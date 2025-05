El preso político Félix Navarro no pudo apelar la revocación de su libertad condicional

La Habana/El régimen cubano mantuvo al preso político Félix Navarro en paradero desconocido, tras detenerlo el pasado 29 de abril, el tiempo suficiente para impedir que su familia pudiera apelar la revocación de su libertad condicional. La esposa del opositor, la Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo, denunció el caso a Martí Noticias luego de una visita el pasado viernes a la cárcel de Agüica (Matanzas), donde está encarcelado.

Álvarez, quien pudo ver a Navarro brevemente, denunció al medio la imposibilidad de su esposo de contactar a su familia y la reticencia de las autoridades carcelarias de dejarle entregar insumos básicos.

“Nada más le permitieron pasar el aseo (y) una meriendita que yo le llevé, que se la comió allí, en el ratico que lo sacaron para recoger el aseo”, denunció la Dama de Blanco a Martí tras la primera visita que pudo hacerle a Navarro.

No le dieron oportunidad ninguna de apelar el proceso", lamentó Álvarez

Según explicó Álvarez, después de la detención la familia pasó varias jornadas sin saber el paradero del preso y no fue hasta tres días después del arresto que pudo visitarlo en Agüica. Para entonces, denunció, ya el plazo de tres días para hacer una apelación había vencido. “En la visita [Félix Navarro] me dio la sentencia y me dijo, mira, para que tú veas. La sentencia dice que tiene tres días para apelar, pero a él no le dieron ni una llamada conmigo, ni nada. No le dieron oportunidad ninguna” de apelar el proceso, lamentó Álvarez, aunque no aclaró si hará una reclamación a los tribunales.

Desde esa visita, asegura, tampoco ha tenido más noticias de Navarro o de las autoridades del penal, que no aclararon cuándo podrá visitar nuevamente al preso político.

El pasado 29 de abril, el Tribunal Supremo Popular revocó las excarcelaciones de Navarro y José Daniel Ferrer alegando que “incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos”. Asimismo, aseguró que “son personas que de forma pública hacen llamados, en sus entornos sociales y digitales, al desorden y el desacato a las autoridades y mantienen vínculos públicos con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba”.

Navarro, de 71 años y con problemas de salud –padece diabetes–, cumplía una sanción de nueve años por los delitos de desorden público, desacato y atentado, pero había sido excarcelado como parte de un acuerdo entre el Vaticano y La Habana. Según el tribunal, su detención está justificada por el desacato del opositor al salir siete veces de su municipio sin permiso del juez. De hecho, su arresto ocurrió cuando abandonaba Perico, la localidad donde reside, para visitar a su hija, la también Dama de Blanco y presa política, Sayli Navarro, presa en el penal de mujeres La Bellotex de Matanzas.

Martí Noticias también dio a conocer el jueves la existencia de un brote de hepatitis en la prisión Combinado del Este, en La Habana, que denunció Elsa Ramos, la esposa del otro preso político, Yasmany González, recluido en ese penal.

Hay gente que está llorando de hambre. Es un vasito de comida lo que les dan”

“Hay gente que está llorando de hambre. Es un vasito de comida lo que les dan”, dijo al medio Ramos, que subrayó que su esposo se encuentra aislado y sin acceso a las llamadas telefónicas que le corresponden. “En estos momentos están aislados porque casi todo el Combinado tiene hepatitis. Donde él está todavía no hay casos, y por eso lo tienen confinado con más restricciones, para evitar contagios. Eso incluye menos acceso al teléfono y otras limitaciones”, explicó.

González, de 32 años, cumple una condena de cuatro años por el delito de propaganda contra el orden constitucional luego de ser acusado en 2023 de pintar un cartel antigubernamental en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana.

Recientemente, añadió Ramos, el joven ha recibido amenazas por parte de la policía política, que le advirtió, tomando de ejemplo la revocación de las libertades condicionales de Ferrer y Navarros, de que estuviera “tranquilo”.

Asimismo, resaltó su preocupación por las condiciones lamentables del Combinado del Este: “Esa prisión no solo tiene hepatitis, también tiene tuberculosis y muchas otras enfermedades. Las condiciones higiénicas son pésimas. No hay alimentación ni medicamentos. Están hacinados porque por el problema del químico (droga) meten gente todos los días, y ya no cabe ni un alfiler allí”.

Con dos años de condena cumplidos, a González se le ha negado en reiteradas ocasiones el paso a un régimen de menor severidad y su salud se ha ido deteriorando. “Ha perdido casi todos los dientes, tiene flemones y fuertes dolores de muelas. Solo una vez lo llevaron al médico y le prometieron tratamiento, pero no le hicieron nada”, describió su esposa.