Cubalex pide a la ONU una acción urgente por los sobrevivientes del incidente de la lancha de Florida

La Habana/La organización de derechos humanos Cubalex presentó una solicitud de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas por la situación de los sobrevivientes del incidente ocurrido el pasado 25 de febrero, cuando una lancha con matrícula del estado de Florida fue interceptada por tropas cubanas –según el relato oficial– cerca de Cayo Falcones, en el municipio de Corralillo, Villa Clara.

Las solicitudes fueron registradas por el organismo internacional bajo los expedientes AU 2240/2026 a 2244/2026 y se refieren a los ciudadanos cubanos Conrado Galindo Sariol, Cristian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y José Manuel Rodríguez Castelló, quienes viajaban en la embarcación. También se incluía a Roberto Álvarez Ávila, quien fue anunciado como fallecido el miércoles.

Según la documentación enviada por Cubalex al Comité, durante varios días los familiares y representantes legales intentaron obtener información sobre su paradero llamando a hospitales, estaciones policiales y otras instituciones estatales, sin recibir confirmación oficial. En uno de esos intentos, al contactar con el Hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, inicialmente les informaron que uno de los sobrevivientes podría encontrarse ingresado en terapia intensiva. Sin embargo, poco después el propio hospital negó que estuviera hospitalizado y la llamada telefónica fue interrumpida abruptamente.

La dirección del tribunal se negó a recibir el documento alegando que “no conocen nada ni tienen nada sobre ese caso”

Ante la falta de información, el 2 de marzo los familiares intentaron presentar un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de Camagüey para exigir que se revelara el paradero de los sobrevivientes. De acuerdo con Cubalex, la dirección del tribunal se negó a recibir el documento alegando que “no conocen nada ni tienen nada sobre ese caso”.

Frente a esta negativa, la organización acudió al mecanismo de Acción Urgente previsto en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Comité registró la petición presentada el 28 de febrero y envió una comunicación oficial al Estado cubano solicitando medidas inmediatas para localizar a las personas implicadas. El organismo internacional concedió a las autoridades de la Isla un plazo hasta el 19 de marzo de 2026 para informar sobre las acciones adoptadas y aclarar la situación de los sobrevivientes.

El Comité recordó además que, según la Convención, una privación de libertad puede constituir una desaparición forzada cuando agentes del Estado detienen a una persona y luego se niegan a reconocer el arresto o a revelar su paradero, dejándola fuera de la protección de la ley.

En una actualización posterior enviada al organismo, Cubalex pidió que también se exigiera al Estado cubano la presentación del acta de detención de los sobrevivientes. Según explicó la organización, la Ley de Proceso Penal cubana (Ley 143) establece que ese documento debe contener datos precisos sobre la detención, incluyendo la autoridad que la ejecuta, la fecha, hora y lugar del arresto, las causas legales que lo justifican, el estado físico del detenido y cualquier traslado posterior.

Familiares de algunos sobrevivientes lograron comunicarse brevemente con ellos en los últimos días, aunque bajo fuertes restricciones

Para la organización, ese documento es clave para reconstruir la cronología de los hechos y determinar si existieron períodos de detención no reconocida.

De acuerdo con el propio comunicado del Gobierno cubano, cuatro de los ocupantes murieron durante el operativo y otros seis resultaron heridos. Estos últimos fueron detenidos. Posteriormente, el 4 de marzo falleció en Cuba uno de los heridos, Roberto Álvarez Ávila, que había sido incluido en las solicitudes de acción urgente presentadas ante el Comité. Sus allegados contaron a Martí Noticias que Álvarez había recibido, al menos, un disparo en la cabeza.

Familiares de algunos sobrevivientes lograron comunicarse brevemente con ellos en los últimos días, aunque bajo fuertes restricciones. Allegados de Conrado Galindo Sariol dijeron que apenas pudo confirmar que estaba vivo y que no se le permitió explicar lo ocurrido ni hablar sobre sus heridas. En cuanto a la familia de los fallecidos, aseguran que aún no han recibido información oficial sobre los cuerpos ni han podido recuperarlos.

Uno de los casos más angustiosos es el del joven Edián Padrón Guevara, el menor del grupo, con solo 25 años. Sus familiares –varios de ellos sordomudos– continúan esperando noticias sobre el paradero de sus restos.

Tras el incidente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que Washington no dará por válida la versión ofrecida por el Gobierno cubano. “Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados. No nos vamos a conformar con lo que nos digan otros”, afirmó.