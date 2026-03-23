Cubalex denuncia el rechazo del ‘habeas corpus’ a favor de Luis Manuel Otero Alcántara

La organización exige la liberación inmediata del artista y llevará el caso ante organismos internacionales de derechos humanos como las Naciones Unidas

La Habana/Cubalex denunció este lunes “graves irregularidades en la actuación” de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa al rechazar “de plano” el recurso de habeas corpus a favor del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara.

En un comunicado, la organización explica que el auto emitido por el Tribunal, que rechazó la solicitud de habeas corpus sin entrar al fondo del asunto, contiene contradicciones tan básicas que, en cualquier sistema de justicia mínimamente serio, lo hubieran dejado sin efecto de inmediato: el documento afirma simultáneamente que Otero Alcántara está bajo prisión provisional y que está cumpliendo una sanción en prisión. “Estas afirmaciones son jurídicamente incompatibles y revelan una actuación arbitraria o negligente por parte del órgano judicial”.

El Tribunal de Artemisa adujo además “falta de competencia”, pero, lamenta Cubalex, no indica ningún razonamiento jurídico que sustente la decisión ni indica cuál sería la autoridad competente para conocer del caso. Así, ese silencio convierte la justicia en un laberinto sin salida, dejando al solicitante en situación de indefensión absoluta y violando derechos básicos consagrados en la Constitución cubana y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Al cerrarse el acceso a una revisión judicial de la legalidad de la reclusión –lo que pretende proteger el habeas corpus– el fallo del tribunal evade el análisis de fondo y bloquea un derecho fundamental. Deja de ser un “rechazo” para convertirse en un obstáculo al acceso a la justicia, detalla la ONG.

Cubalex exige la inmediata tramitación efectiva del 'habeas corpus', la liberación inmediata de Otero Alcántara, y el respeto a las garantías judiciales básicas

Frente a esto, Cubalex exige la inmediata tramitación efectiva del habeas corpus presentado, la liberación inmediata de Otero Alcántara si se confirma que ya cumplió su sanción, y el respeto a las garantías judiciales básicas y al derecho a la libertad personal.

La organización anunció que llevará el caso ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas, por constituir un ejemplo de detención ilegal y arbitraria.

La petición de Cubalex se fundamentaba en que Otero Alcántara habría cumplido ya la sanción que se le impuso, considerando tanto el tiempo de prisión provisional como las reducciones de pena previstas por la ley. Su permanencia en prisión no tiene justificación legal alguna y se convierte en una privación de libertad arbitraria.

El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, en prisión desde el 11 de julio de 2021, cumple una condena de cinco años en la prisión de Guanajay (Artemisa) por delitos como ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desorden público, y está considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional y otras instancias internacionales.