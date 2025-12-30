Cubamax recibe autorización para entregar remesas en dólares en Cuba

La Habana/Una resolución del Banco Central de Cuba, publicada este martes, autoriza a la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. a operar como transmisor de remesas hacia la Isla. La empresa, con sede en Florida, podrá "entregar efectivo en moneda nacional o en divisas a los beneficiarios", según precisa el documento.

La Resolución 135/2025 faculta a Cubamax para "desarrollar actividades de transmisión de dinero hacia el territorio nacional". La entidad podrá también "canalizar fondos, a través de instituciones financieras cubanas, para depósito en cuentas, tarjetas de débito, o carga de tarjetas prepago de beneficiarios en Cuba".

La opción de recibir los dólares en efectivo es la gran novedad de la nueva normativa, ya que las empresas de remesas que han actuado en Cuba, como Western Unión, entregaban las divisas al Banco Central y daban pesos a los beneficiarios. Es lo que hacía también Cubamax hasta febrero pasado a través del acuerdo firmado con Orbit, una sociedad controlada por el conglomerado militar Gaesa. En un contexto marcado por la escasez crónica de efectivo y la devaluación constante del peso cubano, esta alternativa introduce una variable novedosa ya que permite a las familias preservar el valor real del dinero recibido y decidir cuándo cambiarlo en caso de que necesiten moneda nacional.

El anuncio ocurre, además, pocas semanas después de que se instaurara una tasa oficial flotante entre el dólar y el peso cubano. Por lo que la actual Resolución apunta a que forma parte de un paquete de reformas económicas donde las divisas están en el centro de atención de las autoridades cubanas.

Por su parte, Cubamax lleva años enviando remesas a la Isla que, en la mayoría de los casos, se entregan en divisas, pero lo hace a través de mecanismos de envío a domicilio donde participan privados y que están marcados por cierto carácter informal. Incluso, los empleados de Cubamax en Miami tienen prohibido asegurar que están enviando dólares a la Isla cuando algún cliente les pregunta por teléfono, según confirmó a 14ymedio una trabajadora de una de sus sucursales.

Aunque el documento publicado en la Gaceta Oficial no detalla la manera en que se llevarán a cabo estas entregas en moneda extranjera, si a través de oficinas en el territorio nacional o con envío a domicilio, es un hecho que el Gobierno tendrá información sobre los remitentes y los beneficiarios, a diferencia de lo que pasaba hasta ahora con los circuitos informales.

Cubamax no es un actor nuevo en la relación económica entre la diáspora y Cuba. Desde hace años opera en el sur de Florida ofreciendo boletos de avión, paquetería y transferencias, y cuenta con una clientela consolidada entre los emigrados cubanos. La novedad ahora es que el Banco Central autoriza esta empresa a canalizar las remesas sin pasar por un intermediario como Orbit.

En abril pasado, Cubamax suspendió sin previo aviso ni explicación clara el envío de remesas hacia Cuba con la intermediación de Orbit, que entregaba pesos a los beneficiarios. La interrupción del servicio tomó por sorpresa a clientes habituales que acudían a sus oficinas en Miami y a quienes llamaban desde la Isla para gestionar envíos de dinero. Empleados consultados por 14ymedio señalaron que la persona encargada de entregar el dinero en Cuba "por alguna razón ya no puede hacerlo más" y que la agencia está en busca de un nuevo proveedor, aunque insistieron repetidamente en que no se debía a sanciones de Washington ni a problemas con el Gobierno estadounidense, sino a la imposibilidad de que el socio cubano existente continuara la distribución del efectivo. ￼

En 2024, la ciudad de Hialeah, uno de los principales enclaves de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida, se convirtió en escenario de una polémica en torno a Cubamax. El debate surgió cuando el Concejo Municipal aprobó por unanimidad resoluciones para impedir que negocios con vínculos con el Gobierno cubano recibieran concesiones, contratos o privilegios municipales, una medida que, aunque no mencionó a la empresa por su nombre, estuvo motivada directamente por su intento de ampliar operaciones y publicidad en la ciudad.

Durante las sesiones del Concejo, varios funcionarios locales expresaron preocupación por lo que consideraron relaciones estrechas entre Cubamax y entidades estatales cubanas, señalando intercambios con altos funcionarios y su presencia en eventos oficiales en la Isla. El alcalde Esteban Bovo defendió la decisión alegando que, aunque los residentes tienen derecho a ayudar a sus familias en Cuba, la ciudad no debe facilitar ni respaldar negocios que puedan beneficiar al régimen de La Habana, una postura que conectó con el sentir de buena parte del electorado local.

El recién publicado marco regulatorio cubano revela la lógica que guía actualmente la política económica del Estado: crear las condiciones para recuperar el control del flujo de divisas que perdió, en buena medida, con la salida de Western Union de la Isla. La experiencia previa con la empresa estadounidense, suspendida por razones políticas y regulatorias, pesa como antecedente. El Gobierno parece apostar ahora por intermediarios más flexibles, pero siempre bajo la premisa de que las remesas no deben circular fuera de su radar.

La medida puede ampliar las opciones para recibir dinero desde Estados Unidos y reducir, al menos parcialmente, la dependencia de canales informales. La necesidad de divisas en medio de una crisis prolongada, con un peso cubano devaluado, mercados desabastecidos y una población cada vez más dependiente del dinero que llega desde fuera ha forzado, sin dudas, este paso.