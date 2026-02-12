Decenas de jóvenes se congregan ante el tribunal de Holguín en apoyo a los creadores de El4tico

Holguín/Más de 50 personas, entre familiares, amistades y activistas, se han concentrado desde las primeras horas de este jueves frente al Tribunal Provincial Popular de Holguín, donde se celebra una audiencia sobre el caso de los jóvenes creadores del proyecto independiente El4tico. La vista responde a un recurso de habeas corpus admitido por el propio tribunal a favor de Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, detenidos el pasado 6 de febrero.

Coincidiendo con el aumento de personas concentradas frente al tribunal, se produjeron cortes de internet en la zona que interrumpieron la llegada de mensajes y reportes desde el lugar de la concentración, mientras Zayas y Medina permanecían en el interior del edificio.

En su página de Facebook, la Fiscalía Provincial de Holguín justificó su decisión de abrir un proceso penal contra los creadores de la plataforma. Los acusa de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”, a través de publicaciones que incitaban a la población y a los miembros de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior a cambiar el orden constitucional y “difamaban a instituciones del Estado”. La nota señala que Medina y Zayas se encuentran bajo la medida cautelar de prisión provisional, mientras continúan “las diligencias de investigación para la obtención de pruebas”.

La jornada judicial ha estado precedida por un nuevo acto de hostigamiento

La jornada judicial ha estado precedida por un nuevo acto de hostigamiento. La activista Yanet Rodríguez Sánchez, quien presentó el recurso de habeas corpus a favor de los detenidos el pasado 9 de febrero, intentó salir esta mañana de su vivienda con destino al tribunal, pero agentes de la policía política se lo impidieron. Frente a su casa había al menos dos patrullas policiales y una motocicleta, y dos agentes vestidos de civil le bloquearon cualquier intento de dirigirse al Tribunal.

Rodríguez Sánchez también ha recibido llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios en las últimas horas. Desde la mañana de este jueves permanece incomunicada y recluida arbitrariamente en su vivienda, una forma de detención de facto que las autoridades cubanas utilizan de manera recurrente para impedir la participación de activistas en manifestaciones públicas.

La admisión del habeas corpus por parte de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Holguín constituye un hecho poco común dentro del sistema judicial cubano, donde este tipo de recursos rara vez prospera cuando se trata de detenciones con trasfondo político. En la Isla no existe una separación real de poderes y los tribunales, al igual que el resto de las instituciones públicas, operan bajo las “orientaciones” del Partido Comunista, único legal.

El contraste con otros casos recientes es evidente. En La Habana, por ejemplo, fue denegado el recurso de habeas corpus presentado a favor de Ankeilys Guerra Fis, un joven de 23 años detenido desde el 14 de enero de 2026 y recluido de manera incomunicada en Villa Marista, la sede central de la Seguridad del Estado. Guerra fue arrestado violentamente en su vivienda por presuntas expresiones críticas en las redes sociales. El tribunal rechazó el recurso alegando la falta de datos sobre el delito imputado, el número de expediente o el lugar exacto de detención, información que las propias autoridades se niegan sistemáticamente a proporcionar.

La audiencia obliga a la Fiscalía a presentar formalmente los cargos, justificar la legalidad de la detención y explicar las condiciones en que se encuentran los detenidos

En Holguín, familiares y allegados de Zayas y Medina han expresado su preocupación tanto por la ausencia de información oficial como por las condiciones de detención de los jóvenes en la sede de Instrucción Penal de la provincia, un centro conocido popularmente como “Todo el mundo canta”, debido a la violencia de los interrogatorios que allí se practican. Durante el operativo que culminó con su arresto, agentes de la Seguridad del Estado se incautaron de computadoras, teléfonos móviles, cámaras y otros equipos de trabajo utilizados por los jóvenes para producir contenidos audiovisuales críticos sobre la realidad política y social del país.

La audiencia de este jueves obliga a la Fiscalía Provincial a presentar formalmente los cargos –si los hay–, justificar la legalidad de la detención y explicar las condiciones en que se encuentran los detenidos, como parte de la revisión judicial derivada del habeas corpus. El proceso ha despertado la atención de organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes y activistas dentro y fuera de la Isla, que consideran el caso una vulneración directa de la libertad de expresión y del debido proceso legal.

En las últimas horas, los mensajes de solidaridad se han multiplicado en las redes sociales bajo la etiqueta #TodosSomosEl4tico, con llamados a la liberación inmediata de los jóvenes y denuncias de arbitrariedad judicial. En contraste, las autoridades partidistas –incluido el primer secretario del Partido Comunista en Holguín, Joel Queipo Ruiz– se sumaron a una campaña de linchamiento público, llamando a los jóvenes de El4tico “mercenarios” y “traidores”, entre otros insultos habituales en el discurso oficial.

Frente al tribunal, el ambiente se mantiene pacífico, aunque cargado de tensión y expectativa. Los familiares –incluida Doris Santiesteban Batista, la esposa de Ernesto– continúan aguardando noticias desde el interior del edificio judicial, con la esperanza de que la jornada marque un punto de inflexión en un caso que vuelve a poner en evidencia el uso del sistema judicial cubano como herramienta de control político y castigo a la disidencia.