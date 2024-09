Por "daños estructurales", cierran uno de los tramos más emblemáticos del Malecón de La Habana

Esta mañana, según comprobó '14ymedio', varios policías de tránsito custodiaban la zona vetada, pero no se notaba ningún daño importante en la estructura visible del Malecón

Las autoridades no informaron de una fecha para la reapertura del tramo que va desde la calle B a C

La Habana/Con varias vallas para desviar el tránsito, un tramo del emblemático Malecón de La Habana está desde este sábado cerrado. Según publicó en sus redes sociales el gobierno de la capital, las penetraciones del mar, causadas por el huracán Helene, “provocaron daños estructurales al vial”, por lo que deberá repararse la sección que va de la calle B a C.

La zona con “peligro para la circulación de vehículos”, y en la que se aplicaron “medidas de cierre total”, se encuentra ubicada en El Vedado, en el municipio de Plaza de la Revolución. Las autoridades no ofrecieron una fecha para la reapertura del tramo y declararon que estará clausurado “hasta que concluyan los trabajos”.

Esta mañana, según comprobó 14ymedio, varios policías de tránsito custodiaban la zona vetada, pero no se notaba ningún daño importante en la estructura visible del Malecón. Más allá de una rajadura en la acera que lo bordea, el muro parecía estar en el mismo estado de siempre, carcomido por el mar y el salitre.

Más allá de una rajadura en la acera que lo bordea, el muro parecía estar en el mismo estado de siempre, carcomido por el mar y el salitre / 14ymedio

Ubicado frente al lujoso hotel Grand Aston, el tramo cerrado pertenece a una de las zonas más turísticas de la capital, por la que pasean los antiguos y remozados chevrolets. El área es, curiosamente, una de las que más inundaciones y penetraciones del mar sufre cada vez que hay un temporal.

Cerca se encuentra también el edificio Girón, una mole gris edificada en 1967 cuyas escaleras son hoy un verdadero peligro para los vecinos. Las planchas de cemento destinadas a evitar que las personas se caigan, se han ido desprendiendo poco a poco y los propios residentes las han sustituído con trozos de rejas o planchas de zinc.

En las últimas décadas, el Malecón ha experimentado varias reparaciones. Una, de carácter capital, fue la que hizo a inicios de siglo el gobierno con ayuda de España, en la que se restauraron 14 manzanas del paseo marítimo y el proyecto incluso fue premiado en la II Bienal de Arquitectura de La Habana en 1999. Luego, otros trabajos se realizaron en 2016, 2020 y 2021, pero la humedad y el mar hacen que se deteriore rápidamente la zona sin que las autoridades puedan seguir el paso de los mantenimientos.

El paso de Helene también provocó el cierre de la vía que va de La Cabaña a la ciudad, por el túnel de la bahía. Según explicó en redes sociales el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, las lluvias inundaron la carretera y el sistema de drenaje, debido a una obstrucción, no estaba funcionando.

A inicios de este año, el túnel permaneció cerrado por varios días después de que las autoridades anunciaran que se realizarían trabajos de mantenimiento. No obstante, la reparación no duró mucho y pronto Rodríguez Dávila explicó que habían terminado 48 horas antes. En un recorrido por la vía, 14ymedio comprobó que los prometidos arreglos no habían sido más que un poco de cemento y pintura en los tramos más dañados de un solo costado del túnel.

El ministro explicó entonces que pronto se iniciarían los trabajos en el carril contrario pero, apenas cinco meses después, los choferes de la capital deben desviarse nuevamente por problemas en la carretera.