Cuba vuelve a depender de la ayuda exterior para sostener su salud pública en crisis

El Fondo Mundial aprueba hasta 16 millones de dólares para enfrentar el VIH y la UE financia un programa para la prevención de embarazos adolescentes

La Habana/Cuba recibirá hasta 16 millones de dólares del Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fmsida) en los próximos tres años. Según el comunicado del organismo, fechado el pasado 13 de marzo en Ginebra y firmado por Mark Eldon-Edington, director de la División de Gestión de Subvenciones internacionales, este será el penúltimo financiamiento que la Isla recibirá a través de esta iniciativa, de la que se ha beneficiado desde 2003.

“A partir de 2033 el Fondo ya no otorgará más dinero a Cuba y el país debe asumir por otras vías la sostenibilidad del programa de respuesta al VIH”, declaró al respecto Déborah Rivas Saavedra, presidenta del Mecanismo de Coordinación de País (MPC) para el financiamiento del Fondo Mundial y viceministra del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, al diario Trabajadores.

En una nota publicada este jueves por el órgano del sindicato único de Cuba, Gustavo Valdés Pi, coordinador nacional de la Red HSH-Cuba –organización de voluntarios que colabora con el Ministerio de Salud para la prevención de enfermedades de transmisión sexual–, señala un problema que sigue sin resolverse desde hace años para acceder al financiamiento internacional en el ámbito del VIH: la urgencia de lograr la personería jurídica de las redes de activismo de la sociedad civil, una demanda a la que el Ministerio de Justicia aún no ha dado respuesta efectiva.

Siguen llegando personas en estado crítico a los hospitales, lo que denota un debilitamiento en la labor preventiva

Un 20% de ese presupuesto que proporciona el Fmsida está asociado a compromisos específicos de cofinanciamiento que debe cumplir Cuba para asumir una parte cada vez mayor de los principales costos del programa de respuesta nacional con recursos propios. “Estos compromisos deben ser ambiciosos, pero realistas, estar enfocados estratégicamente y respaldar los esfuerzos del país por reforzar la sostenibilidad financiera y completar una transición efectiva hacia el cese del financiamiento externo”, especifica la comunicación del Fondo.

Según Yoire Ferrer Savigne, vicepresidente del MCP en Cuba, el pasado año hubo una reducción del 37% en el diagnóstico de VIH en el país, “pero siguen llegando personas en estado crítico a los hospitales, lo que denota un debilitamiento en la labor preventiva”.

Por su parte, la viceministra Rivas Saavedra, indicó que podrían rondar cerca de 8.000 casos de portadores del virus sin saberlo. Señaló también que la situación de crisis actual –provocada por el “recrudecimiento del bloqueo de EE UU”– afecta las acciones de información, comunicación y atención a la población para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Otra ayuda internacional a la salud pública cubana se ha enfocado en Holguín, donde la Unión Europea (UE) impulsa un programa para la prevención del embarazo adolescente financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Según las estadísticas oficiales, cerca del 18-19% de los nacimientos son provenientes de madres entre 15 y 19 años

El programa consiste en un millón de euros y se enfocará en fortalecer los servicios de salud y la educación integral en zonas vulnerables. La Unfpa y Unicef trabajarán junto al Ministerio de Salud Pública y de Educación de Cuba durante los 36 meses que durará la iniciativa. Según Prensa Latina, las acciones darán prioridad “al derecho de cada joven de decidir su propio proyecto de vida, incluso en situaciones de crisis”.

El embarazo adolescente en Cuba continúa siendo un grave problema social y sanitario. Según las estadísticas oficiales, cerca del 18-19% de los nacimientos son provenientes de madres entre 15 y 19 años. En el caso de las niñas de 10 a 14 años, la fecundidad ronda la tasa de entre 1,2 y 1,5 por cada 1.000 nacimientos. Las cifras más preocupantes corresponden a provincias del interior, como Granma, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Holguín.

Los datos aportados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) en el Anuario Demográfico de Cuba de 2025 arrojan que el 64,5% de los embarazos adolescentes en la Isla involucra a hombres adultos. Las provincias orientales de Holguín, Las Tunas, Granma y Camagüey, reportan las tasas más elevadas, que superan la media nacional.

La crisis energética que enfrenta la Isla ha llevado al sistema de salud cubano a un deterioro preocupante. La falta de combustible y dificultades logísticas afectan instalaciones sanitarias y farmacias en todo el país. Los hospitales dependen de generadores temporales para mantener respiradores y equipos vitales ante los prolongados apagones. A esto se suma que la plantilla médica se reduce por abandono de personal ante salarios promedio estatales que no llegan a los 14 dólares al mes.

Según datos publicados por el New York Times, 96.400 pacientes esperan una intervención quirúrgica, más de 30.000 niños han visto retrasada su vacunación y casi 20.000 pacientes han sufrido interrupciones en tratamientos como la radioterapia o la diálisis. La escasez de medicamentos ha elevado también la tasa de mortalidad infantil: en 2025 había llegado a la cifra de 10 cada 1.000 nacimientos, casi el doble de la de EE UU.