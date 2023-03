Los cubanos venden los turnos para las peticiones de asilo en España y colapsan el sistema

Desde su llegada a España hace tres meses, Irene, una periodista de 26 años que participó en las protestas del 11J en Santa Clara, intenta tramitar en vano su petición de asilo de Burgos, España. El sitio web del Gobierno español –la única vía para lograr ser atendido en las oficinas de Extranjería– lleva semanas colapsado por las solicitudes y notifica al usuario que no tiene citas disponibles. Preocupada, Irene telefoneó a la Policía de su ciudad, dijo que era cubana y explicó su situación. La respuesta la dejó atónita: "El sistema está desbordado porque los propios cubanos piden cita y luego venden su turno a otros migrantes".

El oficial comentó que el colapso del sistema se viene dando desde hace mucho, con la avalancha de cubanos y venezolanos a la Península. Además, la invasión de Rusia a Ucrania provocó que cientos de miles de ciudadanos de ese país huyeran del conflicto hacia países de la Unión Europea, incluyendo España.

Cuando alguien entra a la sede electrónica de la Administración Pública española, y solicita acceso al trámite de asilo, salta una alarma: "En este momento no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas". "Los nuevos turnos jamás llegan, no importa si una accede de madrugada o a primera hora de la mañana, los lunes o a mediados de semana", lamenta Irene.

"Peor para ustedes", espeta el oficial de Extranjería, con tono de enojo, "porque si los más perjudicados son los que hacen un negocio de esto, les irá peor"

Para la periodista, fue una sorpresa saber que los cubanos se las habían arreglado para exportar las "trampas" de la Isla a Europa. "Peor para ustedes", espeta el oficial de Extranjería, con tono de enojo, "porque si los más perjudicados son los que hacen un negocio de esto, les irá peor". De acuerdo al agente, los "revendedores" se las ingeniaron para ocupar los turnos en cuanto salen, generalmente el lunes, y en pocos minutos cubren todas las solicitudes.

"Y no es una situación local", aclara el oficial de Burgos. "Los turnos los ofrece el Gobierno, en Madrid, y para obtener cita es obligatorio hacerlo de forma digital".

A medida que pasan los meses y se exacerba el éxodo desde Cuba, a los Gobiernos europeos se les dificulta cada vez más regularizar la situación de la ola de migrantes que llegan no sólo de Cuba, sino también de Venezuela y otros países latinoamericanos y africanos. La corrupción, el soborno y contar con un "padrino" en Extranjería se están volviendo métodos frecuentes para iniciar la tramitación de asilo.

"La burocracia se parece mucho a la de allá", dice Iván, un barbero de 35 años que llegó a España después de un largo periplo por distintos países europeos desde Rusia, antes de que estallara la guerra. "En Madrid suele ser más rápido el trámite", asegura.

A medida que pasan los meses y se exacerba el éxodo desde Cuba, a los Gobiernos europeos se les dificulta cada vez más regularizar la situación de la ola de migrantes

"Cuando comencé el proceso, no había manera de obtener un turno. Lo intentaba a toda hora, siempre me salía el mismo cartel. Hasta que me desesperé y fui a la Oficina de Asilo y Refugio de la calle Pradillo", cuenta Enrique. "El oficial que me atendió me dijo que siguiera tratando y, si no resolvía, que hiciera capturas de pantalla de la negativa del sitio web y regresara a Extranjería al cabo de un mes".

La situación agotó la paciencia del joven, que acabó recurriendo a un abogado que dijo tener un "contacto" que podía ayudar. "Legal o no, resolví", afirma Enrique, a quien todavía no le han concedido la protección internacional pero que se siente feliz por estar ya "en el sistema", esperando la llamada para el siguiente paso en el trámite.

"Yo venía a quedarme", explica a 14ymedio Juan José, un artista cercano al Movimiento San Isidro y participante en las manifestaciones del 11J en Centro Habana. "Mi visado tenía validez por muy pocos días. Llegué en diciembre de 2022 y desde el primer día me puse a buscar citas".

Juan José, que inició su proceso en Ávila, también en la comunidad de Castilla y León, estuvo todo enero sin lograr que Extranjería lo recibiera. "Mi vida y mi trabajo me permitían argumentar las razones para la petición de asilo, en ese sentido creía no tener problemas", expone. Cuando logró que lo atendieran, el policía que lo entrevistó lo hizo esperar excesivamente y no lo trató bien. "No sé si maltrato es la palabra, pero buen trato no fue".

"Casi tiro la toalla", dice, hasta que un amigo cubano le recomendó realizar la tramitación en alguna comisaría de Madrid, donde están acostumbrados a trabajar con mayor agilidad que en las provincias

Cuando entregó sus documentos, le programaron una segunda cita –donde tenía que exponer oralmente las razones de su petición– para la cual tenía que esperar doce meses, sin permiso de trabajo. "Casi tiro la toalla", dice, hasta que un amigo cubano le recomendó realizar la tramitación en alguna comisaría de Madrid, donde están acostumbrados a trabajar con mayor agilidad que en las provincias.

"Los oficiales de Extranjería me preguntaron qué era el 11J, el Movimiento San Isidro y el 27N, que yo mencioné en mi entrevista. Sabían muy poco de la Cuba real", comenta. El próximo 1 de junio, Juan José, que ya cuenta con la asesoría de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, recibirá una actualización sobre su situación migratoria.

Mientras dura la espera, el Estado español debe garantizar su acceso a la salud pública gratuita y su permanencia segura en territorio español, sin riesgo de deportación.

