La Habana decreta duelo nacional por la muerte de 32 cubanos en la captura de Maduro por EE UU

Habrá casi dos días de luto oficial en Cuba por los militares que murieron en Venezuela.

Madrid/Cuba entra en duelo oficial a las 6 de la mañana de este lunes y lo estará hasta la medianoche del martes por los 32 fallecidos en la operación de EE UU para detener a Nicolás Maduro el pasado sábado. El Gobierno, que había mantenido silencio después de los comentarios del presidente de EE UU, Donald Trump, –"muchos cubanos perdieron la vida protegiendo a Maduro"–, informó de los hechos a través de la cuenta de X de la Presidencia.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, reza el post, que enlaza a un comunicado publicado en Granma.

El texto indica que los fallecidos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, sin decir explícitamente que formaban parte del círculo de seguridad de Maduro. La presencia de efectivos militares de Cuba en Venezuela, confirmada por múltiples fuentes en los últimas dos décadas, había sido negado explícitamente por el canciller, Bruno Rodríguez, en unas declaraciones realizadas en 2019 y reiteradas en varias intervenciones posteriores.

"Es infame la acusación del presidente de Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado en Venezuela. Lo conmino a que presente evidencia"

"Es infame la acusación del presidente de Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado en Venezuela. Lo conmino a que presente evidencia. Nuestro Gobierno rechaza esa calumnia en los términos más enérgicos y categóricos", respondió el canciller a un comentario realizado por Trump durante su primer mandato y previo a alegar que el personal cubano desplegado en el país era plenamente civil, el 94% del ámbito sanitario.

El Gobierno afirma ahora que, hechas las comprobaciones de las identidades de los fallecidos e informadas las familias, comunica a la población lo ocurrido. “Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, señala el comunicado.

Esta afirmación contradice las declaraciones del alto mando militar de EE UU, que describió una operación relámpago de unos minutos para capturar a Maduro y de apenas dos horas en total. Las mismas fuentes señalan que hubo poca resistencia del anillo de seguridad gracias al efecto de sorpresa y que los escoltas del dirigente y su esposa, Cilia Flores, no tuvieron tiempo de desplazarlos hasta una zona bunkerizada muy cercana prevista para este tipo de emergencia.

Muchos cubanos formaban parte del círculo de seguridad de Maduro. / José A. Rodríguez

Los familiares de los fallecidos han recibido “las sentidas condolencias y apoyo” del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas. El Gobierno Revolucionario organizará las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo”, cierra el texto, que ha sido difundido en los medios oficiales.

Díaz-Canel, que difundió el comunicado también en su cuenta de X, ha subrayado el contenido con la etiqueta HonorYGloria, y ha añadido que las víctimas “cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”. El mensaje da a entender que el Gobierno prevé alegar que los militares estaban en suelo venezolano recientemente.

“Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento”, concluye el texto.

“La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber"

Venezuela también ha emitido un comunicado para agradecer a Cuba su apoyo “en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y [los fallecidos] se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional".

“La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber", dice el documento, que elogia a los fallecidos por actuar con “la valentía, la disciplina y el compromiso inquebrantable con la paz y la estabilidad regional".

El texto también expresa la “profunda solidaridad” con el Gobierno cubano y personaliza su agradecimiento en Raúl Castro y Díaz-Canel, aunque extiende “un abrazo fraterno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a los familiares de los combatientes caídos, cuyo sacrificio fortalece los lazos históricos de hermandad, soberanía y lucha compartida entre nuestras naciones".

El número total de muertos en la operación asciende, según The New York Times, que cita fuentes venezolanas, a 80 personas, mientras que funcionarios de Washington dijeron al diario que hay media docena de soldados estadounidenses heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.