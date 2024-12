Una "silenciosa rebelión" de los cubanos ha acabado con el monopolio de Gaesa sobre las remesas

Madrid/El Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa) ha perdido más del 95% del mercado de las remesas de Estados Unidos a la Isla. Así lo asegura un informe publicado este martes por Cuba Siglo 21 y firmado por el economista Emilio Morales, quien afirma que “la mayor parte del negocio ha pasado a manos de redes informales que operan con mayor rapidez, eficiencia y confianza para los usuarios”.

Según los cálculos del especialista, realizados a partir de los ingresos hasta mayo de 2024, el todopoderoso conglomerado militar recaudará en remesas este año 81,6 millones de dólares, que es apenas un 4,13% del volumen total recaudado en 2023, 1.972 millones de dólares. Esto es debido, dice Morales, a una “silenciosa rebelión financiera ciudadana contra su monopolio bancario”, que en la práctica implica que más del 95% del dinero enviado desde el exterior a la Isla se canaliza “a través de una red de más de 150 bancos informales”.

"Las remesas llegan a sus destinatarios en dólares o en pesos, como desee el cliente, en cuestión de minutos el dinero es entregado en su propia casa"

Morales no da detalles de estos puntos financieros irregulares, pero es un hecho que tienen a mano divisas listas para entregar de manera expedita. “Las remesas llegan a sus destinatarios en dólares o en pesos, como desee el cliente, en cuestión de minutos el dinero es entregado en su propia casa”, refiere el consultor.

En su reporte, cita a El Nuevo Herald, que, el pasado 3 de diciembre, publicó un reportaje en el que aportaba pruebas concretas de que la entidad financiera no bancaria Orbit S.A., que gestiona las remesas a través de empresas como Western Union, VaCuba o Cubamax, depende en realidad de la Financiera Cimex (Fincimex), perteneciente a Gaesa.

Sin embargo, Morales pone en duda la hipótesis de aquella publicación (Cómo Cuba engañó a EEUU para obtener millones de dólares de Miami para sus fuerzas armadas). “En realidad EE UU fue engañado por el régimen cubano? ¿O era parte del plan para ejecutar un segundo deshielo una vez que Joe Biden ganase la presidencia, pero que pese a haberse hecho con la Casa Blanca no pudo llegar a ejecutar por los inesperados sucesos del 11 de julio del 2021?”, se pregunta el consultor, cuestionando la política de la Administración saliente respecto a la Isla.

El economista asevera que “desde el primer momento las autoridades norteamericanas contaron con suficiente y bien documentada información que confirmaban que Orbit S.A. era una empresa manejada por Gaesa”. La información aportada por el Herald, dice el consultor, es “una confirmación adicional a las que se hicieron en el pasado”.

Una de ellas, mencionada en el informe, es una investigación de Proyecto Inventario (PI) publicada el 28 de noviembre de 2022, que ponía de manifiesto que cuando el Banco Central de Cuba (BCC) dio a Orbit el permiso para gestionar las remesas, en febrero de ese año, la financiera tenía “dos años de existencia legal y una presencia pública física y digital casi nula”.

Por otra parte, el éxodo imparable de los últimos años tampoco se ha traducido en una mayor cantidad de remesas, como habría sido previsible en un principio

Orbit se creó, en efecto, justo después de que el Gobierno del entonces presidente Donald Trump, sancionara a Fincimex y AIS por sus vínculos con Gaesa, pero no salió a la luz pública hasta que recibió la aprobación del BCC, en febrero de 2022.

El entramado generado en Cuba con las remesas al margen del Estado es, para Morales, “un duro golpe para las finanzas de la élite en el poder, dado que las remesas constituían su segunda fuente principal de divisas” (por detrás de la venta de servicios médicos y por delante del turismo). Y aún más: la señal de que el régimen cubano puede acercarse a su colapso por la “voracidad de Gaesa”.

Por otra parte, el éxodo imparable de los últimos años tampoco se ha traducido en una mayor cantidad de remesas, como habría sido previsible en un principio. Al contrario, dice Morales, “tuvo el efecto contrario”: “La mayoría de estos migrantes priorizaron la reunificación familiar y enfrentaron sus propios desafíos económicos en el extranjero, limitando así su capacidad de enviar dinero a sus familiares en Cuba”.

Dentro del país, se extiende Morales, “los cubanos prefieren recibir los dólares directamente en moneda dura y poder cambiarlos en la calle a una tasa de cambio más rentable que la que ofrecen las casas de cambio y los bancos del estado. Los cubanos han perdido la confianza en los bancos y las otras instituciones financieras nacionales, por lo que prefieren tener a resguardos los dólares en manos propias”.

Sus palabras son corroboradas por testimonios recabados por 14ymedio dentro y fuera de la Isla. “Casi no conozco a nadie que reciba remesas por los caminos oficiales”, dice María, una habanera que completa su pensión gracias al dinero que le manda su hija desde Washington y que prefiere no revelar cómo lo hace. “Siempre es con personas que se dedican a eso, mi prima y otros amigos hacen lo mismo, lo envían con personas desde aquí”, reafirma su hija.

Desde Florida, por su parte, Pedro explica que hace mucho que no manda dinero “por vías electrónicas” y que tampoco conoce a nadie “que esté enviando dinero por Western Union”. Para este joven, salido de la Isla vía Nicaragua hace tres años, “es mejor pagar a las agencias en efectivo y que llegue el dólar cash a los familiares en Cuba”.

"Con frecuencia son divisas que han sido recaudadas en territorio nacional por negocios que venden a turistas o venden en divisas"

Pedro no sabe cómo disponen de divisas los proveedores dentro de la Isla, pero sí que es algo seguro. “Yo he llevado 600 dólares a la agencia a las 4 pm, y al otro día a las 7 am ya los entregan en Cuba”, dice, y estima: “Sé que es un negocio redondo, deben de tener mulas o un autorizo para hacerlo”.

Según otro experto consultado por este diario, que prefiere el anonimato, hay varias maneras de recaudar dólares en territorio nacional. “Con frecuencia son divisas que han sido recaudadas en territorio nacional por negocios que venden a turistas o venden en divisas, como restaurantes, alojamientos y demás”, detalla.

Los mecanismos informales se dispararon luego de que Western Union suspendiera, en enero del año pasado, sus operaciones con Cuba, uno de los indicios precisamente, enumerados por el Herald acerca del vínculo entre Gaesa y Orbit. Tal y como acreditó entonces este diario, uno de esos mecanismos era el traspaso de dólares vía Zelle, una empresa de servicios financieros creada por Bank of America, BB&T, Capital One y otros bancos, que no cobra comisión, que tiene a gente dentro de la Isla que entrega el efectivo de manera inmediata, en dólares o en pesos, según el cliente quiera. En cada localidad del país, acreditó 14ymedio entonces, hay alguien que se dedica a este negocio.

La calle constata así la principal conclusión de Morales en su informe: “La estrategia de suplantar de forma camuflada a Fincimex por Orbit S.A. ha fracasado. Los trucos dejan de serlo cuando ya todos los conocen. El régimen está constatando en carne propia una gran mala noticia: ha perdido definitivamente su segunda acaudalada fuente de ingresos, las remesas”.