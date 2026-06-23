Decretan un corto duelo por Ramiro Valdés, que será enterrado junto a los falsos restos del 'Che'

Apenas 18 horas de luto para el nonagenario, que estará expuesto la mañana de este martes en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas

Madrid/Amplio espacio en la prensa oficial para despedir al vice primer ministro Ramiro Valdés Menéndez, miembro histórico de la Revolución cubana y uno de los principales ideólogos y ejecutores de la represión, cuyo fallecimiento se conoció el domingo. Los ríos de tinta –figurados, en una época de vacas flacas para los medios impresos– que ha hecho correr el comandante contrastan, sin embargo, con la brevedad del duelo oficial decretado por Miguel Díaz-Canel, apenas 18 horas para un luto que no implica gastos.

Desde las 6:00 a.m. de este martes 23 de junio hasta las 12 de noche del mismo día, la bandera nacional se izará a media asta en los edificios públicos e instituciones militares de toda la Isla. Poco rato, aunque menos llamativo, si se compara con los extensos nueve días de luto por Fidel Castro, pero sorprendente sabiendo que por Nelson Mandela se decretaron 48 horas y por el dictador español Francisco Franco, tres días.

Los restos mortales de Valdés estarán expuestos durante la mañana de este martes en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en La Habana, que hace seis meses acogió un evento de similares características: el homenaje a los 32 combatientes cubanos caídos en Venezuela durante la operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro. Precisamente en aquel acto se encendieron las alarmas por la salud del nonagenario, gran ausente del día, frente a la presencia de un achacoso pero relativamente firme Raúl Castro, un año mayor que él.

La televisión estatal anunció este lunes que “en cumplimiento de la última voluntad de Valdés, de descansar junto a sus compañeros de lucha y cerca del Guerrillero Heroico (Ernesto Che Guevara)”, sus restos “serán inhumados, en la mañana del jueves 25 de junio, en ceremonia con honores militares en el Mausoleo del Frente de Las Villas, de la ciudad de Santa Clara”. A la vez, en todas la capitales provinciales y en el municipio especial Isla de la Juventud se realizarán ceremonias de homenaje.

La televisión estatal anunció este lunes que “en cumplimiento de la última voluntad de Valdés, de descansar junto a sus compañeros de lucha y cerca del Guerrillero Heroico

Los medios estatales han elogiado hasta la extenuación la figura de Valdés, así como las misiones que desarrolló, entre ellas “la búsqueda, ubicación, exhumación y traslado a Cuba de los restos de Ernesto ‘Che’ Guevara y sus compañeros en la guerrilla de Bolivia”. Sin embargo, la versión de que el Mausoleo santaclareño acoja los huesos del guerrillero argentino ha sido desmontada en numerosas ocasiones hasta el punto de que el médico Moisés Abraham Baptista –que realizó su autopsia– llegó a retar al régimen cubano a que hiciera una prueba de ADN a los huesos para demostrar su autenticidad.

Son numerosos los testimonios en libros y artículos periodísticos que afirman que Guevara fue incinerado en secreto por el ejército boliviano y sus cenizas esparcidas en la selva para evitar, precisamente, que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación ideológica. El castrismo logró, sin embargo, crear la versión alternativa y, por ende, el lugar mágico que hoy es el Mausoleo en el que Valdés reposará junto a, si acaso, las manos del guerrillero, lo único que pudo ser llevado a Cuba según el relato del cubano-estadounidense Félix Rodríguez, el agente de la CIA que dirigió la operación en Bolivia.

La muerte de Valdés reduce aún más el pequeño grupo de dirigentes históricos que conserva una presencia pública o institucional, entre ellos Raúl Castro, José Ramón Machado Ventura, Guillermo García Frías y Ramón Pardo Guerra. El resto de los integrantes de la primera cúpula del régimen ha muerto o desaparecido de la vida política.