Con ocasión de la imputación en EE UU de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el régimen popularizó esta consigna.

En una entrevista a 'El País', Carlos Alzugaray critica la decisión de la cúpula de colocar a 'El Cangrejo' "por encima de los generales y de Díaz-Canel"

Madrid/El ex diplomático cubano Carlos Alzugaray está convencido de que solo la muerte de Raúl Castro puede precipitar la caída del régimen. Mientras tanto, lo único que se puede esperar de La Habana son reformas económicas, aunque confía en la capacidad de estas para ir abriendo grietas. “Yo creo que después de que se muera Raúl, Díaz-Canel no aguanta más. Todo depende de la correlación de fuerzas, y no veo a ningún grupo con una vocación realmente democrática. Pero eso [una reforma] va resquebrajando el sistema”, dice en una entrevista realizada en México con el diario español El País.

Alzugaray, que ha conocido muy bien los entresijos del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el inicio de la Revolución, ha adoptado en los últimos años una postura calificada de crítica por los más ortodoxos y de excesivamente tibia por la oposición, pero sigue siendo una referencia para mucho medios internacionales a la hora de hablar de la política cubana. En la conversación con el diario, sale a relucir uno de los temas que han acaparado la atención esta semana: la posible liberación de presos políticos para desencallar el diálogo con la Administración de Donald Trump.

“No sé por qué no lo hacen. Se puede presentar como un gesto humanitario, sin que parezca una concesión. No pierden nada. Aquellas excarcelaciones [en referencia a las anunciadas en enero de 2025, acordadas con el Vaticano y EE UU], con todo respeto, fueron una tomadura de pelo. Se gestionó mal. Lamentablemente, en la cúpula creen que pueden hacer cosas y que nadie se entera. Ya no es la misma cúpula ni el mismo entorno”, considera.

“No sé por qué no lo hacen. Se puede presentar como un gesto humanitario, sin que parezca una concesión. No pierden nada. Aquellas excarcelaciones [en referencia a las anunciadas en enero de 2025, acordadas con el Vaticano y EE UU], con todo respeto, fueron una tomadura de pelo"

Alzugaray analiza las figuras de los tres dirigentes que ha tenido Cuba en los últimos 60 años, en las que Díaz-Canel no sale bien parado. Aunque tampoco Raúl Castro, al que acusa de colocar a su nieto Raúl Guillermo 'El Cangrejo' para liderar las conversaciones más difíciles con Washington en décadas. “De buenas a primeras coges a tu nieto y lo pones por encima de los generales y de Díaz-Canel, al que tú promoviste. ¿Cree que a los altos cargos del Minrex [Ministerio de Asuntos Exteriores] les hace gracia? No les puede hacer gracia”, opina.

Para el diplomático, ese autoritarismo estaba ya muy presente en su hermano mayor, pero con una diferencia. “Fidel tenía toda la autoridad, todo el carisma y era brillante. Y Raúl no tiene el carisma, ni la autoridad, ni es tan brillante como él”, destaca. En cuanto a Díaz-Canel, opina que no es tan cierto que carezca de mando. “Eso mismo se decía de Raúl: gobierna pero no manda; el que manda es Fidel. Y tampoco era verdad. Lo que pasa es que en Cuba hay un vacío de información”, argumenta.

En su opinión, existe un riesgo de que se produzca un vacío de poder por la situación generada a partir de la designación de El Cangrejo como portavoz del Gobierno, ya que, aunque ve improbable que alguien se atreva a plantarle cara existe la posibilidad de que cualquier funcionario se niegue a seguir sus órdenes, puesto que carece de cargo alguno. A la vez, sucede –considera– que el desgaste de Díaz-Canel contagia a Raúl Castro, por haberlo elegido.

Al hablar de las negociaciones con EE UU, Alzugaray revela un detalle que hasta ahora no había trascendido y que, sostiene, le dijeron hace apenas unos días y es que El Cangrejo acudió acompañado a las reuniones por su tío, un hermano de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien fue hasta su sorpresiva muerte en 2022 presidente del conglomerado militar Gaesa y candidato a suceder a Díaz-Canel. “Cuando fallece López-Calleja, Raúl siente que el tinglado que había montado se cayó. Porque era el sustituto de Díaz-Canel y el miembro más importante de la familia. Los hijos de Fidel no pintan nada. Así que había que posicionar a Raulito”, explica.

“Cuando fallece López-Calleja, Raúl siente que el tinglado que había montado se cayó. Porque era el sustituto de Díaz-Canel"

A su juicio, la elección de El Cangrejo es más que delicada, sobre todo por su “fama de playboy”. “Eso no está bien visto en Cuba. No sé si los generales están de acuerdo. Si Raúl muere mañana, ¿qué respaldo tiene?”, se pregunta de manera retórica, aunque concede, con dudas, –a la reflexión del periodista– que podría contar con el respaldo de una impopular –y sancionada– Gaesa.

Cómo pudo aceptar Marco Rubio hablar con El Cangrejo es otras de las preguntas del entrevistador. Al secretario de Estado de EE UU también le hace un buen traje Alzugaray. Lo sitúa, junto a Trump, en el sector de políticos estadounidenses que quieren un cambio de régimen “por la fuerza”, lo ubica en “lo más derechista de la comunidad cubanoamericana” y expone su teoría. “Primero fue la estrategia de [Juan] Guaidó. La idea era: ‘Tumbamos a Maduro y Cuba se cae’. No pasó. Ahora hicieron lo mismo, solo que con violencia, con el secuestro de Maduro. Cuando Rubio ve que no pasa el colapso, modifica. Empieza a hablar de negociación. Pero a su manera”.

Para el diplomático, Rubio solo ve Cuba como ‘una finca de los Castro’, algo que califica de “mentalidad miamense”. Es por ello que se ha acercado a El Cangrejo, ya que el resto de la familia ha ido cayendo por desinterés o descarte. “Parece que enganchan a Raulito, y se presta. La oferta fue que la familia Castro se fuera a Moscú con su dinero y ellos harían lo que les diera la gana. También le piden a Díaz-Canel que renuncie. No funcionó, porque nadie de la familia Castro va a entregar el país”, considera.