Por delitos contra la seguridad del Estado, encarcelan en Kilo 5 a Mambisa Agramontina

La Habana/La activista Ienelis Delgado Cué, conocida como Mambisa Agramontina en sus perfiles de redes sociales, denunció el viernes agresiones de las autoridades carcelarias de Kilo 5, en Camagüey, donde fue trasladada luego de su detención violenta el pasado 24 de abril. Según explicó en un audio compartido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh), ha sido acusada de delitos contra la seguridad del Estado.

“El día 24 de abril me detuvieron arbitrariamente en mi casa, violando todos mis derechos, sin entregarme orden de registro. Estuve 12 días en huelga de hambre hasta que el instructor Dainer se presentó delante de mí para decirme que estaba acusada de delitos contra la seguridad del Estado”, cuenta la activista.

Según aclara, la policía política la detuvo por recibir un “paquete personal” que alguien había enviado a otro opositor. “Me tienen detenida porque dicen que yo recibo paquetes de organizaciones contrarrevolucionarias”, denuncia la disidente, que asegura que el paquete estaba sellado y no conocía su contenido: “No sé qué es lo que contiene, que dice que es sopa para su nieta”.

Según alega, durante el arresto le fueron confiscados su teléfono y los de su madre y su padrastro. También fue golpeada en la patrulla que la trasladó hasta la unidad de Policía de Garrido “por una mujer de la brigada especial”. En la estación policial estuvo 12 días, durante los que mantuvo una huelga de hambre y nunca fue informada de los delitos de los que estaba acusada.

“Entonces fui trasladada al centro penitenciario de Kilo 5 en Camagüey. Aquí llevo dos días, no me han dicho nada más sobre mi caso y estoy esperando, porque no sé el delito [del que me acusan]”, concluye.

Días después de la detención, el Ocdh denunció que Delgado Cué llevaba varios días plantada en protesta por su detención arbitraria. Su madre y ex presa política, Leticia Cué Nápoles, declaró entonces al Observatorio que su hija está “plantada por principios y dignidad”, sin permiso para visitas familiares y sin acceso a insumos básicos.

“Leticia Cué responsabilizó directamente a la Seguridad del Estado por lo que pueda sucederle a su hija y expresó su profunda preocupación por los hijos de Ienelis, quienes están sufriendo la ausencia de su madre” tras presenciar el arresto violento, reseñó el Ocdh.

Según añadió, el agente Dainer se negó a dar explicaciones a la familia sobre los cargos contra Delgado Cue. “Si quieres saber, contrata un abogado”, asegura la mujer que fue su única respuesta

La activista ya había pasado nueve meses en prisión en 2023 por un delito de desacato. Entonces también fue enviada a la cárcel de mujeres de Kilo 5, aunque su liberación ocurrió desde un campamento de trabajo conocido como El Anoncillo, al que había sido trasladada.

Apenas cinco días después de su detención, el pasado 29 de abril, fueron arrestados los disidentes José Daniel Ferrer y Félix Navarro –en Matanzas y Santiago de Cuba, respectivamente– luego de que el Tribunal Supremo les revocara su libertad condicional.

La esposa de Navarro, la Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo, denunció esta semana que el régimen mantuvo a su marido en paradero desconocido el tiempo suficiente para impedir que su familia pudiera apelar la revocación de su libertad condicional.

Álvarez, quien pudo ver a Navarro brevemente hace una semana, denunció también la imposibilidad de su esposo de contactar a su familia y la reticencia de las autoridades carcelarias de dejarle entregar insumos básicos.

En cuanto a José Daniel Ferrer, la última publicación de su hermana Ana Belkis, residente en EE UU, asegura que su familia intentará reunirse con él este sábado. “Esposa, hijo y primo hermano de Ferrer se dirigen a prisión Mar Verde con la esperanza de poderlo ver y entregarle la jaba de alimentos y productos de higiene. Hoy corresponde la visita familiar. Hasta ahora todo le ha sido negado. El pasado lunes le fue negada la visita conyugal al igual que su derecho a llamada telefónica y el viernes de la anterior semana le impidieron el pequeño encuentro familiar que le correspondía”, señaló.