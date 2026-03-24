Por la crisis de combustible, las gallinas se quedan sin pienso y la población sin huevos

La situación de la producción de piensos en Cuba ha sido un lastre persistente para la economía nacional y la alimentación del pueblo.

El anunciado “regreso” de la venta estatal a la población en Sancti Spíritus sólo llegó a algunos residentes de un barrio

Sancti Spíritus/En Sancti Spíritus, la producción avícola estatal ha agravado su crisis. A los problemas acumulados en años precedentes se añade ahora el hecho de que la Empresa Avícola provincial no cuenta con el combustible demandado para trasladar el pienso desde los puertos de origen, lo que limita la alimentación de las aves y con ello la producción.

La situación interrumpe la venta de 10 huevos por núcleo familiar que se había anunciado con entusiasmo en medios oficiales recientemente. La iniciativa se había recibido con indignación entre los ciudadanos, ya que el coste de 630 pesos por los 10 huevos –racionado por la libreta de abastecimiento, y con una frecuencia tan esporádica que ni siquiera llegaba a ser mensual– superaban los precios del mercado informal.

Sobre este “regreso del huevo”, informado con triunfalismo este mismo mes, el medio oficial Escambray reconoce ahora que “solo algunos residentes en la barriada de Colón tuvieron la oportunidad de adquirir los huevos por la bodega”.

El director de la Empresa Avícola de Sancti Spíritus, Félix Manuel Rodríguez González, explicó las consecuencias de la falta de pienso en la dieta de las gallinas: “Eso hace que disminuyan casi a la mitad los niveles productivos en las granjas avícolas y las cantidades acopiadas –unos 15.000 huevos diarios– se utilicen solo para las entregas priorizadas”.

Los surtidos priorizados son, entre otros, 'la comercialización en las tiendas recaudadoras de divisas, con las cuales mantiene un encadenamiento'

Los surtidos priorizados a los que se refiere el director –según el medio– son, entre otros: hospitales, hogares de ancianos y maternos, círculos infantiles y “la comercialización en las tiendas recaudadoras de divisas, con las cuales mantiene un encadenamiento”.

El año pasado en Sancti Spíritus, murieron más de 2 millones de gallinas ponedoras por falta de alimentación de pienso. En ese entonces el presidente del Grupo Empresarial de Alimentos y Aves (Gealav) del Ministerio de Agricultura, Jorge Luis Parapar López, había anunciado que la alianza con Tabacuba, una de las pocas empresas estatales con beneficios en Cuba, ayudaría a mejorar la producción de pienso y ampliar la distribución de huevos para finales de ese año. Nada se ha sabido, sin embargo, sobre los resultados de ese acuerdo, y las promesas de “incorporar en la distribución otros grupos poblacionales” han quedado incumplidas.

El huevo que debería ser asignado por la libreta de abastecimiento, es prácticamente inexistente en las bodegas desde hace más de dos años

Desde hace más de media década el huevo ha dejado de ser un producto básico en Cuba. No son sólo los altos precios, sino también la falta de accesibilidad a la compra misma, como si se tratara de un alimento de lujo. Actualmente el cartón de huevos más barato en La Habana ronda los 2.900 pesos –los precios en el mercado informal casi se duplican–, mientras el salario medio reportado en Cuba por las estadísticas estatales sigue siendo muy bajo: 6.685,3 pesos, equivalente a unos 14 dólares, según el tipo de cambio oficial.

El huevo que debería ser asignado por la libreta de abastecimiento, ya escasísimo desde mucho antes, es prácticamente inexistente en las bodegas desde hace más de dos años.

Datos publicados por los propios medios oficiales han reconocido que Cuba pasó de producir alrededor de cinco millones de huevos diarios en 2020 a poco más de un millón en 2024, una caída sostenida por la pérdida de gallinas ponedoras, la escasez de pienso y el deterioro progresivo del sistema avícola en general. En 2024, la imposibilidad de mantener las gallinas por la falta de alimento llevó a la necesidad de sacrificarlas: por lo menos 54.000 gallinas ponedoras en Holguín.

“La difícil situación de la producción de piensos en Cuba, vital para la crianza animal y la producción de carne y huevos, ha sido un lastre persistente para la economía nacional y la alimentación del pueblo”, había reconocido Granma, este año, cuando todavía no se habían implementado las sanciones arancelarias de EE UU que han agravado la crisis energética.