Cubana de Aviación asume los vuelos a Alemania tras la cancelación de Condor y Edelweiss

La Habana/Justo antes de que se materialice la cancelación de los vuelos entre Alemania y Cuba de la aerolínea Condor este mayo, Cubana de Aviación anunció que se hará cargo de la ruta. Con un avión proporcionado por sus “socios internacionales”, la estatal comenzará los vuelos en noviembre, priorizando el inicio de la temporada alta turística, pero dejando pasar, sin un solo vuelo directo, todo el verano.

Según publicó en sus redes sociales el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, la conexión es la primera que establece Cubana de Aviación entre ambos países desde hace 20 años. Hasta ahora, la ruta había permanecido a cargo de aerolíneas como la alemana Condor y la suiza Edelweiss pero ambas anunciaron la suspensión de sus conexiones a partir de este 2025 alegando que las operaciones ya no son rentables.

Cubana establecerá dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, en un “moderno” airbus A330-200 con capacidad para 287 pasajeros. Dávila no aclaró entre qué ciudades se realizarán los vuelos, pero por la parte cubana se intuye que la ruta saldrá del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

“Este nuevo enlace representa un paso significativo en el fortalecimiento de la conectividad entre Cuba y Europa, fruto de la colaboración de Cubana de Aviación con otras aerolíneas internacionales”, expuso el funcionario, que aseguró que se trata de una estrategia para responder a la “creciente demanda” desde ese continente. La afirmación de Dávila contradice los datos que hace apenas dos días publicó la Oficina Nacional de Estadística e Información sobre el turismo europeo.

En comparación con el primer trimestre de 2024, en el mismo período de este año Cuba experimentó una reducción del 30% de viajeros provenientes de España, del 28,3% de Italia y un 23,9% de los de Francia. Alemania, aunque fue el país que menos cayó, sufrió una bajada del 22% con apenas 17.242 turistas de los 22.096 que había aportado un año antes.

“Cubana aspira poder volar en un futuro con aviones propios, un sueño que refleja la capacidad y el espíritu de nuestra nación”, añadió Dávila, que agradeció una vez más –sin revelar las compañías– a las “aerolíneas internacionales” que apoyaron la inauguración de la ruta.

La compañía estatal, con una flota mínima y envejecida, enfrenta una crisis desde hace años, y la confianza de los clientes se desmoronó después de que en 2018 se estrellara uno de sus aviones que volaba de La Habana a Holguín. El pasado enero, los directivos de Cubana reconocieron que solo contaban con dos aeronaves propias, las mismas que tenía disponibles en julio de 2023, cuando pasó revista a su flota. Ni siquiera la ayuda de Rusia, que ha recuperado varias naves con una reparación capital, ha logrado revertir la decadencia de la empresa.

La masiva migración de profesionales hacia puestos de trabajo mejor pagados en el sector privado –o al extranjero– también ha golpeado a Cubana. El pasado miércoles, la empresa publicó en su cuenta de Facebook ocho ofertas de trabajo en las que buscaba desde almaceneros y mecánicos hasta económicos y asesores jurídicos.

Los salarios ofrecidos oscilan entre 4.000 y 10.000 pesos mensuales más beneficios por resultados. La mayoría está por encima de los 5.839 pesos de salario medio, algo que los propios seguidores de la página notaron, no sin señalar que siguen siendo insuficientes en un contexto de inflación desmedida y depreciación de la moneda nacional.

“Los salarios no son tan malos si comparas con otras empresas estatales, pero si tienen tantas plazas vacantes es porque los pagos por resultados, si los pagan realmente, deben estar bien malos. Otra empresa sufriendo los errores y horrores del desordenamiento, suerte”, comentaba un usuario al que otro respondía: “Bueno, es más que el salario mío de médico”.

Hasta este año, a Cuba volaban dos aerolíneas, Condor y Edelweiss, que conectaban varias ciudades de los dos países. El pasado diciembre, la primera anunció la cancelación de todas sus rutas por primera vez desde 1990: a Holguín este mismo 27 de abril, a Varadero el 29 y a La Habana el próximo 2 de mayo. La empresa no reveló si pensaba retomar los trayectos de cara a la temporada alta.

“Condor no ofrecerá vuelos a Cuba el próximo verano, y trasladará sus capacidades a destinos que gozan de mayor demanda. La planificación de vuelos y el diseño de redes de las aerolíneas se basan básicamente en la exigencia de eficiencia económica”, zanjaba entonces el comunicado.

En cuanto a Edelweiss, la compañía anunció la cancelación de sus rutas desde Frankfurt a los mismos tres destinos cubanos el pasado enero. Sus razones, según explicó en un anuncio, eran “la disminución de la demanda y, por otro lado, las condiciones actuales del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana”.

Según explicó, “una inspección in situ realizada por Edelweiss ha demostrado que mantener operaciones estables y confiables de larga distancia a la capital cubana no sería factible a largo plazo”. No obstante, dijo que mantendría su ruta de La Habana a Zúrich.

El propio Ministerio de Transporte ha intentado paliar el mal estado de las instalaciones del aeropuerto José Martí. Hace unos meses se reparó el sistema de aire acondicionado y la cartera consiguió instalar una nueva cinta para equipaje. No obstante, la gestión de la terminal está lejos de ser óptima. Apenas el pasado diciembre todos sus vuelos –y los de otros aeropuertos– fueron detenidos por varias horas por falta de combustible para los aviones.