Cubalex registra un “aumento sin precedentes” de las protestas en el primer semestre de 2026

En los seis primeros meses del año, se registraron 766 manifestaciones en 141 municipios de la Isla

La Habana/La organización Cubalex aseguró este miércoles que "la crisis energética, hídrica y sanitaria" provocó un "aumento sin precedentes" de las protestas en Cuba durante el primer semestre de 2026, que llegaron a 766 manifestaciones en 141 municipios de la Isla.

Esas manifestaciones alcanzaron "picos históricos" en febrero y junio pasados, indicó la ONG, que este último mes llegó a registrar hasta 31 protestas en un solo día. En total se contabilizaron 253, "el mayor número en un solo mes" desde que Cubalex comenzó a documentarlas, en 2022.

Las protestas "no solo aumentaron en cantidad, sino en radicalización en respuesta a la crisis estructural" que vive el país, señaló la investigadora de Cubalex, Salomé García Bacallao, durante un debate virtual esta jornada para presentar el Informe Semestral sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba.

Añadió, asimismo, que el descontento social en Cuba se expresa a través de la "quema de basura, cacerolazos, consignas, carteles, ocupación de espacios públicos y cierres de calles".

el epicentro de las protestas continúa siendo La Habana, con 495 eventos en seis meses

En este sentido señaló que los hechos de mayor "radicalización" registrados fueron la quema de la entrada del edificio de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila el pasado marzo, y otra acción similar en un museo dedicado a un guerrillero cercano a Ernesto Che Guevara, en el poblado de Contramaestre, en Santiago de Cuba.

Sin embargo, según Cubalex, el epicentro de las protestas continúa siendo La Habana, con 495 eventos en seis meses, "registrando un desplazamiento progresivo desde las periferias hacia zonas centrales de la ciudad", mientras que las provincias de Santiago de Cuba, con 81 manifestaciones, y Matanzas, con 25, se consolidaron como el segundo y tercer foco de movilización.

De acuerdo con el informe, el Gobierno cubano "respondió con una intensificación paralela de la represión" a las protestas con acciones como "detenciones masivas en el momento de las manifestaciones, seguidas de citaciones, amenazas, multas y procesos penales prolongados semanas o meses después".

La ONG denunció, asimismo, otras actividades represivas contra el "derecho a la libertad de expresión y a la información"

Los datos de Cubalex señalan que en el semestre se registraron 257 incidentes de detenciones arbitrarias, lo que representa un "70% más que en el semestre anterior, con al menos 410 víctimas".

La ONG denunció, asimismo, otras actividades represivas contra el "derecho a la libertad de expresión y a la información", que se manifiestan mediante las "detenciones, procesos penales y sanciones por opiniones críticas, cortes selectivos de comunicaciones y hackeos con fines de vigilancia y censura".

Y recalcó que en el ámbito penitenciario persistieron "la violencia y las muertes evitables por negligencia médica en un contexto de impunidad absoluta" y denunció "la alta concentración de vulnerabilidades en personas privadas de libertad, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y ex presos políticos".