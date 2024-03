Decenas de 'mulas' cubanas están atrapadas en Haití por la crisis de violencia

Madrid/Unos 258 cubanos siguen varados en Puerto Príncipe (Haití) desde que el vuelo que debía salir hacia La Habana el pasado jueves 29 de febrero fue alcanzado por disparos de bandas armadas que tienen en vilo el país –destino codiciado por las mulas para sus compras– y ha llevado a la cancelación de todas las rutas aéreas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó este miércoles que la Embajada “realiza gestiones para garantizar el retorno seguro de los cubanos residentes y de tránsito en ese país, ante el incremento de la violencia de bandas criminales y los enfrentamientos con las fuerzas del orden”.

El Canciller aseguró que se está atendiendo la situación de los cubanos precisamente el día en que algunos de los afectados comenzaron a hacer pública su situación a través de videos difundidos en sus redes sociales. Entre ellos hay grupos de La Habana, Camagüey y Santiago que han compartido su situación, que califican de angustiosa por la falta de explicaciones de la aerolínea y el hecho de verse envueltos en un clima de inseguridad que ha llevado a las autoridades haitianas a declarar el estado de emergencia.

“Estamos aquí prácticamente ya sin recursos y queremos saber si Sunrise [Airways, la compañía aérea] se pronuncia y nos manda un vuelo, porque no tenemos aquí comunicación de ningún tipo. Nos mandaron a casa sin ningún tipo de respuesta, no responden correos, no responden al chat ”, cuenta uno de los damnificados. “Gracias al compañero que atiende la renta, que está haciendo grandes esfuerzos y nos está copiando la comida, el alquiler –agrega otro–. Necesitamos respuestas de cualquier tipo, tanto del Gobierno cubano como de la aerolínea Sunrise”.

En otro de los videos, un afectado de Camagüey –cuyo vuelo quedó cancelado el viernes 1 de marzo– lamenta también que la aerolínea no da respuestas de ningún tipo y las familias están preocupadas, mientras que ellos tienen miedo.

Sunrise Airways, una compañía haitiana que mantiene varias rutas a Cuba, difundió un comunicado el pasado martes en el que pedía que se contactase con ellos mediante correo electrónico o mensajería instantánea para reprogramar sus vuelos. “Queridos pasajeros, por favor, tengan en cuenta que, por razones de seguridad, todos nuestros vuelos están suspendidos hasta nuevo aviso. Por favor, contáctenos para reprogramar su vuelo. Agradecemos su comprensión y nos disculpamos por cualquier inconveniente”, reza el breve texto.

Han reaccionado medio centenar de afectados, que exigen que se les devuelva el dinero y se les proporcione de inmediato un transporte, pero la aerolínea insiste en sus respuestas individualizadas en que la situación desborda su capacidad, puesto que se trata de la seguridad de pasajeros y tripulación. Además, y para decepción de los viajeros, que amenazan con demandar, la compañía especifica que los términos y condiciones de compra del billete indican que no hay reembolso, y acompaña sus mensajes con un enlace donde se puede comprobar.

La sede consular cubana en Puerto Príncipe afirmó que mantienen contacto con la Asociación de Cubanos en el país. “Damos seguimiento a la situación de los cubanos residentes y de tránsito en Haití y se realizan gestiones para garantizar el retorno seguro a Cuba de nuestros connacionales”, indicó en redes sociales.

La embajada ha pedido a familiares e interesados que contacten a través de correos electrónicos que ha facilitado.

Según ha publicado el medio independiente Cubanet, un familiar de los afectados consiguió una respuesta de las autoridades. “En la embajada en La Habana llamaron a la representante de la aerolínea Sunrise Airways, en la que viajan normalmente, y nos dijo que dos aviones cubanos pequeños, de 60 capacidades, iban a regresar a los cubanos, empezando por Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey y por último La Habana, pero después de que se normalizara la situación en Haití, es decir que no se sabe cuándo sería”.

Por su parte, el cónsul de Haití en La Habana “prometió intentar gestionar una vía para sacarlos hacia República Dominicana por un corredor humanitario, pero se necesita la aprobación de este país”.

La capital de Haití vivió este miércoles, según la agencia española EFE, un día más de tiroteos, saqueos y actos incendiarios y a la espera de nuevas medidas. Instituciones, empresas públicas y privadas, comercios y centros de enseñanza mantuvieron sus puertas cerradas en la ciudad, donde apenas funciona el transporte público y se agrava la crisis de agua.

La Policía parece haber perdido prácticamente el control y las autoridades se muestran totalmente impotentes ante unas bandas armadas que secuestran, queman, violan, roban y matan, mientras la población huye y el sistema sanitario se encuentra bajo una gran presión, según la ONG Médicos sin Fronteras (MSF).

"El colapso del Estado ha alcanzado un nuevo nivel", dijo la Federación de Colegios de Abogados de Haití ayer, al llamar a dar muestras de “valentía e imaginación a la hora de trazar nuevas vías hacia el restablecimiento de la paz y la democracia, con un Gobierno, con Henry a la cabeza, que debe reconocer que su lugar ya no está aquí”.

Desde el asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse, Ariel Henry es la máxima autoridad del país, sin contrapesos y sin marco jurídico. Durante estos 32 meses, la situación no ha dejado de deteriorarse y ahora ha subido un nuevo escalón, con Henry fuera del país tras asistir en Guyana a la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) y viajar a Kenia para acordar los últimos detalles sobre la misión multinacional de apoyo a la seguridad aprobada por la ONU y que liderará ese país africano.

Ahora Henry se encuentra en Puerto Rico, donde aterrizó el martes después de no poder hacerlo en República Dominicana y tras varios días en paradero desconocido.