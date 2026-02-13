Cubanos en EE UU aceleran los envíos de ayuda a la Isla pero piden a Trump más restricciones

Ciudadanos cubanos esperan junto a cajas y bolsas con alimentos e insumos básicos para enviar a sus familiares en la Isla este viernes, en Miami, Florida.

Miami/Cubanos en Estados Unidos aceleran los envíos de comida y medicinas a sus familias ante la agudización de la crisis en la Isla, donde dependen de esta ayuda para sobrevivir, pero expresan a EFE su apoyo a que el presidente Donald Trump eleve las restricciones con tal de que "caiga el régimen".

Decenas de exiliados hacen filas con cajas y bolsas con alimentos, papel higiénico y más productos básicos en empresas de envíos en La Pequeña Habana de Miami, motivados por los recortes energéticos en Cuba y la sensación de que las cosas evolucionarán rápido, como Manuela Labori, quien manda ayuda a su madre de 90 años.

"Lo que está comiendo es por los hijos que tiene aquí, que somos tres, y las medicinas que ella usa se las tenemos que mandar desde aquí. Ella no puede ni caminar porque tiene sus rodillas (dañadas), ya se ha comido el cartílago, el hueso, y en los hospitales no hay nada para que le puedan aliviar ni (hacer) operación", cuenta a EFE.

"Debería ser un bloqueo completo, donde cierre, ni que podamos mandar esto, porque así es como el único modo que va a caer el régimen comunista"

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió este viernes que Washington "incumple" con el derecho internacional con las sanciones que decretó en enero para impedir el suministro de petróleo a Cuba, lo que está causando el "desmantelamiento" del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua.

Pero Labori, con más de 40 años en Florida, considera "buenísimas" las medidas de Trump y pide más, aunque eso implique ya no enviar ayuda a su familia.

"Debería ser un bloqueo completo, donde cierre, ni que podamos mandar esto, porque así es como el único modo que va a caer el régimen comunista. El comunismo no tiene cabida en ninguna parte. Deberían acabar con él para siempre", exclama.

Los donativos humanitarios de EE UU a Cuba casi se duplicaron en 2025, con un valor estimado de 130,9 millones de dólares frente a los 67,8 millones del año anterior, lo que incluye comida, medicina y ropa, según un reporte del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba.

Aunque muchos en la isla "dependen grandemente" del exilio, el expreso político Ángel de la Fana, líder de la agrupación Los Plantados, apunta que "la inmensa mayoría no tiene familiares en el exilio que puedan enviarle ayuda".

"(Hay que) incrementar las presiones porque no es suficiente que el exilio podamos enviar la ayuda a la familia. Lo que necesitamos es que el pueblo cubano sea libre, tenga la libertad para poder crear riqueza, para poder crear alimentos", sostiene.

Los legisladores cubanoestadounidenses de Florida han pedido a Trump prohibir el envío de remesas a Cuba, los vuelos y las licencias de empresas "con negocios con el régimen", mientras que las ciudades de Miami y Hialeah indagan cientos de compañías con posibles nexos con el Gobierno cubano, incluyendo paqueterías.

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano que llegó a Estados Unidos en octubre pasado, considera que "se debe permitir todavía" el envío de "insumos básicos"

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano que llegó a Estados Unidos en octubre pasado, considera que "se debe permitir todavía" el envío de "insumos básicos" como "alimentos, medicinas y productos de aseo" porque "muchos lo necesitan", pero pide prohibir otros de "lujo, entretenimiento o placer".

En un recorrido por varias agencias de envíos, empleados de los servicios e inmigrantes se negaron a hablar con EFE por miedo a represalias del Gobierno cubano o de las autoridades estadounidenses.

Otros, como Usmara Matamoros, temen que las restricciones de Estados Unidos no traigan cambios en la isla y solo signifiquen que sus familiares se queden sin los productos que envían desde Miami.

"No, yo no estoy de acuerdo porque imagínate tú de qué forma van a vivir", manifiesta a EFE. "Ellos sin nosotros no son nada".

Algunos más envían lo que puedan sin importar el contexto político ni si hay peticiones de ayuda, como Teresa Martínez, quien manda "medicamento, arroz, leche, todo lo que pueda ser de alimento" cada vez que tiene oportunidad.

"Ellos no me piden, yo les mando porque sé que necesitan de todo y hay dos niñitos chiquitos que les mando todos los meses", dice entre lágrimas.