La demolición del histórico edificio del ISDi llena de polvo las casas de los vecinos

Los curiosos se aglomeran para asistir al espectáculo y algunos aprovechan para llevarse cabillas y otros materiales

La Habana/La demolición oficial del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDi), que tiene lugar estos días, es, en realidad, el último suspiro de una muerte muy, muy lenta. Lo que se encuentran destruyendo las excavadoras del Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción (Geicon) en el número 710 de la calle Belascoaín, en Centro Habana, es apenas lo que queda del edificio, luego de cuatro años de cierre, derrumbes parciales, saqueos y absoluta desidia institucional.

Este martes, el lugar, muy cerca de la concurrida avenida Carlos III, estaba repleto de gente. Trabajadores, policías y curiosos se aglomeraban en el parque Carlos J. Finlay, donde da la fachada del inmueble, o daban la vuelta por sus costados, las calles Enrique Barnet, Maloja y San Carlos. Varios, según constató 14ymedio, se llevaban cargando las cabillas, ante la mirada impasible de los agentes que custodian la obra.

Las excavadoras quietas muestran que los trabajos de derribo se están tomando con tranquilidad. / 14ymedio

A diferencia de situaciones similares, en las que la Policía cela la zona prohibiendo incluso el uso de móviles, en esta ocasión la gente se acercaba, tiraba fotos y tomaba videos no tan a escondidas. Saltándose la seguridad obligada en estos casos, además, había personas dentro.

La presencia quieta de dos excavadoras, una naranja y otra amarilla, estacionadas delante de lo que fue el ISDi muestra que los trabajos de derribo se están tomando con tranquilidad. Aún se observan muchas partes por demoler.

En la parte trasera, la de la calle San Carlos, los escombros llegan a la acera opuesta, llenando de polvo y suciedad las casas de enfrente. Uno de los vecinos se queja con este diario: “Es evidentemente un mal trabajo, y no sabemos cuánto durará”.

Trabajadores, policías y curiosos se aglomeraban en el parque Carlos J. Finlay, donde da la fachada del inmueble, o daban la vuelta por sus costados. / 14ymedio

Los residentes llevan soportando la degradación de las ruinas del ISDi desde marzo de 2022, cuando el edificio fue cerrado tras detectarse un “fallo arquitectónico” que ponía en peligro a estudiantes y trabajadores. Sin que el Estado hiciera nada por resolver esos “fallos”, en julio de 2024 se desplomó una parte de la fachada interior y, medio año más tarde, en enero de 2025, otro derrumbe parcial dejó a una anciana herida y a cuatro familias sin acceso a sus viviendas.

En octubre del año pasado, las autoridades tuvieron que poner vigilancia, luego de que el diseñador gráfico Esteban Aquino, antiguo alumno del Instituto, denunciara en sus redes sociales, ilustrando su mensaje con fotos, que numerosos documentos de la institución, entre ellos tesis, libros y catálogos, estaban regados en el cercano parque Carlos J. Finlay. De la vieja escuela no solamente se robaron papeles, sino puertas y ventanas, tal y como contaron en su momento a 14ymedio los vecinos.

Uno de los vecinos se queja con este diario: “Es evidentemente un mal trabajo, y no sabemos cuánto durará”. / 14ymedio

Que usaran sus huecos de baño y basurero, con las consecuencias de salubridad para el barrio en plena epidemia de arbovirosis, fue el más reciente episodio de su agonía. No termina de llegar, sin embargo, la expiración para el edificio, transformado en 1982 en sede del Instituto Politécnico de Diseño Industrial –antesala del ISDi–, que fue en un principio hotel militar y club de oficiales del Ejército español, y pasó por ser sede de la Escuela de Cadetes (1874-1878), Asilo de Viudas y Huérfanos, cuartel del Estado Mayor durante la Primera Ocupación Estadounidense y hasta Ministerio de Salubridad, antes de la Revolución. También la demolición oficial está siendo a cámara lenta.