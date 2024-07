Los cubanos sin visado para viajar con Wingo elevan su protesta a la Embajada de Colombia

La Habana/La polémica entre la aerolínea colombiana Wingo y sus usuarios cubanos ha escalado en los últimos días luego de que la empresa anunciara que a partir del 8 de julio solo transportará a viajeros con visa de visitante, es decir, cuyo destino final es Bogotá. Muchos de sus clientes en la Isla han comenzado a protestar por la medida, que prohíbe el viaje a quienes solo pensaban hacer tránsito en la capital colombiana, y este viernes los reclamos llegaron hasta la Embajada de Colombia en La Habana.

Según el comunicado que Wingo ha publicado en su página oficial, la solicitud a los viajeros cubanos de que presenten un visado de visitante y su pasaje de regreso a la Isla –comprado en la propia empresa– se implementa a partir de otro anuncio hecho por la Cancillería colombiana el pasado 4 de julio. Según el documento oficial, “para que un pasajero sea considerado en tránsito en los aeropuertos colombianos, en el mismo contrato de transporte aéreo debe incluir tanto los trayectos de arribo al territorio nacional, como los de salida al tercer país”.

En resumen, el Gobierno de Colombia exige que el tránsito figure en un mismo contrato de vuelo, es decir, que se haga con la misma compañía.

El Gobierno de Colombia exige que el tránsito figure en un mismo contrato de vuelo, es decir, que se haga con la misma compañía

Por su parte, Wingo solo realiza un trayecto “de punto a punto” entre La Habana y Bogotá, por lo que no puede comprobar el estatus de tránsito ni hacerse responsable de sus viajeros cuando pasan a otra aerolínea. “Es importante reafirmar que la red de rutas de Wingo solo ofrece vuelos directos, en este caso La Habana – Bogotá, y no ofrece vuelos de conexión, ni dentro de su propia red, ni con otras aerolíneas. Dicho esto, la aerolínea no está en capacidad de verificar la validez de las conexiones con otras compañías aéreas más allá de Bogotá”, explica.

“Tras comunicar esta decisión, la aerolínea solo transportará a los pasajeros de nacionalidad cubana que cuenten con visa de ingreso a Colombia sin excepción alguna. Esta medida estará vigente desde el próximo 8 de julio de 2024”, añade la empresa, que ofrece a los clientes que no cumplan con los requisitos dos opciones: solicitar un cambio sin costo de la fecha de vuelo (el billete se mantendrá vigente hasta marzo de 2025) o solicitar un reembolso –aunque no aclaran si devolverán el total del costo del pasaje–.

En cualquiera de los dos casos, los boletos deberán haber sido adquiridos antes del 8 de julio de este año.

Los cubanos, por su parte, no se han tomado bien el anuncio, y el pasado lunes varios clientes protestaron frente a la oficina de Wingo en el Aeropuerto Internacional José Martí. A través de videos y publicaciones compartidas en redes, muchos de los clientes aseguraron que habían sido obligados a abandonar el aeropuerto por las autoridades de la Isla y sin obtener explicaciones de la colombiana. Horas después, la compañía publicó su comunicado aclarando que “no está pidiendo visa de tránsito” como muchos usuarios confusos alegaron, sino que estaba adhiriéndose a las regulaciones emitidas por la Cancillería de ese país.

Este viernes, la protesta se hizo delante de la sede diplomática colombiana en La Habana, donde los ciudadanos exigieron a los funcionarios una explicación y que se les permitiera viajar a quienes ya habían adquirido los boletos. Según otras publicaciones en redes sociales, el embajador aseguró al grupo que hace dos semanas presentó demandas contra Wingo y que la aerolínea se encuentra analizando el asunto.

Los viajeros, sin embargo, no han quedado satisfechos y muchos han recordado los sacrificios que asumieron para costearse el boleto

Los viajeros, sin embargo, no han quedado satisfechos y muchos han recordado los sacrificios que asumieron para costearse el boleto, entre ellos la venta de casas y pertenencias, pues su objetivo era emigrar. El encuentro con el diplomático tampoco los dejó convencidos y, según han declarado muchos en redes sociales: “Todo huele a mentiras” y Wingo no da respuestas concretas a los reclamos de reembolso y de permitir los viajes.

Los cubanos se están quedando sin vías para llegar a Colombia, una de las escalas favoritas en el camino hacia Nicaragua, donde emprenden la ruta hasta Estados Unidos. Estas trabas son el resultado de las presiones ejercidas por Washington sobre las compañías aéreas por su complicidad, activa o pasiva, con las redes de transporte de migrantes ilegales. Varias de ellas han preferido suspender sus vuelos ante la amenaza de sanciones de parte de EE UU.

A inicios de junio, la también colombiana Avianca informó de que, “debido a temas operacionales”, pospondrá hasta nuevo aviso el reinicio de los vuelos en la ruta entre Bogotá y La Habana, que había prometido desde mayo, sin dar más detalles.

Avianca reembolsará a todos los clientes que ya habían adquirido boletos para viajar entre esos destinos desde el anuncio del reinicio de operaciones, dijo entonces la compañía. Los aviones de la aerolínea llevan cuatro años sin viajar a Cuba y, de momento, no queda claro cuándo podrán hacerlo de nuevo.