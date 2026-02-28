Cubamax retoma las entregas a domicilio en parte de la Isla y encarece el servicio de remesas

Un cliente que visitó recientemente un nuevo local de la empresa en Miami describió a este medio el ambiente de relanzamiento.

La Habana / Miami/La empresa de envíos Cubamax ha vuelto a activar las entregas puerta a puerta en la región occidental de Cuba, pero el retorno llega acompañado de un aumento de tarifas que vuelve a poner el foco sobre la crisis del combustible en la Isla. Según testimonios recogidos por este diario, la compañía ha elevado de 10 a 12 dólares el cobro por cada 100 dólares enviados en efectivo, justificando la subida en el encarecimiento de la gasolina, convertida hoy en “el nuevo oro” en un país con el transporte prácticamente colapsado.

El restablecimiento del servicio ocurre tras semanas de interrupciones que afectaron tanto la distribución de paquetería como la entrega domiciliaria de remesas, un canal vital para miles de familias cubanas que dependen del dinero enviado desde el exterior. La medida confirma, además, la creciente dependencia de operadores privados y semiprivados para sostener flujos financieros hacia la Isla en medio de las sanciones, las restricciones bancarias y la ineficiencia de las estructuras estatales.

Un cliente que visitó recientemente un nuevo local de la empresa en Miami describió a este medio el ambiente de relanzamiento. “Esta nueva oficina de Cubamax abrió hace apenas una semana, en una zona donde viven varios cubanos. Estaba vacío y solo había dos empleadas, muy amables”, relató. Según su testimonio, el local se encuentra todavía en fase de captación de usuarios. “Aún están en busca de clientes. Hasta nos dieron tarjetas para repartir entre los amigos”.

La nueva tarifa fija el costo en 12 dólares por cada 100 enviados

Las trabajadoras confirmaron el reinicio del servicio domiciliario en el occidente de la Isla. “Ya comenzaron a repartir a las casas en Pinar del Río, La Habana, Artemisa, Mayabeque y Matanzas”, explicaron, de acuerdo con la fuente.

El cambio más sensible para los clientes es el incremento de la comisión por el envío de efectivo. “Antes cobraban 10 dólares por cada 100 que se enviaban de remesas. Pero los mensajeros en Cuba se quejaban del precio de la gasolina. No era rentable hacerlo por ese precio, de modo que se decidió subir dos dólares más”, señalaron las empleadas. La nueva tarifa fija el costo en 12 dólares por cada 100 enviados.

En las últimas semanas, 14ymedio ha documentado la escasez crónica de combustible, las largas colas en los servicentros y la reducción drástica del transporte público y privado. En ese contexto, cualquier servicio que dependa de la movilidad –desde las guaguas hasta la mensajería– se ha visto obligado a reajustar precios o reducir operaciones.

El mercado informal del combustible sigue funcionando con una eficiencia asombrosa

Sin embargo, la reactivación misma del reparto domiciliario abre interrogantes que muchos clientes formulan en voz baja. El propio testigo consultado lo resume con ironía: “¿De repente consiguen gasolina cuando cada día debería haber menos, puesto que no ha llegado ningún petrolero?”.

Otro cliente dentro de Cuba ofrece una versión que matiza el relato de las interrupciones. Según contó a este diario, al preguntar en una de las distribuidoras de Cubamax recibió una respuesta reveladora: “ellos están trayendo hasta el combustible de allá”. La mujer que lo atendió insinuaba, en la práctica, que la empresa estaría operando con su propio abastecimiento de gasolina.

El interlocutor intentó obtener más detalles. “Yo le dije: ‘tremendo peligro eso de estar moviendo combustible de aquí para allá’, pero me contestó: ‘ellos saben lo que hacen porque son muy profesionales’”. La frase desnuda una sospecha recurrente en la Isla: que el mercado informal del combustible sigue funcionando con una eficiencia asombrosa.

Los paquetes que supuestamente quedarían retenidos en centros de acopio terminaron llegando “a la puerta” de los destinatarios

El mismo testimonio relativiza, además, la magnitud de la supuesta suspensión del servicio. En La Habana, afirma la fuente, las entregas domiciliarias apenas se detuvieron. Entre el anuncio de paralización y la reactivación formal, los paquetes que supuestamente quedarían retenidos en centros de acopio terminaron llegando “a la puerta” de los destinatarios.

La experiencia personal parece confirmarlo: de los envíos realizados por un familiar suyo “ya llegaron casi todos”, y solo queda pendiente uno más pesado que, aunque ya está en Cuba, aún no ha sido distribuido. En otras palabras, el “retraso” del que se quejan las empresas apenas se ha sentido en algunos hogares.

Datos de seguimiento marítimo y reportes energéticos recientes indican que los envíos de crudo hacia Cuba han sido nulos desde enero, con excepción de algunos isotanques (contenedores cisterna de 25.000 litros) de combustible gestionados por mipymes. En ese escenario, la capacidad logística de empresas vinculadas al circuito de las remesas suele generar suspicacias entre los usuarios.

Para muchas familias, sin embargo, la prioridad sigue siendo la llegada del dinero, incluso a un costo mayor. La inflación interna, la creciente dolarización del comercio y la caída del poder adquisitivo del peso cubano han convertido las remesas en un salvavidas imprescindible. En ese contexto, el aumento de dos dólares por cada 100 enviados puede parecer marginal desde el exterior, pero dentro de Cuba se traduce en menos efectivo disponible para alimentos, medicinas o transporte.