Identifican a cuatro represores vinculados a las protestas en Morón

Hay 14 detenidos, uno de ellos un menor herido de bala tras el operativo de las autoridades

La Habana/La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), mediante su proyecto Represores Cubanos, abrió expedientes contra cuatro personas señaladas por participar en la represión en contra de los manifestantes el pasado 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, donde se vivió el punto más álgido de las movilizaciones la semana pasada en el país, cuando un grupo de personas intentó incendiar la sede del Partido Comunista en la localidad. De ellos, dos son funcionarios del Partido Comunista y dos, informantes y colaboradores de la Seguridad del Estado.

A través de un comunicado, la Fundación indicó que estas personas tuvieron distintos niveles de responsabilidad en la represión de la manifestación, que terminó con varios detenidos y un adolescente herido de bala.

Entre los señalados se encuentra Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Partido Comunista en Ciego de Ávila, a quien el proyecto acusa de participar en la organización de la respuesta represiva contra los manifestantes. Las protestas fueron dispersadas por tropas antidisturbios con “violencia extrema”, según el texto.

“En una directa de Facebook al día siguiente de la protesta, Gómez Casanova dijo que los manifestantes eran elementos contrarrevolucionarios que intentaron desestabilizar el territorio y fueron una vez más aplastados por la fuerza del pueblo”, indicó el comunicado.

"Gómez Casanova dijo que los manifestantes eran elementos contrarrevolucionarios que intentaron desestabilizar el territorio"

Asimismo, este lunes, el funcionario desacreditó la protesta y aseguró en un acto público –en el que confirmó que hay 14 detenidos por la movilización– que “los verdaderos responsables de los actos vandálicos del pasado viernes en Morón son pagados en especie y en dinero por los enemigos del pueblo radicados en Miami, que viven de hacerle daño a la Revolución”.

La FDHC también abrió expediente contra Alberto Echemendía Manzanares, primer secretario del Partido Comunista en el municipio de Morón, que también es acusado de orquestar los actos de represión contra los manifestantes. Un día después de los hechos, intervino como orador en un acto oficial de “reafirmación revolucionaria”, donde aseguró que, aunque se viven “tiempos complejos, tenemos la plena confianza de que nuestro partido y Gobierno trabajan incansablemente en la búsqueda de soluciones para mejorar la vida de nuestro pueblo. La unidad, la disciplina y la fe en la Revolución son nuestras armas más poderosas”.

Otra de las personas señaladas es Alejandro Cosme Quiñones, descrito por la organización como un “propagandista del régimen en redes sociales”. Residentes del municipio avileño aseguran haberlo visto en el lugar de la protesta. De acuerdo con la Fundación, pese a la intensa movilización, publicó en internet que en Morón reinaba “total tranquilidad”. Varios usuarios dijeron haberlo visto en un video difundido en redes sociales grabando, a su vez, a los manifestantes con su teléfono, presuntamente para facilitar su identificación por la policía política. Al día siguiente, Cosme Quiñones calificó la protesta como “hechos vandálicos” en una publicación en su perfil de Facebook, donde se presenta como “creador digital” y tiene restringidos los comentarios.

La cuarta persona señalada es Orestes Espinosa Cepero, a quien varios testimonios en redes sociales señalan como la persona que disparó e hirió en una pierna a un adolescente. Según la ONG, varios residentes lo identifican como informante de la Seguridad del Estado y aseguran que posee un arma ilegal que le sería tolerada debido a sus vínculos con la policía política.

En un principio se había informado que el joven lesionado se trataba de Kevin Samuel Echeverría, de 17 años, quien está detenido. Sin embargo, el opositor cubano exiliado en Estados Unidos José Daniel Ferrer aseguró que la persona herida "se está recuperando" y permanece oculto mientras es buscado por las autoridades. "No puedo dar sus datos ni compartir imágenes por su seguridad", escribió en X, donde publicó también un video en el que se observa una pierna herida por una bala.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba afirma que el caso refleja el nivel de tensión social existente en la Isla

En tanto, en su comunicado, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba afirma que el caso refleja el nivel de tensión social existente en la Isla y reitera su llamado a quienes reciben órdenes de la policía política para que se nieguen a ejecutar acciones represivas. Además, remarca que “la obediencia debida no es justificación en delitos contra los derechos humanos, ni la responsabilidad penal que tales represores contraen tiene fecha de expiración”.

El viernes pasado, decenas de manifestantes quemaron los alrededores de la sede municipal del PCC en Morón, tras muchas jornadas de apagones prolongados. En varias grabaciones que le dieron vuelta al mundo también se observó a personas sobre el edificio de la sede del Partido Comunista arrojando computadoras y muebles hacia la calle, con los que levantaron una hoguera en plena vía pública. También se ve cómo intentaron incendiar el edificio, símbolo del control político del régimen en el territorio.

Por esos hechos, este martes Martí Noticias, con información de Cubalex, informó que hasta ahora han sido identificados 10 detenidos: Erick Simón Toledano, Juan Manuel Griñán Clemente, Hosuan Naranjo, Brayan Pérez Muñoz, Vladimir Ortiz Ortiz, Catherine Gutiérrez Sánchez, Yaisdely Castillo Hernández, Iledier Tabuada Machado, Kevin Samuel Echeverría y Raicer Crespo.