Tropas cubanas matan a cuatro tripulantes de una embarcación con matrícula de EE UU

La Habana/Cuatro personas resultaron muertas y siete heridas, entre ellas un oficial cubano, en un incidente ocurrido este miércoles en aguas de Villa Clara del que, en contra de su costumbre, ha informado enseguida el Ministerio del Interior. En un breve comunicado, las autoridades explican que en la mañana “se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH”.

La embarcación, asegura el texto, se acercó a una milla náutica al noreste del Canalizo El Pino, en el cayo villaclareño de Falcones. “Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco combatientes, para su identificación”, prosigue la nota, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos, que provocaron que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado”.

No está claro hasta el momento si se trataría de un asunto relacionado con el tráfico de drogas o un intento de desembarco desde la costa estadounidense

De los fallecidos y heridos informa a continuación el Ministerio del Interior: “Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de esta información, por la parte foránea, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”.

El comunicado oficial asegura que “prosiguen las investigaciones” para aclarar el suceso. No está claro hasta el momento si se trataría de un asunto relacionado con el tráfico de drogas, una salida ilegal o un intento de desembarco.

Antes de que el Ministerio del Interior emitiera su nota, el comunicador Niover Licea publicó en su página Nio Reportando un Crimen detalles distintos sobre el enfrentamiento en la costa norte de Villa Clara. Así, basado en testimonios recibidos de la zona, asegura que fueron tres las lanchas procedentes de Estados Unidos, que “habrían arribado a la zona conocida como La Panchita, en el municipio de Corralillo, y se habría producido un intercambio de disparos en el área”.

Según esta versión, hubo “alrededor de 10 heridos” y se trasladó en helicóptero a “uno de los miembros de las tropas hacia el hospital militar de Matanzas”. También fue impactado, prosigue Licea, “un faro ubicado en la zona donde operan efectivos de la Guardia Frontera”. Los vecinos informan, refiere el comunicador, que la zona está completamente militarizada, que no está permitido el acceso a las playas y los trabajadores del lugar no pueden acceder.