El Gobierno de Nicaragua quita a los taxistas el negocio del transporte de los migrantes cubanos

Las autoridades de Nicaragua han prohibido a los taxistas transportar migrantes de Cuba, Haití y países africanos desde el aeropuerto Augusto César Sandino, en Managua, hacia la frontera con Honduras. Según el diario La Prensa, los choferes aseguran que esta es otra estrategia del Gobierno para "sacar del juego a los privados" y monopolizar los ingresos que genera el tráfico de migrantes.

"Lo que sé es de manera informal, por mi vecino, que lleva más de un año dedicándose a esos viajes, y me dijo que sí, efectivamente, desde la semana pasada, personal del aeropuerto les impide que suban gente que va para la frontera", confirma Julio, colaborador de 14ymedio en Nicaragua, quien ha estado atento a la situación.

"Incluso, se les está impidiendo el acceso a la gasolinera que está frente al aeropuerto, que es donde los cubanos solían abordar los vehículos", añade.

Julio explica que la medida no lo sorprende. "Eso no es de ahora, en todo caso lo que están haciendo es terminar de sacar a los privados, porque desde que empezó el éxodo el Gobierno ha estado directamente involucrado en el traslado de los migrantes", señala.

Entrevistados por el diario La Prensa, muchos de los taxistas se mostraron molestos con las parcas explicaciones de los agentes que los expulsan de los alrededores de la terminal aérea. "Ahora la Policía manda a rondar patrullas, buscando cómo multarte. No puedes hacer el viaje, no puedes acercarte al aeropuerto, si te parqueas a dos kilómetros de distancia y quieres entrar a pie no te dejan, te sacan. Te dicen que tienes que salir, que no hay permiso para eso y lo único que saben decir es que 'son órdenes superiores' y que ellos hacen su trabajo", cuenta uno de los choferes.

Según los taxistas, las autoridades policiales, del Ministerio de Infraestructura y del Instituto Regulador de Transporte sostienen que todo se debe a "relajos" con la transportación de los migrantes y a quejas de los taxistas que operan oficialmente en la terminal. "No es así, ellos estaban haciendo su trabajo", refuta uno de los choferes.

En realidad, aseguran, los están desplazando porque "el Gobierno o no sé qué funcionarios están buscando cómo apoderarse de esos ingresos. Quieren meter buses, quieren adueñarse y por eso nos ponen tantos pretextos y restricciones a nosotros", lamenta.

Los taxistas explicaron que las autoridades están exagerando la situación porque, si bien es cierto que muchos choferes no salían hasta encontrar un viaje seguro con migrantes, en realidad todos estaban trabajando sin causar problemas.

"Cada quien hacía su mejor oferta y como éramos muchos pues parecía un relajo. Ahora todos estamos perjudicados y viendo cómo resolver", dijo.

"El gremio taxista no ha querido hacer protesta porque hay temor, hay miedo porque te recetan la cárcel", continúa. Sin embargo, cada vez se hace más difícil obtener clientes, y cuando lo logran y son descubiertos se los bajan del taxi.

Los conductores explican que, como alternativa, han tenido que buscar lugares privados donde estacionarse, generalmente locales de comida donde consumen algún alimento para justificar el estacionamiento y luego caminan hasta el aeropuerto en busca de clientes.

"Nos están quitando el pan de cada día para nuestras familias, porque eso nos generaba dinero. Esto nos daña económicamente porque vivir en Nicaragua no es barato", refieren. Normalmente, aseguran, cada taxista realizaba entre tres y cuatro viajes semanales a la frontera para trasladar migrantes y cobraban 50 dólares por persona a africanos, haitianos y cubanos.

En Nicaragua se han creado numerosos negocios para ofrecer servicios de transporte, alojamiento y alimentación cuyos clientes casi exclusivos son los migrantes en su trasiego por el país. Es el caso de los taxistas, que han establecido rutas y precios por el traslado hasta la frontera con Honduras.

"Comúnmente se agarra para Ocotal, Las Manos y a veces al Guasaule", cuentan, pero incluso este camino se ha hecho difícil. "Te paran y no tienes que presentar tus documentos, sino que tienes que alistar tus 100 pesos por cada retén policial. Imagínese si son seis retenes. Ellos no tienen por qué detenerte porque los migrantes entraron a Nicaragua por el aeropuerto legalmente, no estábamos haciendo ningún tipo de trata de personas, solo estamos brindando nuestro servicio de transporte", explican.

