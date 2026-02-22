Se confirma que el 'Ocean Mariner' intentó desviar hacia Cuba un petrolero con destino a Dominicana

La Habana/Salen nuevos detalles sobre el intento del Ocean Mariner –un tanquero que suele transportar combustible mexicano a Cuba– de burlar el cerco petrolero de EE UU, el pasado 10 de febrero, para llevar una carga a la lsla, después de haber declarado que su destino era República Dominicana.

El fueloil que iba a bordo tuvo desde su orgen en Colombia tres compradores, siendo el último Trafigura Maritime Logistics, una transnacional holandesa con sede en Singapur y con nexos comerciales con el régimen cubano.

De acuerdo con un reportaje publicado el viernes por el medio colombiano El Tiempo, los 84.579 barriles de fueloil fueron vendidos originalmente por ISM Ingeniería Servicios, Montaje, Estaciones de Servicios SAS, y el comprador inicial fue Monarch Security Latin America Inc., con domicilio en Ciudad de Panamá. El barco, con la bandera de Liberia, atracó en el puerto colombiano de Palermo, en Barranquilla (Colombia), reportó The New York Times también el viernes, según los datos difundidos por la propia naviera y por las imágenes de satélite. Cuando salió de Colombia, el 5 de febrero, anunció que su destino era República Dominicana, con una carga de combustible valuada en 6,9 millones de dólares.

Tras zarpar, el Ocean Mariner tomó rumbo hacia aguas dominicanas. Sin embargo, el 10 de febrero cambió de rumbo hacia Cuba. Un día después, a solo 106 kilómetros de la Isla, giró en U de manera brusca, de acuerdo con datos de Kpler, una empresa de datos de transporte marítimo. Según el New York Times, “parecía haberse dado cuenta de que lo perseguían”.

Al día siguiente, un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos, el Stone, se acercó al petrolero para preguntar al Ocean Mariner adónde se dirigía. La respuesta fue que se dirigía hacia República Dominicana, a pesar de estar muy desviado de su rumbo, según un funcionario estadounidense. Ante la maniobra sospechosa, la Guardia Costera navegó junto al petrolero durante casi dos días y lo escoltó hasta aguas dominicanas, donde permaneció durante varios días sin descargar el combustible.

Después de la intercepción de la embarcación apareció en el entramado Trafigura, la empresa que tiene 49% de participación en la Empresa Minera del Caribe SA (Emincar), con la estatal cubana Geominera (51%), y que explota el cobre de las Minas de Matahambre (Pinar del Río). La firma oficialmente compró la carga luego del incidente del Ocean Mariner con la Guardia Costera. Sin embargo, Trafigura no compró directamente a Monarch, el comprador original del cargamento, sino a una tercera empresa, cuyo nombre nadie ha querido revelar.

El Tiempo señala que el vendedor y el comprador originales argumentaron que su responsabilidad "sobre la carga terminó desde el momento en que el barco zarpó, según los términos del contrato bajo la modalidad de Free On Board (FOB)”. Además, hasta ahora no han recibido requerimiento por parte de las autoridades. Asimismo, insisten en que la operación siguió parámetros legales de exportación y que la información sobre un posible intento de desvío a Cuba “no es oficial, sino que obedece a reportes de prensa”.

“El destino del producto consignado en los documentos de embarque corresponde a Río Haina, República Dominicana. Como la operación se realizó bajo los términos FOB, una vez el producto fue embarcado y despachado desde el puerto de Palermo, la disponibilidad, control y gestión de la carga recae en el comprador”, señaló Iván Lombana, apoderado legal de ISM, el primer vendedor. Además, recalcó que la compañía no recibe actualizaciones operativas sobre rutas una vez se transfiere la propiedad (el combustible) y el riesgo al comprador.

Voceros de Trafigura entrevistados por el medio colombiano negaron alguna relación con el envío a la Isla

En tanto, voceros de Trafigura entrevistados por el medio colombiano negaron alguna relación con el envío a la Isla y señalaron que acordaron comprar el fueloil de origen colombiano que se transportaba en el Ocean Mariner para entrega en las Bahamas. “Trafigura no tuvo participación previa con este cargamento ni viaje y no fletó el buque. Como uno de los comerciantes más grandes del mundo de petróleo y productos derivados, somos contactados regularmente por contrapartes que buscan compradores para cargamentos no comprometidos”, aseguraron, aunque no accedieron a revelar a quién se lo compró.

Este domingo, a la 1:24 de la madrugada, el presidente colombiano, Gustavo Petro, a través de X, sin mencionar el proceso de compraventa de combustible y el intento de romper el cerco petrolero de Washington, señaló: “Yo no estoy de acuerdo con que se bloquee un país, lo que se necesita es más libertad, y no más cadenas”.

En el tuit, en el que habló de música cubana y de Silvio Rodríguez, agregó que “no hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe, pero es preferible que la energía del Caribe la entregue el Sol que sale casi todos los días”. Asimismo, dijo que EE UU “debe cambiar su política hacia Cuba” y llamó a “desencadenar el programa de energía solar en toda la Isla. En Latinoamérica podemos apoyar fabricando los paneles solares, Colombia pone sus arenas de sílice y el cobre. Ya nosotros producimos paneles para exportar si es necesario”.

Al respecto, en una entrevista para el diario español ABC, Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de EE UU en La Habana, confirmó que se busca enviar combustible para “apoyar al pueblo cubano sin que se aproveche el régimen y le sirva para mantenerse, que es lo que han hecho durante 67 años”. El funcionario agregó que se buscaría replicar el modelo de envíos de alimentos y medicinas luego del huracán Melissa, en el que las donaciones han sido a través de la Iglesia católica y Cáritas Cuba, “porque queremos asegurarnos de que cualquier asistencia a los damnificados les llegue”.