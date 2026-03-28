Con un déficit del 90% de los medicamentos, se estudia el cierre de varias farmacias en Matanzas

Las llegadas son esporádicas y, por lo general, no se sabe con exactitud qué medicamentos estarán disponibles.

El colapso se debe a la falta de transporte para traer los fármacos desde La Habana, explica una funcionaria del sector Salud

Matanzas/En la ciudad de Matanzas, un panorama de desabastecimiento se ha vuelto la norma para los habitantes que dependen de las farmacias públicas. Las estanterías vacías, el desconcierto generalizado y las colas interminables para obtener medicinas han marcado la realidad de muchos ciudadanos, sobre todo los más vulnerables: los ancianos y pacientes con enfermedades crónicas.

El día en que se anuncia la llegada de algún medicamento, especialmente aquellos que requieren de un tarjetón, se convierte en una especie de esperanza. Sin embargo, esa esperanza rara vez se materializa con certeza. Las llegadas son esporádicas y, por lo general, no se sabe con exactitud qué medicamentos estarán disponibles. "Casi siempre es un martes al mes, pero también casi nunca se sabe lo que enviarán". Ese día, desde la madrugada, los pacientes, en su mayoría ancianos, hacen largas colas en las farmacias para intentar recoger las pastillas que aliviarán sus males. Sin embargo, la llegada de los medicamentos parece cada vez más incierta.

La situación ha ido más allá de una crisis recurrente de desabastecimiento. Esta vez, el mensaje que se corre de boca en boca entre los matanceros es aún más alarmante: "Las farmacias de Matanzas van a cerrar definitivamente". A pesar de que el rumor está muy extendido, la verdad detrás de esta afirmación sigue siendo incierta, aunque los trabajadores de la salud no descartan la posibilidad.

Se están considerando medidas como el cierre definitivo de varias farmacias, dejando abiertas solo unas pocas. / 14ymedio

“Se está barajando que nos quedemos sin medicamentos y por ese motivo, interruptos”, afirmó una técnica farmacéutica de la farmacia ubicada en la calle Ayuntamiento. Rodeada de estantes vacíos, explicó que, si bien en algún momento llegan algunos medicamentos, estos son insuficientes. En algunos casos, llegan medicamentos para los pacientes con tarjetón, como el enalapril para la presión, la metformina para diabéticos, o en menor medida, insulina. Sin embargo, los niveles de desabastecimiento son tan altos que a menudo los pacientes son enviados de vuelta a sus hogares sin poder obtener lo que necesitan.

Una funcionaria de la dirección provincial de la rama de salud aporta más detalles sobre la crisis. "En la provincia hay un déficit de casi el 90% de los medicamentos en general", explica. Este colapso se agrava por la falta de transporte, que impide que los medicamentos lleguen a las farmacias de manera oportuna. "Los medicamentos deben ser transportados desde La Habana a los almacenes de Medicuba en la zona industrial de Matanzas, y de allí a las farmacias, pero actualmente este movimiento logístico está casi paralizado", señala la funcionaria.

Como consecuencia, se están considerando medidas como el cierre definitivo de varias farmacias, dejando abiertas solo unas pocas para repartir los medicamentos de manera rotativa entre los barrios. Además, algunas han reducido su horario de atención hasta las 2 pm debido a la falta de productos esenciales.

“Se está barajando que nos quedemos sin medicamentos y por ese motivo, interruptos”, afirmó una técnica farmacéutica. / 14ymedio

El desabastecimiento también ha afectado a medicamentos específicos como la insulina, que requiere condiciones de almacenamiento especiales. Los apagones frecuentes empeoran la situación, ya que impiden que las farmacias mantengan los insumos en las condiciones adecuadas, limitando aún más su disponibilidad.

En este contexto de escasez, los matanceros se ven obligados a recurrir a otras alternativas para conseguir los medicamentos que necesitan. Algunos optan por contactar a familiares en el extranjero, mientras que otros recurren al mercado negro o a las farmacias online, que ofrecen medicamentos importados a precios que oscilan entre 500 y 5.000 pesos, dependiendo del tipo de fármaco. Sin embargo, como explica Pastrana, un pensionado que debe tomar enalapril dos veces al día, su pensión mensual de 3.106 pesos apenas le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para comprar medicamentos de importación. "La chequera no alcanza ni para el arroz, ¿qué voy a hacer con medicamentos de afuera?", lamenta.

La situación no solo afecta a los medicamentos, los suministros médicos también sufren el mismo problema. En el almacén de Ensume, que distribuye y conserva los suministros médicos de toda la provincia, la escasez de insumos es crítica. Un dependiente de la institución comenta que actualmente están recibiendo menos del 30% de los materiales necesarios para su funcionamiento. "Hace diez años, recibíamos insumos hasta en la noche, incluso los fines de semana. Ahora, no tenemos nada por hacer a las 2 pm", relata. Según él, los hospitales, en ocasiones, deben desviar ambulancias para recoger los suministros, y que enviar los mismos a lugares tan distantes como Cayo Ramona, en Ciénaga de Zapata, se convierte en una empresa titánica.