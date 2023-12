Más cubanos se quedan en Nicaragua: "Es una dictadura, pero ofrece oportunidades"

A diferencia de Cuba, Nicaragua es "una dictadura que ofrece oportunidades", se sincera un cubano entrevistado en las calles de Managua por el periódico de oposición La Prensa. Róger, de 27 años y originario de Camagüey, ha decidido quedarse en ese país centroamericano donde había llegado para seguir por la "ruta de los volcanes" hasta el destino final de cientos de miles de migrantes: Estados Unidos.

Ante los altos costos financieros y los riesgos de esa larga travesía, que puede terminar en deportación hacia la Isla, crece el número de cubanos que deciden probar suerte en un país con un régimen muy similar al que dejaron atrás: sin libertad política y con un discurso socialista, pero donde la economía capitalista da cierto juego.

"En el supermercado lo raro es ir y no encontrarse a algún cubano", asegura Julio, colaborador de 14ymedio en Managua. "En los últimos 15 o 20 días también me los he encontrado en la barbería, en la fila de un Subway para ordenar, en una tienda de juguetes, en el cine, tomándose fotos en el viejo centro. Con toda seguridad, la gran mayoría está de pasada", explica, aunque no descarta que muchos terminen quedándose.

El artículo de La Prensa relata varias historias de cubanos que han logrado instalarse en Managua y montar negocios. Es el caso de Róger, que, luego de viajar como mula, comprando mercancía en Nicaragua para revenderla en Cuba, decidió instalarse en aquel país.

Marina también llegó a la conclusión de que, arribando a Estados Unidos, pasaría mucho tiempo antes de poder ver a sus dos hijos, que dejó en Cuba

"Nicaragua, aunque se dice que está en dictadura, es muy diferente de mi país. Aquí hay oportunidades y si las sabes aprovechar te va muy bien. La segunda vez que vine traje a mi esposa y decidimos quedarnos", cuenta Róger.

También Marina, otra cubana que aterrizó en Managua con la idea de seguir rumbo a Estados Unidos, decidió quedarse unos días en el país tras notar que el dinero que llevaba no le alcanzaba para cubrir la ruta, y comenzó a vender dulces en un mercado de la capital. "Mi meta era Estados Unidos, pero analicé que con la venta me iba bien y me sentía cómoda en Nicaragua (...). Yo me siento aún como en mi país, pero más tranquila", asevera.

Marina también llegó a la conclusión de que, arribando a Estados Unidos, pasaría mucho tiempo antes de poder ver a sus dos hijos, que dejó en Cuba. Desde Nicaragua, sin embargo, ya ha viajado dos veces a la Isla para encontrarse con ellos.

Frente a las dificultades que requiere reunir los fondos para llegar a la frontera sur de EE UU o empezar un negocio, quedarse en Nicaragua e intentar encontrar trabajo y regularizarse se ha presentado como una tercera opción, factible para muchos.

Además, con las recientes cancelaciones de vuelos de varias aerolíneas que realizaban la ruta de La Habana a Managua, muchos tuvieron que pagar precios muy altos para conseguir un pasaje y se han quedado sin suficiente dinero para seguir su viaje rumbo al norte.

"Ahora que al Estado le ha dado por controlar el asunto, el traslado a la frontera está siendo algo más tardado; de modo que a los cubanos les toca pernoctar dos o tres días en Managua"

Actualmente, desde Cuba solo la aerolínea estatal venezolana Conviasa realiza vuelos directos a Managua. Otras como Aruba Airlines, Air Century y Sky High han cancelado sus vuelos luego de que Washington amenazara con sancionar a quienes fomenten la migración por Nicaragua.

Quienes llegan al país y pretenden continuar rumbo a la frontera deben asumir una estancia de varios días en Managua, pues, en un intento por monopolizar las ganancias que genera el tránsito de migrantes, el Gobierno de Daniel Ortega ha prohibido a los taxistas particulares trasladar a cubanos y haitianos hasta la frontera con Honduras.

"Ahora que al Estado le ha dado por controlar el asunto, el traslado a la frontera está siendo algo más tardado; de modo que a los cubanos les toca pernoctar dos o tres días en Managua", asegura Julio.

"Eso no es de ahora, en todo caso lo que están haciendo es terminar de sacar a los privados, porque desde que empezó el éxodo el Gobierno ha estado directamente involucrado en el traslado de los migrantes", argumentó entonces el nicaragüense, a quien la medida no lo sorprendió.

Siendo tan difícil llegar a la frontera, lo natural es que muchos hayan comenzado a asentarse en Nicaragua. Algunos incluso mantienen la esperanza de reunir algún día el capital necesario para continuar la ruta. Regresar a Cuba, aseguran, ni siquiera es una opción.

