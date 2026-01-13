Los 32 cubanos muertos en Venezuela serán repatriados el jueves con más “actos de reafirmación”

El avión IL-96-300 de Cubana de Aviación con matrícula CU-T1250, en una imagen de archivo.

Madrid/El Gobierno de Cuba prepara una jornada de reivindicación patriótica con motivo de la repatriación de los cuerpos de los 32 militares cubanos que formaban parte del primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro y que fallecieron durante el ataque de EE UU en el que se detuvo al ex mandatario venezolano.

En un comunicado publicado este lunes, el Gobierno informó de que los cadáveres llegarán el jueves a la Isla en un vuelo que aterrizará por la mañana en el aeropuerto internacional de La Habana. Allí mismo habrá un homenaje póstumo para los "combatientes, caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela", subraya el texto.

Desde allí, serán trasladados por la Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Cabe esperar que el Gobierno movilice a sus afines para escoltar la comitiva, ya que habla de una "representación del pueblo" que estará "concentrado a ambos lados de la vía" y "rendirá honores a los caídos", por lo que poco tendrá de espontáneo ese homenaje.

En todo caso, a las 10:00 de la mañana se abrirá la sala a la población que quiera presentar sus respetos a los militares, cuyos restos mortales estarán expuestos en la dependencia

En todo caso, a las 10:00 de la mañana se abrirá la sala a la población que quiera presentar sus respetos a los militares, cuyos restos mortales estarán expuestos en la dependencia.

Los fastos continuarán el viernes, a las 7:30, cuando se ha convocado a los habaneros a concentrarse ante la Tribuna Antiimperialista para un acto denominado "Marcha del Pueblo Combatiente, como reafirmación del compromiso con la patria". El acto tendrá réplicas en cada cabecera provincial a las 9 de la mañana y, como exhorta el comunicado, "todos los municipios del país efectuarán actos de homenaje póstumo".

Las inhumaciones tendrán lugar a las 16 horas, en los panteones de los Caídos por la Defensa de las localidades de origen de los fallecidos.

El comunicado concluye con un "¡Honor y gloria a nuestros héroes!", consigna que el régimen ha convertido en central para referirse a los 32 muertos en Venezuela, 20 agentes del Ministerio del Interior y 12 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que prestaban servicios de seguridad a Nicolás Maduro.

Algunas versiones han puesto en duda que la cifra real de fallecidos sea la divulgada por las autoridades, aunque también se especula con que haya detenidos o huídos

Algunas versiones han puesto en duda que la cifra real de fallecidos sea la divulgada por las autoridades, aunque también se especula con que haya detenidos o huídos entre los militares cubanos que protegían a Maduro, unas funciones que han sido negadas por La Habana durante mucho tiempo.

Un informe de 2022 de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó, tras analizar "acuerdos escritos confidenciales" entre Caracas y La Habana, que la colaboración militar se remonta a 2006, durante las presidencias Hugo Chávez y Fidel Castro.

Este documento, entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirma que "agentes del Estado cubano habían instruido y asesorado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar" venezolana "en algunas de sus actividades de inteligencia y contrainteligencia".