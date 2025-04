Cubamax, Cuballama y otras agencias suspenden sin explicaciones las remesas a la Isla

Miami / Madrid/Cubamax ha suspendido los envíos de remesas y recargas a Cuba. Lo que eran rumores en redes sociales en los últimos días fue confirmado por 14ymedio este jueves presencialmente y a través de llamadas a tres oficinas en Miami. “La persona que se encargaba de repartir el dinero allá en Cuba, por alguna razón ya no puede hacerlo más, y estamos en busca de otro proveedor”, dijo una empleada. Pocas horas después de los intentos de verificación de este diario, la página de la agencia de envío de dinero muestra un mensaje –que antes no aparecía– indicando que los servicios no están disponibles en estos momentos e invitando a chequear periódicamente.

La empresa ha rechazado hacer más aclaraciones sobre la aparente suspensión del servicio, que los empleados consideran temporal. “No te preocupes, que eso debe aparecer rápido”, insistió una de las trabajadoras de Cubamax, que rechazó taxativamente que la medida sea fruto de algún movimiento en Washington. “No, no, no. Aquí no hay ningún problema con ellos, el problema es allá”, insistió.

Una de las trabajadoras de Cubamax rechazó taxativamente que la medida sea fruto de algún movimiento en Washington. "No, no, no. Aquí no hay ningún problema"

Cubamax era una de las agencias que realizaba envíos de dinero a la Isla a través de Orbit S.A., la empresa cubana controlada por el conglomerado militar Gaesa a través de testaferros para eludir las sanciones de la primera Administración de Donald Trump. En enero de este año, el secretario de Estado, Marco Rubio, aprobó la reinstauración de la Lista Restringida de Cuba, que veta transacciones con compañías bajo el control de –o que actúan para o en nombre de– los servicios o personal militar, de inteligencia o de seguridad cubanos.

La primera empresa en bajarse del carro fue la internacional Western Union, que alegó crecientes “limitaciones por parte del Gobierno” estadounidense que le llevó a suspender el servicio. Pero seguían adelante Cubamax, VaCuba, Cubatel, Cuballama y Cubaenvio, presumiblemente mediante el uso de “carteros”, personas encargadas de repartir físicamente el dinero en la Isla y que, a tenor de las explicaciones de los empleados, son los que ya no se encuentran disponibles. Este periódico pudo comprobar que, de las citadas, solo VaCuba está enviando dinero a Cuba en estos momentos.

Las empresas alegan que hace aproximadamente dos meses que dejaron de entregar dinero en Cuba, un hecho que coincidiría con las sanciones sobre Orbit. Sin embargo, Sandra, una cubana que reside en Miami, confirma a este diario que ha seguido mandando remesas durante todo este tiempo. Hasta ayer.

“Hace 24 días yo mandé el rescate sin problemas”, cuenta a 14ymedio en la entrada de una de las oficinas. “Vine a mandarlo, como cada mes, y me dicen que están detenidas todas las remesas de cualquier tipo, porque están en busca de un nuevo proveedor en Cuba y no saben cuando van a reiniciar el asunto”, afirma, relatando una versión que coincide con la facilitada por la empresa por otras vías.

"Vine a mandarlo, como cada mes, y me dicen que están detenidas todas las remesas de cualquier tipo, porque están en busca de un nuevo proveedor en Cuba"

“Me dijeron que no es problema con Trump ni con La Habana... que el proveedor que tenían en Cuba para la entrega de efectivo y transferencias de MLC [moneda libremente convertible] ha dejado de trabajar con ellos, y están en busca de uno nuevo”, ratifica.

“En estos momentos no contamos con ese servicio activo, sin embargo lo invitamos a que pueda descargar la aplicación y poder verificar los otros servicios que tenemos actualmente”, responde, también, un bot. “¿Ninguna de las opciones?”, insistimos. “Ninguna, por el momento no manejamos ese servicio. Manejamos el servicio de mercado, mediante el cual entregar alimentos a su familia, con entrega incluso el mismo día, y el de paquetería. Donde más libras envíe, más económico le cuesta”, indica el robot. Los servicios de tienda tampoco aparecen ya disponibles.

Todos los intentos de 14ymedio por encontrar respuesta a esta interrupción repentina resultaron vanos y los empleados alegan no saber mucho más.

A principios de este mes, el congresista cubanoestadounidense Carlos Giménez envió una carta al Gobierno de Donald Trump para pedir formalmente que se prohíban todos los viajes a la Isla y se eliminen todas las remesas, con excepciones humanitarias aprobadas por el Departamento de Estado. El republicano ha insistido en los últimos días en que este es uno de los métodos más sencillos con los que minar las fuerzas del régimen, aunque los cubanos aprendieron ya que era mucho más rentable enviar dinero vía electrónica y eludiendo los canales oficiales.

Tanto el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), de El Toque, como un informe de Cuba Siglo 21 habían dado cuenta de cómo Gaesa había perdido el control de las remesas, hasta tal punto que la caída rondaba el 95%. Además, 14ymedio ha contado en varios reportajes el cambio en los usos y costumbres de emisores y receptores de dinero desde el exterior, que han recurrido sobre todo a Zelle.

También está consolidado –de manera también informal– un modelo que involucra a los particulares. Necesitados de divisas para comprar, pero también de pesos para operar, los dueños de las mipymes han estado intercambiando moneda dura dentro de la Isla con las familias receptoras.

La escasez de “proveedores” en la Isla podría deberse a la amenaza de mayores controles del régimen, esforzado en los últimos tiempos en el “enfrentamiento del delito”. La circulación de todas estas divisas fuera de los canales oficiales es ilegal y en un momento de escasez acuciante de dólares, no extrañaría que la Policía hubiera reforzado los controles. “Aunque es un secreto a voces que eso pasa, sí cogen a alguien con esas cantidades de dinero en la calle repartiendo seguramente tendrá problemas”, supone Sandra.