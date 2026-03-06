Un cubano es expulsado por la fuerza de un concierto de Buena Fe en Madrid tras gritar “¡Libertad para los presos políticos!”

El mismo español que impidió el acceso de varios activistas participó también en la expulsión de una cubana en la charla de Marxlenin Pérez

Madrid/“¡Libertad para los presos políticos!”, gritó un cubano en medio del Auditorio Marcelino Camacho, durante el concierto que ofrecieron este viernes en Madrid el dúo Buena Fe y el escritor y repentista Alexis Díaz-Pimienta. De inmediato, varias personas se abalanzaron sobre él, le impidieron seguir grabando con su teléfono y lo sacaron violentamente del lugar. En el fondo del video se escuchan algunas voces –con acento español– que le gritan insultos como: “¡Fuera de aquí, cabrón!”.

Otros ni siquiera lograron entrar. Según denunciaron varios asistentes, se impidió el acceso a diversos cubanos residentes en España que intentaban asistir al evento. Ese fue el caso de la productora Dayana Prieto Espinosa, quien acudió a la taquilla para comprar entradas junto a su madre. “A ella no”, dijo alguien que se acercó corriendo hasta el mostrador. Cuando la activista preguntó el motivo, el individuo respondió: “Porque te lo digo yo”. Acto seguido intentó agarrarla por el brazo y pidió a la seguridad del local que la sacara. Afuera, según relata, había otros activistas a los que también se les prohibió el acceso.

Prieto contó a 14ymedio que nunca ha sido seguidora del dúo guantanamero, pero decidió acudir al concierto por curiosidad. “Cuba está viviendo momentos decisivos y quería escuchar lo que iban a decir”, explicó. Aunque ni ella ni su madre pudieron entrar, sí reconoció el rostro del hombre que le impidió el acceso.

Daniel Gismero Sanz es la misma persona que expulsó a una cubana de la charla de Marxlenin Pérez en Madrid. / 14ymedio

Se trata de Daniel Gismero Sanz, un sindicalista español que en sus redes sociales se identifica como barrendero y comunista. Gismero es actualmente secretario de Cultura y Memoria Democrática de Comisiones Obreras (CC OO) en Madrid. También integra la Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas, organización de la que fue presidente entre 2006 y 2014.

Según Prieto, Gismero ya había protagonizado un incidente similar días antes, el pasado 3 de marzo, durante una charla en Madrid de Marxlenin Pérez Valdés, presentadora del programa Cuadrando la caja y pareja de Fidel Antonio Castro Smirnov, nieto de Fidel Castro.

En ese encuentro, celebrado en el Colegio de Abogados de Atocha, el sindicalista fue también quien expulsó a la única cubana que había logrado entrar al acto mezclándose entre los asistentes. De acuerdo con el testimonio de la afectada, la condujo a una habitación aparte, le exigió mostrar su identificación y le ordenó borrar cualquier material que hubiera grabado con su teléfono.

La mujer se negó a hacerlo y, una vez fuera del local, denunció lo ocurrido ante la Policía. Los agentes le indicaron entonces que la actitud de Gismero carecía de respaldo legal.

Una situación similar ocurrió el 5 de mayo de 2025, cuando la propagandista Gabriela Fernández, presentadora del programa Con Filo, realizó varias charlas en España. En aquel caso, activistas denunciaron que tampoco se permitió la entrada a cubanos residentes en el país, salvo a personal vinculado con la Embajada de Cuba.

“Son actos de discriminación por nuestro acento y nuestro origen”

Uno de los cubanos que sí logró permanecer dentro del auditorio este viernes, durante el concierto de Buena Fe, relató a este diario que el ambiente le resultó “muy raro”. Según explica, no acudió por interés en el grupo, sino por su amistad con uno de los músicos. “Fue feo estar en un lugar, lejos de Cuba, y ver que no dejaban entrar a otros compatriotas”, comentó. El espectador asegura que la atmósfera del acto le recordó más a un mitin político que a un espectáculo musical.

Israel Rojas, líder y principal compositor de Buena Fe, ha defendido en numerosas ocasiones su cercanía con el Gobierno cubano. El 27 de noviembre de 2020, cuando cientos de artistas se concentraron frente al Ministerio de Cultura en La Habana para exigir diálogo con las autoridades, Rojas se encontraba dentro de la institución junto a funcionarios y asesores que seguían los acontecimientos desde el interior del edificio.

También durante las protestas del 11 de julio de 2021 salió a las calles, aunque del lado de quienes intentaban reprimir las manifestaciones. Ese día se presentó frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión (Icrt), donde varios jóvenes artistas protestaban. Para entonces, muchos de los manifestantes ya habían sido detenidos y trasladados en un camión de basura hacia el centro de detención conocido como el Vivac. Frente a las cámaras, el músico expresó su respaldo a la “orden de combate” pronunciada por el presidente Miguel Díaz-Canel.

Para Dayana Prieto, resulta irónico que los organizadores de estos actos en España –muchos de ellos vinculados a organizaciones comunistas– recurran a argumentos como el “derecho de admisión” o la “propiedad privada” para impedir el acceso de cubanos críticos con el régimen.

“Son actos de discriminación por nuestro acento y nuestro origen”, afirma. “Temen que voces distintas a las suyas les rompan el guion de la Cuba asediada. Hablan de una Isla que supuestamente busca la paz, pero la violencia les brota por los poros”.