comisión utiliza 6.000.000 de mujeres para hacer el cálculo). Sin embargo, tomando los 87 acreditados por 14ymedio y una población, más ajustada a las últimas cifras oficiales, de 5.000.000 de mujeres, se eleva a 1,74. Se trata, entonces, de la tercera tasa más alta en la región, por detrás de Honduras (7,2) y República Dominicana (2,4).

Este diario, en concreto, reportó 87 feminicidios en 2023, 45% más que el dato oficial

A nivel regional, la Cepal reportó que, al menos, 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en la región el año pasado, lo que representa, “al menos, 11 muertes violentas por razón de género cada día”.

La comisión detalla que la mayoría de estas muertes ocurrió en el ámbito de las relaciones de pareja vigentes o finalizadas. De 10 países y territorios de América Latina y el Caribe que brindaron información sobre los vínculos existentes entre la víctima y el victimario, en ocho fue más del 60%. En el caso de la Isla se reportó 83,3%.

La mayoría de las víctimas (56,4%, equivalente a 404 casos) tenía entre 30 y 59 años; el 20,3% (145 casos) fueron mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años, mientras que 3,4% (24 casos) fueron niñas de 14 años o menos.

Asimismo, siete países –entre ellos Cuba, según el informe– también proporcionaron información sobre las víctimas indirectas, “entendidas como hijos, hijas y otras personas dependientes a cargo de mujeres víctimas de feminicidio”. En total se contabilizaron 488; de ellas, 38 son de la Isla, por debajo de Argentina (205), Dominicana (93), Paraguay (71) y Chile (45).

En el informe, la Cepal ofrece datos comparativos por cada país desde 2015, menos en el caso de Cuba porque no hay registros datos, ya que oficialmente no existía el feminicidio en Cuba. De hecho, hasta la fecha, no se ha tipificado como un delito específico.

Hay “bajos porcentajes de víctimas de este tipo de vulneraciones de derechos que acuden a instancias públicas, así como de quienes interponen denuncias para acceder a la justicia”

Al respecto, la Cepal exhibió que hay ocho países, además de la Isla, que carecen de sistemas de medición de crímenes de violencia machista. El organismo señaló que estas naciones “se encuentran trabajando en las articulaciones y el fortalecimiento de capacidades necesarios para implementar sistemas integrados o únicos de registros administrativos para casos de violencia por razón de género”.

Aunque la comisión ve “avances” en políticas públicas para “afrontar la pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas”, señala que “existe una gran brecha entre la gravedad y la persistencia del problema y la calidad de la respuesta pública ofrecida”. Agrega que hay “bajos porcentajes de víctimas de este tipo de vulneraciones de derechos que acuden a instancias públicas, así como de quienes interponen denuncias para acceder a la justicia”. En ese apartado no hay datos sobre la Isla.

El reporte pide a los Gobiernos de la región “redoblar los esfuerzos para mejorar los sistemas de registro e información, a aumentar los recursos presupuestarios para diseñar políticas públicas que respondan de manera integral a las víctimas y sobrevivientes, y a invertir en la prevención efectiva de la violencia de género”.

En lo que va de 2024 se han registrado 45 feminicidios en Cuba, según el recuento de este medio. De ellos, al menos 37 fueron cometidos por la pareja o ex pareja. En tanto, octubre pasado fue el mes con más casos, al registrarse siete, lo que superó la cifra de enero, cuando se verificaron seis.