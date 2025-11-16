México envía un buque con 70.000 barriles de diésel a Cuba

El Ocean Mariner zarpó el pasado miércoles de Coatzacoalcos, Veracruz, rumbo a La Habana, donde, según la plataforma Marine Traffic, arribará este lunes

Ciudad de México/Esta semana se reactivó el envío de petróleo de México a Cuba. De acuerdo con la programación de buques semanal del Puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, el tanquero Ocean Mariner cargó 10.392 toneladas de diésel o combustóleo y zarpó el pasado miércoles rumbo a La Habana, donde, según la plataforma Marine Traffic, arribará este lunes.

El embarque representaría alrededor de 70.000 mil barriles, de acuerdo con Ramses Pech, asesor de energía y economía, quien señala a 14ymedio que el cargamento, unos 11 millones de litros, podría representar un costo de entre 12 y 18 millones de dólares.

Ya sea diésel o combustóleo, “Cuba lo que tiene es que gran parte de los combustibles fósiles los utiliza para quemarlos y generar electricidad”, dice. La Isla “tiene grandes problemas para ello. Lo hemos visto las últimas veces con los apagones (nacionales), en parte derivados de que han recibido menos combustible de Venezuela. Por eso México empezó a mandarle también petróleo crudo”, agrega.

El experto indica que el país “debe estar enviando combustible con una cantidad baja de azufre, así como el combustóleo, con menos del 2%, y eso le puede ayudar (a Cuba) a la generación de las plantas de electricidad. Puede ser una conversión de diésel a combustóleo. La diferencia no es mucha”. Incluso, dice a este medio, “pueden ser residuales, que también lo puedes quemar. O un diésel que no cumple con la calidad. Al fin y al cabo, son combustibles que los puedes meter y adaptas el cómo los vas a quemar”.

De acuerdo con el medio local Notiver, quien reportó desde inicios de noviembre la presencia del tanquero, el Ocean Mariner llegó el 27 de octubre, pero no entró a puerto y se quedó unos días, hasta el 31 de octubre, en zona de fondeadero. De igual manera, para su salida, aunque se reportó que fue oficialmente el pasado 12 noviembre, “estuvo frente al puerto” y salió el viernes 14.

El Ocean Mariner, con bandera de Liberia, “un barco pequeño”, de acuerdo con Ramses Pech, ha zarpado de puertos mexicanos hacia Cuba en al menos cuatro ocasiones, desde el pasado 23 de mayo, según rastreos de seguimiento satelital consultados por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha justificado que las exportaciones de diésel a Cuba son debido a un supuesto “excedente”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha justificado que las exportaciones de diésel a Cuba son debido a un supuesto “excedente” que tiene el país. Sin embargo, expertos como Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas, en Austin, han señalado que México puede mandar el hidrocarburo a la Isla debido a que importa diésel y gasolina de Estados Unidos, y mucho, al punto de ser su mayor comprador de combustibles refinados, según los datos oficiales publicados por U.S. Energy Information Administration.

En su conferencia diaria de prensa, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador dijo, el pasado 16 de octubre, que había una elevada producción de este derivado del petróleo en el país, para justificar los envíos a la Isla.

Al respecto, Pech alerta que “es importante que México aclare cómo se hacen esas presuntas ventas –algo que Pemex ha ocultado y justificado como ‘un asunto privado’–, debido a que, dentro de poco, tendremos la revisión del T-MEC (Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) en la parte energética, y eso pudiera afectar a México en cuanto a cuanto a los términos y condiciones nuevos que puedan venir, lo que podría limitar los envíos” a la Isla.