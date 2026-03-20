Aparece en El Vivac un joven detenido desde hace una semana en un cacerolazo en La Habana

Con él suman 51 detenidos por las protestas de los últimos 11 días en el país

Madrid/Ariel Alemán, un joven que participó en un reciente cacerolazo en La Habana, llevaba una semana en paradero desconocido luego de ser citado por la Seguridad del Estado. Este jueves, amistades suyas informaron de que se encuentra encarcelado en el centro de detención conocido como El Vivac.

“¿Su delito?”, indicaba en un post de Facebook Maikel Mirabal Abreu, identificado como un “amigo de siempre” de Alemán: “Desde su casa tocar cazuelas y pedir libertad, en el Reparto Modelo, en Regla, en protesta por las carencias impuestas por la dictadura”. La organización Cubalex ha confirmado el arresto del joven, quien en sus redes sociales había difundido videos de las protestas.

Desde el 6 de marzo, no ha habido una sola noche que no haya habido manifestaciones en distintos lugares del país, recuerda Cubalex, que registraba hace dos días un total de 154.

Este viernes, el registro de detenidos por participar en ellas asciende a 51, informa la organización a 14ymedio. Entre ellos están incluidos 14 manifestantes de Morón (Ciego de Ávila), donde, el pasado sábado, tomaron la sede del Partido Comunista e intentaron incendiarla. También hay un número indeterminado de arrestos en Guisa (Granma), relacionados con un incendio en un restaurante llamado El Mirador.

"Persiste la falta de información oficial sobre el total de detenciones y la situación legal de quienes permanecen bajo custodia"

En la lista están Ángel Baldomero Quintana Martínez, Bryan Pérez Muñoz, Erick Simón Toledano, Iledier Tabuada Machado, Juan Manuel Griñán Clemente, Raicer Crespo, Silvio de la Caridad Quintana Martínez, Vladimir Ortiz Ortiz, Yaisdely Castillo Hernández y Yosuan Naranjo. También figuran dos menores de edad: Jonathan Muir Burgos, de 16 años, y un adolescente baleado en una pierna del que los activistas prefirieron no dar su nombre y aseguran que se encuentra escondido y en recuperación.

“Algunas personas ya han sido liberadas”, puntualiza Cubalex. “Sin embargo, persiste la falta de información oficial sobre el total de detenciones y la situación legal de quienes permanecen bajo custodia”.

Hasta el momento, los liberados tras estas detenciones arbitrarias son Catherine Gutiérrez Sánchez, Elier Muir Ávila y Rolando Pérez Lora. Sus excarcelaciones, sin embargo, no alteran el cuadro general de represión denunciado por organizaciones de derechos humanos, que insisten en que las detenciones breves, las amenazas y la vigilancia permanente son también formas de castigo político.

En plena ola de represión, el régimen cubano anunció la excarcelación de presos como parte de un acuerdo alcanzado con el Vaticano. Entre ellos, 21 presos políticos de los más de 1.200 que hay en el país, según el registro de Prisoners Defenders.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh) denunció el martes que alertó que, lejos de indicar una apertura política real, las excarcelaciones han estado acompañadas por un recrudecimiento de la vigilancia, las amenazas y los arrestos. “Desde el anuncio del régimen cubano sobre la excarcelación de 51 presos políticos, se ha observado un aumento de las acciones represivas. Entre el 13 y el 16 de marzo de 2026 se documentaron al menos 35 acciones represivas, dirigidas contra manifestantes, periodistas, activistas, familiares de presos políticos y opositores”, señaló la organización.