Los cubanos sufren hasta tres apagones al día por fallos en el servicio eléctrico

Apagones de cuatro horas seguidas y, en algunos casos, hasta tres veces al día sufren en Cuba los residentes contactados por 14ymedio en las provincias de Holguín, Artemisa, Matanzas, Cienfuegos, La Habana, Guantánamo, Camagüey, Villa Clara y Sancti Spíritus.

"Llamo al 1888, tiene que ser un error, ya la quitaron hoy cuatro horas. 'No, no es un error', me dijeron que estaban 'graves'", cuenta Rubén, quien este lunes sufrió el segundo corte de energía del día a las 8:00 pm; el primero fue de 12:00 a 4:00 pm y un tercero a las 10 de la noche. "En total fueron unas siete horas". Este martes sufre otro apagón desde las 10:30 de la mañana.

A la queja de Rubén, en Holguín, se sumó la de Alberto Rosas, en Granma, quien dice que este lunes le "quitaron toda la mañana" la luz; retornó el servicio, pero a la hora volvieron a quitarla. "Debe de ser que como pasaron dos días sin que me la quitaran, ahora me toca doble, ¿quién sabe?", ironiza.

La situación no mejora. Desde las 5:57 am de este martes cortaron la corriente y "no ha llegado aún", relató a 14ymedio Lola, residente de Matanzas. "La situación parecía controlada, pero hoy hubo un apagón de 12:00 a 3:30 am en varias localidades de la ciudad".

Desde el municipio de Gibara, en la provincia de Holguín, el cineasta Armando Capó compartió un fondo negro junto al texto: "Con un lindo apagón. Aquí en continuidad".

Ante los reclamos de los usuarios, la Unión Eléctrica (UNE) anunció "afectaciones al servicio durante todo el día, aunque en menor medida que el día de ayer". Y nuevamente señaló que las fallas en el servicio eléctrico son provocadas por "un déficit de capacidad de generación respecto a lo planificado".

El argumento de la UNE es que los problemas técnicos se debieron a averías en las unidades 4 y 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Diez de Octubre y la 7 de la CTE Máximo Gómez, y a la afectación de una de las bombas de la caldera de la CTE Antonio Guiteras. Además, señala un "incremento de la demanda con respecto al comportamiento promedio de este valor en el resto del mes".

Yusdanis Sánchez Aguilar, una afectada, cuestionó la falta de "capacidad para la generación" de electricidad y el hecho de escudarse en el incremento de consumo de energía cuando el régimen cubano "lleva más de dos años vendiendo neveras, split y electrodomésticos de un gran consumo energético (...) Hasta un niño de primaria puede darse cuenta de este fenómeno".

Los cortes de energía ya son una constante en la Isla. A inicios de agosto, la UNE anunció apagones debido a averías en las unidades 1 y 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez con 420 megavatios (MW) y la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo con 85 MW. Lo que ha convertido a los generadores eléctricos en un objeto de deseo, a pesar de que su costo llega a alcanzar los 2.355 dólares.

En la primera quincena de agosto nuevamente la UNE reportó averías que dejaron "fuera de servicio las unidades 7 de la CTE Máximo Gómez con 60 MW, la 5 de la CTE Diez de Octubre con 65 MW y la 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez con 260 MW".

Las quejas por los apagones también se presentan en San Antonio de los Baños. "Los apagones aquí no cesan, ayer metieron uno violentamente de ocho a doce de la noche", cuenta Magda por teléfono a 14ymedio.

En Cienfuegos, el activista Raúl González González en un post publicado en Facebook este lunes denunció el corte de energía en las cercanías del Parque José Martí "sin importar los casos de aislamiento que tenemos dentro de las viviendas por coronavirus" y con algunos brotes de dengue. "Eso no le preocupa a la dictadura", enfatizó.

A esto hay que sumar que 72 horas después del paso del huracán Ida por la Isla, el 60% de los usuarios en la provincia de Artemisa permanece sin servicio eléctrico. La Empresa Eléctrica provincial confirmó que entre las regiones afectadas se encuentran: San Cristóbal, Candelaria, Alquízar y Bahía Honda, por lo que linieros provenientes de Mayabeque y Sancti Spíritus se unieron a los trabajos para agilizar la recuperación del servicio.

