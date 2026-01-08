Varias fuentes cuestionan la cifra oficial de cubanos muertos en Venezuela

La Habana/Las declaraciones de este miércoles del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, sobre los fallecidos en Caracas han incrementado las dudas en torno a las cifras reconocidas por el régimen cubano, oficialmente 32. Durante su programa Con el mazo dando, Cabello habló, por primera vez desde el ataque de Estados Unidos el pasado sábado, de “alrededor de 100 personas muertas y un número similar de heridos”. Aunque no desglosó la nacionalidad de las víctimas, sus palabras reavivaron las sospechas de un posible subregistro de bajas cubanas.

Desde el pasado lunes, altos funcionarios estadounidenses han puesto en entredicho las cifras divulgadas por La Habana. Ese día, Stephen Miller, subdirector de Gabinete de la Casa Blanca, afirmó en una entrevista con CNN que el número de cubanos muertos reportado públicamente por el régimen es probablemente inferior al real. Según el funcionario, el asalto en Caracas fue una “furiosa batalla a tiros” en la que los cubanos “sufrieron un número masivo de bajas”.

The New York Times, por su parte, informó inicialmente que el operativo dejó al menos 40 muertos, según fuentes venezolanas. En una actualización posterior, el diario elevó la cifra a alrededor de 80 fallecidos, reflejando la incertidumbre y las correcciones en los primeros balances.

En las redes sociales y la prensa independiente también comenzaban a aparecer nombres y datos de posibles bajas cubanas durante el operativo para capturar a Nicolás Maduro. Para entonces, el discurso de la Cancillería de Cuba –que durante años negó de forma categórica la presencia de tropas cubanas en Venezuela– resultaba ya insostenible ante la abundancia de testimonios y evidencias sobre su participación en las estructuras de seguridad e inteligencia del chavismo.

El 4 de enero, el presidente colombiano Gustavo Petro escribió en la red social X sobre los muertos en Venezuela y mencionó a “85 ciudadanos cubanos que hacían la misión de seguridad” de Maduro. Finalmente, el martes, el régimen se vio obligado a informar sobre 32 fallecidos cubanos, la mayoría de los cuales eran altos cargos de Inteligencia.

Sin embargo, a partir de las discrepancias, analistas y expertos cuestionan la cifra difundida por Cuba, señalando que podría representar solo una parte del total de bajas cubanas. Algunos apuntan a que el número oficial incluiría fundamentalmente a cuadros de mayor rango –oficiales del Ministerio del Interior y de los servicios de inteligencia– mientras que otras posibles muertes, correspondientes a personal más joven o a tropas de apoyo desplegadas en anillos de seguridad, no habrían sido reconocidas públicamente.

El general retirado de la Guardia Nacional venezolana Marco Ferreira calcula que el número de bajas cubanas es mucho mayor, “cerca de los 80”. El ex oficial, quien además fue piloto en Caracas, no descarta que militares estadounidenses hayan capturado a “unos cuantos cubanos vivos”, así como incautado ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos con información sensible. Ferreira también sugiere que algunos soldados de la Isla acababan de llegar a Caracas el pasado 23 de diciembre. Hasta el momento, ni Washington ni La Habana han confirmado la captura de militares cubanos.

El doctor José García, experto en inteligencia y temas militares, compara la presencia de los cubanos en Venezuela con un “sistema linfático”. El analista no cree que estuvieran agrupados en un solo punto, sino organizados como “nodos”, distribuidos en distintas posiciones clave del aparato de seguridad.

Esta asimetría ha alimentado nuevas interrogantes sobre lo ocurrido realmente durante las horas más intensas de la operación: ¿cuántos extranjeros –y en particular cuántos cubanos– murieron en el enfrentamiento y por qué el régimen venezolano evita ofrecer un desglose claro de las bajas? Mientras La Habana se vio forzada a admitir lo que durante años negó, Caracas continúa manejando las cifras con ambigüedad, en un contexto marcado por el colapso del relato oficial y la ausencia de información independiente desde el terreno.

El periodista Mario J. Pentón ha contactado con familiares de oficiales y soldados cubanos caídos en Caracas. Uno de ellos, el supuesto soldado Luis Alberto Hidalgo Casals, no habría viajado a Venezuela por motivaciones ideológicas, sino para ayudar económicamente a su familia. Según ese testimonio, se trataba de un chofer civil, y la foto publicada por el régimen fue editada para mostrarlo con uniforme verde olivo.

En contraste, el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, uno de los oficiales de mayor graduación entre los fallecidos, tiene dos hijas residiendo en Estados Unidos, algo que hace apenas unos años habría sido impensable para un militar con su rango y posición. Una de ellas, incluso, habría solicitado asilo, según las fuentes de Pentón. El coronel contaba con una larga trayectoria en seguridad personal, que incluía la residencia de Fidel Castro en Punto Cero, así como las visitas a Cuba del papa Francisco y del ex secretario de Estado John Kerry.

Los allegados del capitán Adriel Adrián Socarrás Tamayo, identificado entre los 32 militares cubanos muertos en Venezuela, recibieron la notificación de que “no será posible repatriar ni entregar sus restos a la Isla” debido a la “situación de guerra” y a las limitaciones operativas en los aeropuertos de Caracas. Sus parientes denuncian la falta de información clara por parte de las autoridades sobre las circunstancias exactas de su muerte.

Las fuerzas de la Isla fueron neutralizadas con facilidad, contundencia y rapidez, lo que ha provocado desmoralización en los altos mandos

Socarrás, natural de Yara y con dos años de despliegue en Venezuela, fue reportado oficialmente como fallecido “tiro a tiro” en combate dentro del cordón de seguridad de Nicolás Maduro. Sin embargo, hasta ese momento su entorno más cercano no contaba con detalles precisos sobre la misión que desempeñaba en el país sudamericano.

El régimen cubano tampoco ha querido referirse a los sobrevivientes. La prensa independiente ha mencionado a Euclides Bandera, teniente coronel de la Contrainteligencia Militar cubana, como uno de los oficiales destacados en Venezuela que sobrevivió a la operación estadounidense. Según fuentes cercanas citadas por Árbol Invertido, Bandera continúa integrado al aparato de seguridad del chavismo, donde lleva más de un año prestando servicios y percibe un salario mensual de 6.000 dólares. El propio oficial habría comunicado a sus familiares que se salvó porque “no estaba donde tenía que estar” en el momento del ataque, una frase que ha alimentado especulaciones sobre fallos, ausencias o desajustes dentro del dispositivo de seguridad cubano-venezolano.

Las revelaciones posteriores a la publicación de la lista oficial de muertos han abierto serias dudas sobre la veracidad y el alcance de la versión ofrecida por el régimen cubano. Otras familias han relatado irregularidades similares: misiones extendidas sin relevo, falta de información y el uso propagandístico de los fallecidos, lo que apunta a una gestión opaca y politizada de las bajas.

La narrativa oficial ha intentado exaltar el “heroísmo” de unas tropas que habrían ofrecido una “férrea resistencia”. Sin embargo, los hechos conocidos hasta ahora apuntan en otra dirección. Las fuerzas de la Isla fueron neutralizadas con facilidad, contundencia y rapidez, lo que ha provocado desmoralización en los altos mandos y ha erosionado el mito de la supuesta eficacia cubana en materia de inteligencia y seguridad personal.