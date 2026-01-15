Despliegue patriótico-militar en la llegada de los 32 cubanos fallecidos en Venezuela

En el homenaje realizado en el aeropuerto estuvo también Raúl Castro

La Habana/Los restos de los 32 militares cubanos fallecidos en el ataque de EE UU a Venezuela para capturar a Maduro aterrizaron pasadas las 7 de la mañana en un avión ATR 42-500 de Cubana de Aviación, donde les esperaban seis vehículos militares para el traslado hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

La ceremonia de recibimiento fue muy breve, pero rodeada de toda la pompa prevista para las grandes ocasiones. Militares vestidos con el uniforme de gala bajaron en brazos, una cada uno, las urnas con las cenizas de los fallecidos, todas ellas metálicas y cubiertas con una bandera cubana.

Descenso de los restos a su llegada al aeropuerto. / Canal Caribe

Al pie del avión se encontraban en formación el ex presidente y general de Ejército Raúl Castro y el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, junto con el resto del Gobierno y autoridades militares y del Partido Comunista.

Con una marcha fúnebre militar de fondo, el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, ha realizado un primer discurso elogiando a los caídos y rechazando las palabras de EE UU –al que se refirió como "el enemigo"– sobre "operaciones de precisión". "Nosotros hablamos de rostros", dijo, en medio de una arenga que finalizó con gritos de "gloria" y la consabida "Hasta la victoria, siempre".

Las 32 urnas se colocaron en los jeeps para dirigirse al centro de la capital por la avenida Rancho Boyeros.

La jornada de homenaje ha comenzado también con operativos de la Seguridad del Estado. Así, la Redacción de este diario, en el municipio de Plaza de la Revolución, de donde no dejaron salir a Reinaldo Escobar. Cerca, hay al menos un agente vestido de civil y una patrulla de la Policía.