“La entrevista se produjo en momentos en que me estaban agobiando el cansancio, una afección catarral y el apuro".

El ex embajador Carlos Alzugaray asegura que no pronosticó la caída de Díaz-Canel después de la muerte de Raúl Castro

La Habana/El cansancio, un catarro y las prisas han entrado en escena para explicar algunas de las revelaciones más incómodas sobre los entresijos del poder en Cuba que ha hecho un antiguo funcionario del régimen. El ex embajador Carlos Alzugaray publicó este domingo en su perfil de Facebook un extenso texto, titulado Una rectificación necesaria, en el que intenta matizar sus declaraciones al diario español El País y acusa al periódico de haber manipulado sus palabras, aunque no logra demostrarlo.

La rectificación llega después de que la entrevista concedida en Ciudad de México al periodista Juan Carlos Espinosa provocara un considerable revuelo por sus consideraciones sobre la inevitable caída de Miguel Díaz-Canel tras la muerte de Raúl Castro y el cuestionamiento al protagonismo adquirido por el nieto del general, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, en los contactos con Washington.

“La entrevista se produjo en momentos en que me estaban agobiando el cansancio, una afección catarral y el apuro por trasladarme a otro lugar. No estaba en las mejores condiciones y con mis facultades de comunicación degradadas”, explica Alzugaray. Sin embargo, en su intento por desandar el camino recorrido, el ex diplomático deja otra frase que probablemente dará tanto de qué hablar como las anteriores: “En unos casos dije cosas que absolutamente no debí haber dicho aunque las pensara”.

La supervivencia de Raúl Castro constituye un obstáculo para las transformaciones políticas que necesita el país

El principal motivo de su malestar es el titular elegido por el periódico español, que reproduce su pronóstico sobre la capacidad de Díaz-Canel para resistir después del fallecimiento del menor de los Castro. Alzugaray sostiene ahora que no se refería a la permanencia del mandatario en el poder, sino a su capacidad para impedir una reforma política.

La aclaración, lejos de disipar todas las implicaciones de sus declaraciones, ratifica una de ellas: en opinión del ex embajador, la supervivencia de Raúl Castro constituye un obstáculo para las transformaciones políticas que necesita el país. Tampoco explica por qué Díaz-Canel estaría interesado en frenar esas reformas una vez desaparecido el hombre que lo colocó en el cargo de presidente.

El antiguo funcionario se queja de que Espinosa no le permitiera revisar la entrevista antes de su publicación, una petición que el reportero rechazó alegando instrucciones de su editora. Lo que constituye una práctica habitual en numerosos medios periodísticos es interpretado ahora por Alzugaray como un indicio de que la dirección del diario actuó deliberadamente para tergiversar sus declaraciones.

Resulta llamativo, sin embargo, que Alzugaray no desmienta expresamente buena parte de las revelaciones más comprometedoras de la entrevista

El texto publicado este domingo dedica también varios párrafos a reafirmar sus posiciones sobre la política de Donald Trump y Marco Rubio hacia Cuba y a responsabilizar a Washington de haber buscado un interlocutor dentro de la familia Castro, al margen de las autoridades gubernamentales.

Resulta llamativo, sin embargo, que Alzugaray no desmienta expresamente buena parte de las revelaciones más comprometedoras de la entrevista, reseñada el pasado viernes por 14ymedio. Entre ellas, su interpretación de las consecuencias que tuvo para los planes sucesorios de Raúl Castro la muerte, en 2022, del entonces presidente del conglomerado militar Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, o el malestar que podría generar entre los generales y los funcionarios de la Cancillería el ascenso de El Cangrejo.

Tampoco dedica una sola línea de su rectificación a las críticas que formuló sobre la gestión de las excarcelaciones anunciadas por La Habana en enero de 2025, en el contexto de las negociaciones con el Vaticano y de la decisión de la Administración de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El manejo de aquel proceso por parte de las autoridades cubanas fue otro de los asuntos que Alzugaray cuestionó durante la entrevista y que ahora deja fuera de sus aclaraciones.

El ex diplomático reconoce que debió prever tanto los efectos de su indisposición física como el tratamiento periodístico de sus palabras

A sus 83 años, Alzugaray, que ingresó en el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1961 y conoce bien los mecanismos internos de la diplomacia cubana, se responsabiliza finalmente de sus errores, aunque insiste en atribuir al periódico español una voluntad de manipulación, al mismo tiempo que reconoce haberse ofrecido para una entrevista: "me interesaba expresar, en un medio como El País, mis análisis".

En su publicación de Facebook, el ex diplomático reconoce que debió prever tanto los efectos de su indisposición física como el tratamiento periodístico de sus palabras. Después de varios párrafos dedicados a explicar lo que quiso decir, lo que dijo y lo que no debió haber dicho, queda sin aclarar cuáles de sus opiniones considera equivocadas y cuáles, sencillamente, hubiera preferido reservarse.