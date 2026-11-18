La organización identifica como presunto cabecilla a un hombre que se hace llamar Lázaro Carbonell, quien, según los denunciantes, cuenta con colaboradores en Cotorro y se anuncia en grupos de Facebook mediante un número telefónico internacional.

Bienestar Animal Cuba pidió suspender las adopciones en el municipio habanero y un colaborador anónimo ofrece 1.200 dólares por información sobre el presunto responsable

Madrid/La organización independiente Bienestar Animal Cuba (BAC) ha denunciado la existencia de una red clandestina dedicada a sacrificar perros y gatos callejeros para vender su carne destinada al consumo humano en el municipio de Cotorro, en La Habana. La asociación asegura haber reunido testimonios y fotografías que respaldan la acusación y ha declarado una “emergencia nacional” ante la gravedad de lo que considera una práctica que recuerda los peores años del Período Especial.

“Ese municipio tiene una red clandestina que sacrifica animales callejeros, perros y gatos, para vender su carne como alimento para personas. Hemos recibido más de seis testimonios que confirman esta actividad. De esos seis, tres nos han enviado fotografías sumamente crudas”, afirma BAC en un comunicado publicado en Facebook.

“¿Dónde está el Gobierno?”, preguntó BAC en otra publicación, antes de responder: “Reprimiendo al que piensa diferente y ajeno a todo lo que es necesario. Vergüenza”

La asociación carga contra la falta de actuación de las autoridades, pese a que Cuba cuenta desde 2021 con el Decreto-Ley 31 de Bienestar Animal. “¿Dónde está el Gobierno?”, preguntó BAC en otra publicación, antes de responder: “Reprimiendo al que piensa diferente y ajeno a todo lo que es necesario. Vergüenza”. Los protectores llevan años denunciando la escasa aplicación de la normativa y la falta de respuesta institucional.

La organización identifica como presunto cabecilla a un hombre que se hace llamar Lázaro Carbonell, quien, según los denunciantes, cuenta con colaboradores en Cotorro y se anuncia en grupos de Facebook mediante un número telefónico internacional. “Se mueve en un triciclo por el municipio, llevando la mercancía a quienes la compran”, asegura BAC.

Un colaborador de la organización ha ofrecido una recompensa de 1.200 dólares por información sobre el paradero del presunto responsable. “Este seguidor ha pedido anonimato”, aclaró BAC y añadió que desea que el monto se destine exclusivamente a ese propósito “porque es su dinero”.

La primera medida adoptada por los animalistas ha sido suspender las adopciones de perros y gatos que gestiona la organización en Cotorro, para impedir que los animales terminen en manos de la presunta red. También anunciaron la creación de un comité de investigación y puntos de control en La Habana, para los cuales están reclutando voluntarios.

La asociación ha pedido a los negocios dedicados a vender alimentos que se registren en su aplicación BACuba para someterse a verificaciones

La denuncia ha llevado además a BAC a ampliar las funciones de su aplicación móvil BACuba. La asociación ha pedido a los negocios dedicados a vender alimentos que se registren en la plataforma para someterse a verificaciones y permitir que los consumidores consulten información sobre los establecimientos.

La aplicación ha sido financiada personalmente por Javier Larrea Formoso, fundador de BAC, quien anunció recientemente que había pagado de su bolsillo su ampliación con más de 20 servicios gratuitos. Larrea reside en España desde 2023, adonde se marchó tras años de hostigamiento de la Seguridad del Estado. En 2021, las presiones, amenazas y el boicot policial a sus actividades, incluida la suspensión de una bicicletada y una feria de adopciones, lo llevaron a renunciar a la presidencia de BAC y a abandonar sus estudios de Derecho. “Necesito paz”, declaró entonces.

“No confíen en ningún negocio que no esté en la aplicación de BAC”, advirtió la organización, que asegura tener identificados varios comercios sobre los que pretende investigar.

BAC comenzó a investigar estos hechos en septiembre de 2024, cuando recibió rumores sobre el sacrificio de animales callejeros para consumo humano. Las primeras pesquisas no permitieron corroborarlos. Recientemente, una publicación afirmó que una mipyme procesaba perros y gatos para alimentar a los carnívoros de los zoológicos habaneros. La asociación descartó esa versión al comprobar que “el anuncio era completamente falso” y que los animales de los zoológicos no estaban siendo alimentados con carne de perros y gatos.

Sin embargo, las averiguaciones destaparon otras irregularidades. Un veterinario que pidió el anonimato denunció a BAC presuntos robos de alimentos destinados al Zoológico de 26. Según la asociación, el especialista aseguró que muchos de los productos donados a los animales son sustraídos por administradores y trabajadores del recinto, que los destinan a sus propias mascotas o los venden.

El comercio clandestino de carne de perro tiene antecedentes en la Isla. En abril de 2024, tres personas fueron detenidas en San José de las Lajas, Mayabeque, acusadas de sacrificar animales y vender su carne como si fuera de cerdo o carnero. Durante el Período Especial de los años 90, la escasez alimentaria también llevó al consumo de perros y gatos, una práctica que vuelve a denunciarse en medio de la actual crisis económica.

BAC es una de las mayores redes independientes de protección animal de Cuba, con filiales que abarcan 48 municipios de 11 provincias. Sus voluntarios han impulsado miles de rescates y adopciones, campañas contra el maltrato y movilizaciones para exigir una legislación protectora.