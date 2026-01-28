Sin dar cifras, el Gobierno ve controlada la epidemia, pero pide no bajar la guardia

La Habana/Según las autoridades, la epidemia de arbovirosis en Cuba cede y los contagios suman tres semanas a la baja. No obstante, pese al reporte este martes de Carilda Peña García, vicetitular del Ministerio de Salud Pública, desde el propio Gobierno se lanzó la advertencia de “no bajar la percepción de riesgos de la población” y “continuar con las medidas higiénico-sanitarias previstas”.

Durante una reunión con expertos y científicos, se informó que el país registró esta semana una baja de 29,3% en los casos confirmados y sospechosos de dengue y chikunguña, en comparación con la anterior. En su intervención, Raúl Guinovart Díaz, experto en matemáticas y director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, confirmó que la tendencia a la baja se verifica en todas las regiones, especialmente en Occidente y Centro, mientras que en Oriente “la caída de casos es menor, pero también con una disminución”, por lo que “el canal endémico del síndrome febril en el país se encuentra en el canal de seguridad”.

No obstante, en el informe no se mencionaron cifras, tanto de contagios como de fallecimientos, una política que el Gobierno adoptó a finales del año pasado, pese a haber declarado que el país vivía una epidemia. Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), que se nutre de datos oficiales, 65 personas han muerto por la crisis sanitaria (más de la mitad, menores de edad) y un total de 81.909 se han infectado, aunque esas cifras podrían ser solo una muestra. Los cálculos estadísticos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (Ocac) y Cuba Siglo 21, sin embargo, han dado una mortalidad mayor: a fecha de diciembre, estimaban la muerte de 8.700 personas en la epidemia.

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), que se nutre de datos oficiales, 65 personas han muerto por la crisis sanitaria

Pese a las cifras alegres del Gobierno, el país sigue siendo un caldo de cultivo para que los brotes vuelvan a surgir. Uno de los principales problemas es la acumulación de basura en las calles. Tan solo en la capital, a mediados de 2024, la generación de residuos rebasaba los 30.000 metros cúbicos diarios, según datos ofrecidos por la Dirección Provincial de Servicios Comunales de La Habana.

Una crónica de la agencia EFE este miércoles señala que “los montones de basura se suceden en casi cada esquina de la capital”, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

“Nadie se ocupa de esto. Tienen una cochinada con gusanos, todo eso ahí. Se está metiendo hasta para las casas. Todos los días está peor. Dicen que no hay gasolina (para los camiones recolectores)... pero yo no sé”, se queja Javier, un cubano de 55 años que debe esquivar la basura mientras camina por las calles de La Habana.

“A falta de trabajadores, el Estado ha utilizado a gente con condenas menores, que levanta lo que puede con cartones de cerveza”

A escasos metros, cuenta EFE, pasa un camión recolector con un grupo de personas que se identifican como presos. “A falta de trabajadores, el Estado ha utilizado a gente con condenas menores, como esta cuadrilla de cuatro personas, que levanta lo que puede con cartones de cerveza o con sus propias manos a falta de herramientas y guantes”.

Hace tres meses el Gobierno cubano anunció por lo alto una cruzada para acabar con las montañas de basura, prometiendo “un antes y un después” y mostró a Miguel Díaz-Canel recogiendo en la calle junto con voluntarios.

El tema no es menor. Diversos epidemiólogos coinciden en la relación entre la proliferación de la suciedad y el incremento de enfermedades, como vómitos y diarreas causados por moscas; la leptospira asociada a los ratones, y el dengue, el zika, el chikunguña y el oropouche, ocasionados por diferentes especies de insectos que actúan como vectores.