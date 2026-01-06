De escolta del papa Francisco en Cuba a encargado de la seguridad de Maduro

En la imagen de hace una década, el Papa sonríe y bendice, mientras Humberto Alfonso Roca Sánchez cruza por error la mirada con el lente de la cámara.

El coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, fallecido en Venezuela, no tiene biografía oficial pero fue captado por los fotógrafos en La Habana en 2015

La Habana/Cuando el papa Francisco recorrió las calles de La Habana en septiembre de 2015, su figura blanca destacaba sobre el papamóvil mientras saludaba a la multitud. A su lado, casi fundido con el entorno y el protocolo, avanzaba un hombre de traje negro, corbata agitada por el viento y mirada alerta. Más de diez años después, esa imagen adquiere un peso inesperado: el hombre junto al Papa era Humberto Alfonso Roca Sánchez, coronel del Ministerio del Interior, hoy identificado como el oficial de más alto rango entre los 32 cubanos fallecidos en la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

La fotografía, tomada durante aquella visita histórica entre el 19 y el 22 de septiembre de 2015, confirma lo que se deducía al leer la lista de los cubanos fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro: Roca Sánchez ocupaba un lugar clave dentro del aparato de seguridad del líder venezolano. Eran los ojos más agudos de La Habana en Caracas. El despliegue para la visita papal fue uno de los más complejos organizados en la Isla en décadas, con un dispositivo mixto que incluyó a la Policía Nacional Revolucionaria, la seguridad personal del Ministerio del Interior, órganos de contrainteligencia y el equipo de protección del Vaticano, incluida la Guardia Suiza. No cualquiera camina a ese nivel, tan cerca del Pontífice, en un evento de alcance global.

De Humberto Alfonso Roca Sánchez no se conocen estudios, misiones previas ni ascensos públicos

De Humberto Alfonso Roca Sánchez, el primer nombre de la lista oficial de fallecidos publicada tras la incursión en Venezuela, no se conocen estudios, misiones previas ni ascensos públicos. Ese silencio biográfico, habitual en los cuadros más altos de la Inteligencia, contrasta con la elocuencia de esta imagen de archivo. La foto lo sitúa en un momento en que Cuba se abría tímidamente al mundo, negociaba con Estados Unidos y exhibía una normalidad cuidadosamente ensayada. Roca Sánchez estaba allí.

En la imagen de hace una década, el Papa sonríe y bendice, mientras el hombre del traje negro cruza por error la mirada con el lente de la cámara, rompiendo así su anonimato. Su función no era saludar ni hacerse visible, sino garantizar que el invitado siguiera intacto, una misión que no logró cumplir con éxito en Caracas.