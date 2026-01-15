Llegan a La Habana los militares cubanos heridos durante la captura de Maduro

El grupo, cuya composición y número se desconocen, llegó la noche de este miércoles, horas antes de que hoy jueves se reciba a los fallecidos

Madrid/El Ilyushin Il-96-300 de Cubana de Aviación aterrizó este miércoles en La Habana con un grupo de militares cubanos del anillo de seguridad de Nicolás Maduro que resultaron heridos durante el ataque de EE UU a Venezuela el pasado 3 de enero para capturar al ex mandatario chavista y su esposa, Cilia Flores.

Los militares llegaron acompañados del canciller, Bruno Rodríguez, y fueron recibidos al pie del avión por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez, y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera.

Se desconoce el número de componentes del grupo, así como los nombres o el estado de salud de cada uno. En las imágenes difundidas por Canal Caribe se pudo ver al menos a dos en silla de ruedas –uno de ellos con una pierna escayolada–, pero aparente buena forma física. Entre los que descendieron la escalerilla del avión por sí solos, alguno cojea.

En ningún momento se ha mencionado el número de heridos que regresó a Cuba este miércoles. / Canal Caribe

La prensa oficial ha señalado que en el recibimiento hubo otros dirigentes del Partido Comunista, así como el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, que transmitieron a los militares "el saludo, el reconocimiento y el cariño de todo el pueblo por su coraje y entereza ante la agresión imperialista y por no dejarse vencer ante las amenazas".

Además, la nota afirma que el regreso de los militares "representa la unidad entre ambas naciones, cimentadas en el ejemplo del Comandante Hugo Chávez y el Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz y forjados en la lucha por la paz, la soberanía y la dignidad de Nuestra América".

El grupo compuso la avanzadilla del arribo, este jueves, de los 32 fallecidos en la misma operación, para quienes el Gobierno ha anunciado la concesión de un ascenso en el grado militar "con carácter póstumo".

Está previsto que el grupo llegue a primera hora de la mañana al aeropuerto José Martí de La Habana, donde se le rendirá homenaje. Posteriormente, serán trasladados por la Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias donde el Gobierno ubicará a "una representación del pueblo" acompañando a la comitiva, que estará "concentrada a ambos lados de la vía" y "rendirá honores a los caídos".

En ese mismo lugar, según pudo comprobar este diario, se engalaba ayer la calle pintando en un muro – sobre fondo blanco y con mayúsculas rojas y negras– la consigna "Fidel por siempre", que sirve a su vez para conmemorar los cien años del natalicio de Fidel Castro que celebra el régimen.

A partir de las 10 de la mañana, se abrirá la sala con los restos mortales de los fallecidos a los ciudadanos que quieran acudir, aunque habrá que tener en cuenta las numerosas calles cortadas que habrá en La Habana, donde está prohibido el estacionamiento en varias zonas.

Un día después, a las 7:30 de este viernes, las autoridades han convocado a los habaneros a concentrarse ante la Tribuna Antiimperialista para un acto denominado "Marcha del Pueblo Combatiente, como reafirmación del compromiso con la patria".

La avenida Rancho Boyeros se preparaba ayer para ser el escaparate ideal de las pompas fúnebres. / 14ymedio

El acto tendrá réplicas en cada cabecera provincial a las 9 de la mañana y, como exhorta el comunicado, "todos los municipios del país efectuarán actos de homenaje póstumo". Para estas actividades, en Santiago de Cuba se ha anunciado un “aseguramiento especial” para el transporte, con el fin de trasladar a la población que quiera asistir, tanto a la Plaza de la Revolución Antonio Maceo como al cementerio Santa Ifigenia, al “homenaje fúnebre a los combatientes cubanos caídos en Venezuela”, todo a pesar de la escasez de combustible de los últimos días.

Las inhumaciones tendrán lugar a las 16 horas del viernes, en los panteones de los Caídos por la Defensa de las localidades de origen de los fallecidos.

La prensa oficial también ha previsto un despliegue informativo con motivo de estas dos jornadas, que serán emitidas en directo "minuto a minuto", además de publicar columnas de opinión repletas de elogios a los "treinta y dos leones de estirpe martiana".

El régimen cubano ha negado en tantas ocasiones tener personal de inteligencia y militar en Venezuela que muchos desconfían ahora de que la cantidad de fallecidos en la operación sea la real. Igualmente, se cree que puedo haber militares cubanos capturados por EE UU de los que no se ha hablado.