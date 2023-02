El Estado cubano no paga a los exportadores privados de frutas porque "no hay divisas"

"Molestia es poco para lo que tengo, estoy encendido como una fogata", sentencia Luis Mario Godínez, productor, junto a su padre y hermanos, de carbón de marabú en Cabaiguán, Sancti Spíritus. La familia lleva más de cuatro meses a la espera de que le paguen el monto en divisas por la exportación de su producto.

"Por nuestra parte todo lo hicimos bien, entregamos un carbón de calidad y a tiempo, pero todavía no nos han dado el pago en MLC (moneda libremente convertible) que nos prometieron", lamenta Godínez. El productor señala a la estatal Cubaexport como "el cuello de botella donde se ha trabado el dinero".

En junio de 2020 el Gobierno se abrió a permitir la exportación al sector privado y las cooperativas, siempre y cuando lo hicieran a través de las empresas estatales. Solo dos años después, se autorizó que las mipymes que realizan servicios tecnológicos y las vinculadas a las energías renovables pudieran exportar directamente.

Desde entonces la prensa oficial ha dedicado amplios reportajes a campesinos que exportan limones o aguacates a mercados europeos, pero poco ha dicho sobre el cumplimiento de los pagos por parte de los intermediarios oficiales.

"Dios mediante, lo que hace falta es que nos paguen", implora un productor de Santo Domingo, en Villa Clara, que ha usado a la empresa estatal de Frutas Selectas para exportar mangos y cítricos. "No hemos visto la divisa todavía pero todos los meses nos dicen que llegará pronto".

"Y no solo está pasando con los productores privados, las empresas estatales también están sufriendo impagos y demora en las divisas que les deben las entidades exportadoras"

Según este campesino, "hay mucho malestar y nadie aclara qué es lo que pasa, unos dicen que el Ministerio de Economía y Planificación ha mandado a parar los pagos en MLC, pero nadie viene aquí a dar la cara y a explicarnos. En pocas semanas yo estaré en cosecha otra vez y si la cosa sigue así no pienso volver a exportar".

Frutas Selectas es la misma empresa que anunció hace tres años con bombo y platillo la exportación de limones a España por parte de un campesino. En aquella ocasión, este periódico comprobó que el producto no apareció en los mercados españoles.

"Mis clientes están molestísimos", reconoce un trabajador de Comercio que gestiona en la provincia de Ciego de Ávila el envío de miel, carbón y frutas desde las fincas privadas hasta las empresas estatales que exportan los productos. "Mandan y mandan mercancía pero no les pagan", comenta bajo la condición de anonimato a 14ymedio.

"Y no solo está pasando con los productores privados, las empresas estatales también están sufriendo impagos y demora en las divisas que les deben las entidades exportadoras", advierte. En la lista de los más afectados enumera a Apicuba, vinculada a la producción de miel; La Estancia, enfocada en jugos y mermeladas; Tenpiel, de tenería y pieles, y la Empresa Pesquera.

"Nosotros somos los que tenemos que poner la cara ante los productores particulares y las empresas estatales para decirles que no se les ha podido pagar porque no hay divisas", comenta el empleado de Comercio. "Esto no es un problema de ahora, los retrasos llevan más de cuatro meses".

En la provincia de Cienfuegos, el panorama se repite. Los hermanos Plasencia suministran mango a la Empresa Cítricos Arimao, que se convirtió en "el primer polo exportador" de la provincia cuando hace tres años se aprobó la nueva legislación del Ministerio de Comercio Exterior que permitía a los agricultores privados colocar sus productos en otros países , siempre a través del Estado.

"La opinión de los guajiros de esta zona sobre las comercializadoras estatales es mayoritariamente negativa"

Después de suministrar toneladas de mango, para "la elaboración de pulpa que se exporta a Europa", la familia no ha visto todavía "ni una sola divisa". "El mecanismo es complicado, las reclamaciones son lentas y la burocracia es un infierno", remata Víctor, el hermano menor de los Plasencia. "Estamos esperando cobrar lo que nos deben para comprar una bomba de agua nueva para la finca".

"Nos han dicho que la prioridad para el pago en MLC son los tabacaleros", comenta el agricultor. "Para colmo, además de que no nos han pagado, hasta la risa nos la quieren cobrar en MLC, muchos de los insumos que necesitamos para la producción tenemos que liquidarlos en divisas, pero si la divisa no llega a nuestros bolsillos de dónde la vamos a sacar".

"La opinión de los guajiros de esta zona sobre las comercializadoras estatales es mayoritariamente negativa", zanja. "Creemos que son innecesarias, lentas y muy burocráticas. Se les llama hasta parásitos y la pregunta que todos se hacen es porque el productor no puede exportar directamente, por qué no podemos tener más autonomía y controlar nosotros las ganancias que recibimos por vender nuestro producto en España o en Australia".

Los Plasencia lo tienen claro: "La próxima campaña vamos a vender nuestros mangos dentro de Cuba, ganamos menos y en moneda nacional pero por lo menos algo nos pagarán".

