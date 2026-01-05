Un avión sale de La Habana para recoger los cuerpos de los 32 cubanos muertos en Venezuela

El IL-96-300 de Cubana de Aviación que despegó este lunes de La Habana, en una imagen de archivo.

El Ilyushin de Cubana de Aviación está "lleno de militares", según la fuente de '14ymedio' que asistió a los preparativos en el Aeropuerto José Martí

La Habana/El único cuatrimotor de largo recorrido de Cubana de Aviación, el Ilyushin Il-96-300 con matrícula CU-T1250, estaba listo para despegar este lunes del aeropuerto internacional de La Habana para ir a buscar en Venezuela los cuerpos de los 32 nacionales de la Isla muertos en el operativo estadounidense del sábado que se saldó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores. El vuelo estaba programado para salir a las dos de la tarde, según ha podido confirmar 14ymedio por una fuente conocedora que ruega anonimato.

El avión “va lleno de militares y se supone que se van a quedar allá”, agrega la fuente. El proceso se lleva a cabo con enorme sigilo: no lo han atendido los empleados aeroportuarios habituales, sino militares, y la matrícula no aparece en las páginas geolocalizadoras de vuelos.

Preguntada por el asunto, una empleada del aeropuerto corrobora la información. “Lo pusieron en una pista apartado, lejos de la vista pública”, dice. La aeronave lleva apenas tres meses en la Isla, luego de un “mantenimiento urgente” en Bielorrusia.

“Lo pusieron en una pista apartado, lejos de la vista pública”

Tras haber negado sistemáticamente la presencia de tropas en suelo venezolano, el régimen cubano decretó este lunes duelo nacional por los 32 fallecidos en el operativo llevado a cabo por EE UU. El Gobierno, que había mantenido silencio después de los comentarios de Donald Trump –“muchos cubanos perdieron la vida protegiendo a Maduro”–, informó de los hechos a través de la cuenta de X de la Presidencia.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, rezaba el post, que enlazaba a un comunicado publicado en Granma.

El texto indicaba que los fallecidos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, sin decir explícitamente que formaban parte del círculo de seguridad de Maduro. La presencia de efectivos militares de Cuba en Venezuela, confirmada por múltiples fuentes en las últimas dos décadas, había sido negada explícitamente por el canciller, Bruno Rodríguez, en unas declaraciones realizadas en 2019 y reiteradas en varias intervenciones posteriores.

“Pueden venirnos a buscar y llevarnos a prisión, porque no vamos a ir a ningún lado”

Aparte de eso, no ha habido mayor información sobre los pasos que pretende dar La Habana en relación con la crisis en Venezuela, que, sobre todo, pone en riesgo la principal vía de provisión de petróleo para Cuba. En mitad de este panorama, familiares de reclutas que pasan el servicio militar obligatorio cuentan que han quitado los móviles a los jóvenes y los mantienen incomunicados en las bases. “Tenemos el temor de que los estén alistando para mandarlos a Venezuela, ¡a unos niños!”, denuncia una madre con 14ymedio.

De igual manera, se extienden en las calles el rumor de la inminente movilización de reservistas, si bien no hay confirmación de ningún tipo. Uno de estos reservistas, residente en Holguín, asevera que piensa negarse si lo llaman: “Pueden venirnos a buscar y llevarnos a prisión, porque no vamos a ir a ningún lado”.

Lo que sí es claro, refiere a este diario un sargento, es que las Fuerzas Armadas se encuentran en “posición 1”, es decir, “listos para el combate”. En las calles de distintas ciudades, proliferan los soldados vestidos con ropas de campaña.