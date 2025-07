Murieron muchas gallinas porque les quitaron el pienso para dárselo al camarón

Sancti Spíritus/La pregunta que se hace este martes Granma no es habitual en la prensa oficial, pero es la que se hacen todos los cubanos con salario medio: “¿Se podrá comprar huevos, algún día, a precios asequibles?”. Entre 90 y 110 pesos cuesta hoy por hoy un solo huevo, recuerda la nota, es decir, entre 2.700 y 3.330 el cartón de 30 unidades.

El producto se vende a 5,95 dólares en las tiendas estatales en divisas, señala el texto, que reconoce que en moneda nacional se ofrece casi exclusivamente en comercios privados, y se pregunta: “¿De dónde salen los huevos que se venden en las mipymes, que es donde está esa oferta con los precios mencionados?”, escriben, explicando: “Esa es una pregunta que muchas personas se hacen a diario, sobre todo cuando el huevo jamás se ha vuelto a ver de forma normada, ni a precios medianamente accesibles”.

La penosa situación avícola en la Isla es un hecho que ni Granma puede ocultar

Para averiguarlo, preguntan en una tienda particular, donde responden lo que es bien sabido por los consumidores: que algunos se importan de República Dominicana y otros se producen “aquí”.

La penosa situación avícola en la Isla es un hecho que ni Granma puede ocultar. Así, señalan que en el informe económico de la semana pasada ante el Parlamento quedó claro que, en el primer semestre del año, la producción de huevo fue “el renglón agropecuario más afectado”.

Jorge Luis Parapar López, presidente del Grupo Empresarial de Alimentos y Aves (Gealav), perteneciente al Ministerio de la Agricultura, lo expuso sin ambages en sus declaraciones al periódico: “La producción avícola en el país hoy está como nunca, tenemos una situación muy compleja, muy desfavorable”.

"Más de dos millones de gallinas murieron el año pasado"

En la entrevista, el funcionario arguyó que “la falta de financiamiento para la compra de materias primas y piensos para la alimentación de las aves”, que “llegó a su punto más crítico” en octubre y noviembre del año pasado, provocó que se perdieran más de 1.300.000 de gallinas ponedoras. Más de dos millones de gallinas, indicó también, murieron el año pasado.

Por ello, proseguía, decidieron establecer “un nuevo modelo de gestión” para “detener el decrecimiento de la masa”. Esto consistió, básicamente, en aliarse con empresas privadas, mixtas y “algunas empresas estatales”, como Tabacuba, no en vano una de las pocas empresas del Estado cubano que sí tienen beneficios. “Ellas tienen liquidez, es decir, dinero para poder importar”, aseveró.

“Ponen el alimento, y nosotros ponemos la gallina, la tecnología y la mano de obra”. En este esquema, refirió, los gastos quedan divididos, aunque concedió que “lo que más vale es el pienso”. Eso sí, dejó claro: “La avicultura sigue siendo estatal”.

“Todo es importado” en cuanto a la producción de pienso

Sin embargo, refirió, “todo es importado” en cuanto a la producción de pienso, no solamente el maíz o la soya, sino las “premezclas”, las vitaminas y minerales que necesita la gallina para que el huevo contenga todas las proteínas y los nutrientes que debe aportar. “La gallina es un animal muy exigente en ese sentido; si no le das lo que lleva, no pone”, declaró a Granma Parapar López, que ejemplificó el asunto contando que el año pasado, se vieron obligados a hacer “pienso mutilado”, al que que le faltaba una vitamina, y eso ya influyó en la puesta.

De igual manera, contó que comenzaron a producir pienso en Cuba “a partir de una empresa mixta con una entidad brasileña”, pero que “en estos momentos está parada la producción”.

El precio del “huevo normado” es de dos pesos cuando el costo de producción es de 8,65. “Estamos destinados a perder”

Lo más importante, insistió, es que haya más gallinas, de ahí que para este año esté previsto que “los ingresos por el esquema de Tabacuba” se dediquen solamente a “la genética, los reproductores, los inicios y los desarrollos”. El pasado junio, relató, empezaron las primeras incorporaciones de animales jóvenes y “si se mantienen funcionando como hasta ahora los esquemas de financiamientos”, prometió, en el último trimestre del año podrán ampliar la distribución de huevo a “otros grupos poblacionales”, como los niños hasta 10 años.

El precio del “huevo normado” es de dos pesos cuando el costo de producción es de 8,65. “Estamos destinados a perder”, lamentó el funcionario.

A pesar de las promesas de recuperación, quienes conocen desde dentro las granjas son pesimistas. “A cada rato va una comisión a evaluar cómo rescatar la producción, pero se hartan la panza con la merienda y se van mientras todo se queda igual”, dice a 14ymedio una ex trabajadora en una de estas plantas en Sancti Spíritus, donde, asegura, “están dejando destruir” la industria.

Todas las granjas de la provincia están paradas

Hace años, prosigue, la producción era “inmensa”, lo cual se evidenciaba en los cuatro turnos que había empleados en 24 horas. Ahora –y “desde antes del covid”, puntualiza–, todas las granjas de la provincia están paradas. Solamente una, “la de los militares en la carretera de Zaza”, está operativa, pero no se destina a la venta: “Esa no va a otro lugar, es autoconsumo”.

La razón ofrecida por la mujer es la misma que planteó el jefe del Gealav: la falta de pienso. “Hubo un momento que se empezó a utilizar el que entraba para el camarón, pero como el camarón es de exportación enseguida le quitaron la teta”, sentencia la misma fuente, refiriéndose al cultivo del crustáceo en Sancti Spíritus.

La prensa provincial tampoco tapa ya la realidad. El precio de los huevos fue, precisamente, el motivo de una bronca en la fila de la tienda en dólares La Época sufrida por una periodista oficialista, Mary Luz Borrego. En un texto crítico, hizo la crónica del incidente, del que salió con hematomas y habiendo sido testigo de corrupción entre los “allegados” del comercio: “Más de tres horas y media de batallar en una especie de coliseo romano, entre empellones y atropellos que no solo mellaron el cuerpo, sino también el espíritu de quienes allí concurríamos”.