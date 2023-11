Un mes después de las denuncias, "Doña Basura" sigue reinando en la capital cubana

"Ahí sigue, creciendo cada día", se queja Clara mientras señala la montaña de desperdicios en la calle 30, esquina a 37, en el municipio de Playa, en La Habana. La mujer, que contactó a 14ymedio en octubre pasado para denunciar la situación, vuelve a pedir ayuda ante la desidia de la Empresa de Servicios Comunales.

"Es como Doña Basura, está por todas partes", lamenta Clara en alusión a la serie infantil Fraggle Rock que acompañó parte de su adolescencia. "Lo que pasa es que esta 'señora de las inmundicias' no tiene nada de simpática, es horrorosa, huele mal y nos ha traído un batallón de moscas a este barrio".

La cuadra de Clara no es una céntrica avenida, ni una de esas vías por donde pasan turistas o delegaciones oficiales. Transitada solo por los residentes en las zonas y unos pocos visitantes, la calle no está entre las priorizadas por el Gobierno de La Habana para recoger los desechos.

Algo diferente pasa en los alrededores de la cercana clínica internacional Cira García, donde se atienden turistas y diplomáticos, y que se ven más limpios de residuos. Un panorama que se repite en la también próxima Casa de la Música de Miramar, donde "va gente con divisa, no como nosotros que somos cubanos en moneda nacional", ironiza Clara.

Quienes no tienen la suerte de vivir cerca de la clínica o de la Casa de la Música están experimentando un verdadero calvario. "En esta calle nos hemos quedado incomunicados por culpa de la basura", denuncia Yantiel, un joven de 22 años residente en 17, entre 66 y 68, también en el municipio habanero de Playa.

"La loma de basuras creció tanto que tumbó la caja con los pares telefónicos y ahora, además de las moscas, nos hemos quedado sin telefonía fija y sin poder usar la conexión a internet de Nauta Hogar"

"La loma de basuras creció tanto que tumbó la caja con los pares telefónicos y ahora, además de las moscas, nos hemos quedado sin telefonía fija y sin poder usar la conexión a internet de Nauta Hogar. Es para llorar", agrega. "Ya no son solo las moscas y los malos olores, ahora también me ha traído problemas con mi trabajo porque yo soy diseñador y hago todo por internet".

A más de cinco kilómetros de las casas de Yantiel y Clara la escena se repite. Un grupo de europeas paseaba la mañana de este viernes cerca de la esquina de Campanario y Laguna, en Centro Habana, a escasos metros de una montaña de basura. Las mujeres se alejaron del retocado perímetro turístico y se adentraron en una de las zonas más pobres y sucias de La Habana.

Unos metros más adelante, el descomunal basurero de la esquina de Perseverancia y Laguna aguardaba a las turistas, que detuvieron su paso para tomar un par de fotos a un deteriorado edificio estilo art déco con los balcones agrietados y la fachada despintada. Un vendedor de flores las alcanzó para ofrecerles girasoles y tabaco "cubanos y de primera calidad".

"Mira que yo he visto cochinadas en esta ciudad pero como ahora nunca", asegura otra vecina de la cercana Lealtad. "La situación actual nunca se había vivido aquí. Toda esta calle Lagunas es un basurero, no se puede caminar por las aceras, no se puede uno parar en la puerta porque la peste es como un piñazo en la cara".

A finales de octubre pasado, el coordinador de Programas del gobierno capitalino, Orestes Llanes Mestres, calificó la crisis en la recogida de la basura como "el principal desafío de la ciudad en estos momentos". En una reunión con varias autoridades de La Habana, el funcionario anunció que se iban a intensificar las acciones de recogida de desechos con el apoyo de las empresas del Ministerio de la Construcción y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) estatales y no estatales.

Pero los días pasan y las labores de recolección no llegan a todos los barrios ni aplacan los ánimos de los indignados habaneros, acosados por una Doña Basura que reina despóticamente, con sus olores y sus moscas, por todos lados.

